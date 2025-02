¡Propuestas para todos! Esta semana jugamos con "Synduality: Echo of Ada", "Eternal strands" y "Sniper elite: Resistance" - gameLover

El calendario de lanzamientos de videojuegos comienza a con un febrero que amenaza con algunos de los mejores títulos del año.

Synduality: Echo of Ada

¡Hola, gameLover! Después de disfrutar de una campaña de Navidad de lo más intensa, con algunos de los títulos más impactantes del año, suele llegar un mes de Enero algo parco en lanzamientos. Por suerte, BANDAI NAMCO ha llegado para poner fin a esta situación con la presentación de un nuevo universo de ciencia ficción, el de uno de sus primeros videojuegos del año: “Synduality: Echo of Ada”. Esta nueva franquicia se presenta en forma de un shooter en tercera persona que te transporta al mundo de Amasia, donde experimentarás de primera mano cómo se relacionan humanos y unas inteligencias artificiales conocidas como magus.

Ambientado en el año 2222, aquí tú juegas el papel de drifter, una profesión con la que te ganas la vida extrayendo un escaso recurso mineral conocido como cristales AN. Los drifters se caracterizan por hacer uso de los cradle coffins, un tipo de vehículo de transporte armado en forma de mecha que sirve para garantizar tu protecciónm mientras exploras los peligrosos escenarios del planeta que debes atravesar hasta llegar a la zona de tu alijo para después regresar; porque tu objetivo aquí es el de sobrevivir y llevar los cristales AN que hayas recolectado de vuelta a la base.

Tu magus es tu IA aliada, así que sírvete de ella para recibir instrucciones, pistas y alertas de cara a lograr cumplir con el objetivo de tus misiones. Durante tus expediciones en la búsqueda de los cristales AN te las verás con unas criaturas xenomórficas denominadas enders que intentarán detenerte, pero también te enfrentarás a otras amenazas, como otros nómadas que intentan cumplir con sus propias misiones, por lo que el videojuego se convierte en un shooter de extracción JcJcE donde el peligro siempre está a la vuelta de la esquina.

La jugabilidad y el combate de “Synduality: Echo of Ada” se centra alrededor de los cradle coofins, cuyo aspecto puedes personalizar al 100%: desde su aspecto exterior hasta el arsenal de armas que portas, definiendo así tu estilo de juego. Lo más interesante de esta propuesta es su apuesta por un multijugador al que se pueden unir otros drifters y que plantea interesantes partidas en las que puedes unirte a ellos y buscar una colaboración conjunta o plantearlos como tus rivales para intentar bloquear sus progresos y luchar contra ellos para intentar hacerte con el botín y saquear sus valiosos recursos.

Aunque tu objetivo principal es que salgas de expedición y cumplas las misiones asignadas para recolectar los cristales AN, lo cierto es que también tienes que buscar mejorar como drifter y, sobre todo, desarrollar un vinculo con tu magus. Tu magus es tu compañero, un androide cognitivo de dualidad humana que te ayuda tanto en la exploración como en la vida diaria, estudiando tus acciones y proporcionándote consejos basados en tu estilo de juego.

Al inicio de “Synduality: Echo of Ada” puedes elegir entre los cuatro tipos de magus disponibles, cada una con sus características y babilidades. Además, puedes seleccionar su apariencia, personalidad y sistema, moodificar el maquillaje y el peinado en cualquier momento y usar un ticket remake para cambiar su personalidad y apariencia si no estás satisfecho con el resultado una vez hayas iniciado la aventura. Además, a medida que avances en la trama, adquirir varios magus, aunque siempre deberás elegir solo uno que te acompañe en cada salida.

Lo primero de todo es que tendrás que aprender cómo dominar los conceptos básicos de la recolección de materiales esenciales y comprender cómo funciona tu máquina, así como interactuar con otros drifters y estudiar las técnicas de evasón por si la cosa se pone fea. Gracias a los cristales AN puedes mejorar las características y el equipamiento de tu mecha -tanto en estética como en rendimiento-, así que intenta completar todas las solicitudes que se te asignen, ya que se te premiará con nuevas recompensas y oportunidades para que puedas ir progresando a lo largo de la partida. Eso sí, ármate de paciencia porque este proceso es algo más lento de lo que nos gustaría.

Mientras, puedes ir renovando tu garaje, un espacio destartalado con el que empezarás tu partida y en el que, a medida que vayas recolectando recursos durante tus incursiones, podrás ir mejorando y remodelanlo trabajando junto a tu magus. El garaje sirve como base de operaciones y vivienda de los drifters.y sus magus, pero también alberga varias instalaciones, entre las que destaca una tienda para comprar equipamiento para tu unidad y armas, una estación para construir objetos y equipamiento y un espacuo para que tu magus pueda cambiarse su aspecto mediante nuevas ropas y accesorios en cualquier momento. A lo largo del videojuego también puedes dedicarte a investigar el trasfondo de esta trama para que podamos conocerlo todo sobre Amasia y descubrir que historia se esconce tras su caída a través de los ojos de Alba y Ada.

“Synduality: Echo of Ada” se plantea como uno de los primeras títulos interesantes del año, así que si te gustan los videojuegos de extracción o estás buscando un multi al que echarle horas, aquí te vas a encontrar con una propuesta con un toque distintivo. El hecho de que ponga la exploración en el foco de atención y añada el combate contra otros jugadores en la ecuación, ya garantiza momentos muy divertidos durante la partida. Aunque el planteamiento de las misiones puede pecar de ser algo repetitiva y que nuestro magus es un tanto comedido, lo cierto es que el juego nos pide ese puntito competitivo y algo más agresivo que nos pide llevar la acción al límite.

Está claro que el combate contra los otros jugadores es el componente que añade más emoción al juego y, teniendo en cuenta que la progresión de nuestro mecha es algo lenta, no nos quedará otra que darlo todo en el campo de batalla para ascelerar este progreso. Este punto, sin duda, es uno de los que necesita una pequeña revisión en un videojuego que, aunque nos plantea algunas ideas originales e interesantes dentro de un género en el que no queda muho por inventar, también suma algunos aspectos reprochables, como las temidas microtransacciones. Eso sí, tiene potencial como para seguir creciendo y eso solo va a depender del apoyo de la comunidad y del propio equipo de desarrollo, que puede aportar much más a la propuesta mediante futuras actualizaciones que vayan puliendo el equilibrio de su gameplay, economía y progreso. Así que ya lo sabes, a poco que te haya llamado la atención su planteamiento… ¡ya puedes lanzarte a por él para reunir todos los cristales AN que puedas!

“Synduality: Echo of Ada”

Game Studio · BANDAI NAMCO

24 de enero · PS5, Xbox Series X|S y PC



Eternal strands

Atención, porque nuestra siguiente recomendación llega de la mano del estudio canadiense Yellow Brick Games y se ha convertido en una de las grandes sorpresas de la semana. “Eternal strands” representa el debut de este equipo fundado en 2020 y ha sido capaz de levantar una gran expectación entre la comunidad de jugadores, ya que ha dado mucho que hablar (especialmente en nuestro país, luego te contamos por qué). Se trata de una aventura de acción y fantasía protagonizada por la joven e intrépida Brynn, toda una heroína decidida a recuperar el equilibrio de su pueblo.

Desafía tu creatividad en el campo de batalla mientras combinas las poderosas habilidades mágicas del personaje con todo un arsenal de poderosas armas para acabar con las colosales bestias que nos iremos encontrando a lo largo de nuestro viaje por el Enclave. En tu travesía te encontrarás con un hermoso mundo que explorar y por el que podrás moverte con total libertad -incluso escalándolo- para descubrir escenarios repletos de zonas ocultas y en el que el entorno juega a tu favor.

Todos los elementos que lo forman están a tu disposición para poder ser utilizados según la conveniencia de cada situación y para ello puedes apoyarte en tus poderes basados en el fuego y el hielo, que te servirán para enfrentarte a cada uno de los distintos tipos de enemigos. “Eternal strands” cuenta con unas mecánicas muy específicas para llevar a cabo las interacciones con los elementos de cada escenario: el fuego arde y se extiende, el hielo congela e incapacita y, además, cuentas con la posibilidad de asestar golpes con objetos del entorno que hayan sido combinados con cualquiera de los dos anteriores dos poderes, creando así una reactividad sin precedentes en el combate.

De esta manera puedes hacer uso de los poderes telequinéticos de Brynn para lanzar troncos ardiendo contra los enemigos, arrancar rocas del suelo y lograr que impacten con todas tus fuerzas o utilizar los árboles del bosque como barrera para para bloquear los ataques más poderosos de tus rivales. Combinando tus poderes mágicos con el de tus armas puedes amplificar el daño infligido, ya sea creando un muro de hielo para bloquear ataques, lanzando oleadas de llamas con una enorme espada a dos manos o arrojando a tus enemigos por un acantilado mediante la fuerza bruta. Todo es posible.

Así que haz un buen uso del Manto -la capa mágica que canaliza la magia del fuego, el hielo y la fuerza telequinética- para combinar tu creciente abanico de poderes con tu arsenal de armas, además de con las armaduras que puedes ir creando y modificando a medida que avances en la historia, que te otorgarán un aspecto único y te servirán para definir tu propio estilo. Su resistencia también te será muy útil a la hora de enfrentarte a los gigantescos adversarios con los que nos toparemos, a los que solo podrás derrotar combinando tu magia, habilidades en el combate y agilidad, ya que tendrás que saltar y trepar por ellos para atacar desde distintos ángulos mientras destruyes sus imponentes armaduras de protección o atacas sus puntos débiles.

El clima también es un elemento que puede jugar a tu favor, ya que puedes mejorar la eficacia de tus habilidades de hielo durante una repentina helada que te servirá para abrir nuevos caminos o aprovechar una ola de calor para provocar un incendio forestal y observar cómo se propaga hacia tus enemigos mientras consume los árboles y la hierba a su alrededor. La naturaleza salvaje del Enclave y los secretos que se esconden bajo ella te ofrecen la oportunidad de hacer uso de tus habilidades para crear puentes o quemar barreras, entre otras muchas acciones, ya que el sistema de físicas del videojuego fomenta y recompensa la creatividad por parte del jugador, tanto en la exploración como en el combate. Sin duda, se trata de un reino de misterios, peligros y oportunidades.

“Eternal strands” ha sabido llamar la atención en este primer contacto de su equipo de desarollo -formado por veteranos de la industria- con el gran público. No podemos obviar que se trata de una propuesta arriesgada -tal vez incluso demasiado ambiciosa- teniendo en cuenta su origen, pero aquí se viene a jugar. Es verdad que introduce algunas mecánicas que pueden descolocar al jugador, con un sistema de combate algo tosco y tal vez demasiado simple, pero lo cierto es que estamos ante un título que resulta visualmente brillante y que, aunque plantea ideas que todos conocemos, al mismo tiempo logra ser innovado y único por momentos.

Se trata de toda una declaración de intenciones por parte de su equipo, que ha demostrado tener talento el valor y el talento suficiente como para sacar el proyecto adelante y eso hay que valorarlo positivamente. Es un inicio prometedor y realmente para la franquicia, sin duda, pero también algo irregular; pero seguramente podamos comprobar cómo mejora durante los próximos meses gracias al feedback de la comunidad, con un poco de pulido en algunos de sus apartados y algo de paciencia por parte de los jugadores que, sin duda, deben darle una oportunidad.

Como comentábamos al inicio de nuestro anális, “Eternal strands” se ha visto envuelto en una polémica local, ya que a pesar de estar disponible en múltiples idiomas -inglés, francés, japonés, portugués, chino simplificado y alemán-, como puedes comprobar, no está localizado al español, por lo que los jugadores de nuestro país y de toda Latinoamérica nos quedamos -de momento- sin poder disfrutarlo en nuestro idioma. Eso sí, su equipo ha logrado salir airoso del caos generando prometiendo que van a valorar la petición de los usuarios, ya que durante el desarrollo no han contado con los recursos económicos necesarios para poder completar el proyecto en más idiomas.

Tal vez unas buenas ventas para el videojuego puedan lograr que el estudio obtenga los beneficios suficientes para lograr este deseado doblaje y acabar de redondear la propuesta a través de las actualizaciones necesarias que logren darle un poco más de estabilidad y profundidad a un videojuego que merece encontrar su propia comunidad. Por cierto, si eres suscriptor de las modalidades Xbox Game Pass Ultimate o PC Game Pass, que sepas que está disponible para ti desde el primer día.

“Eternal strands”

Yellow Brick Games

28 de enero · PS5, Xbox Series X|S y PC

Sniper elite: Resistance

Este año se celebran el 20 aniversario de la publicación del primer título de la saga “Sniper elite”. Todos seguimos recordando aquel “Berlin, 1945” que nació en la generación de PS2 y Xbox para acabar dejando un buen sabor de boca y dar paso a una franquicia que ya cuenta con más de una decena de títulos y un spin off –“Zombie army”– que ha sabido labrar su propio camino. Esperábamos ansiosamnete una nueva entrega numerada de la serie -la quinta se publicó en 2022-, pero parece que Rebellion tiene otros planes para nosotros con este “Sniper elite: Resistance” en el que cambia de protagonista para presentanos a un nuevo agente especial.

Esta nueva historia está ambientada en la Francia de 1944 y narra una apasionante trama que es independiente de la serie principal y que se desarrolla en paralelo a “Sniper elite 5”. Aquí, el agente Harry Hawker -agente de la SOE– asume el papel principal por primera vez en la franquicia cuando descubre la existencia de un proyecto llamado “Wunderwaffe”, una nueva e insidiosa arma tan poderoso como para garantizar la victoria de los nazis en la guerra. Esta guerra oculta, lejos de las líneas del frente, en lo profundo del corazón galo, se centra en esta misión en la que nuestro héroe debe luchar junto a la resistencia francesa para impedir que el enemigo cambie el rumbo de la historia para siempre.

“Sniper elite: Resistance” le da continuidad al planteamiento global de la franquicia ofreciéndonos un shooter en tercera persona con mecánicas de francotirador en primera en el que el sigilo y el combate táctico son esenciales para para ofrecer una gran libertad a la hora de abordar tu misión. Cuentas con objetivos de lista de eliminación opcionales, múltiples puntos de infiltración y extracción y misiones secundarias, además de las misiones de propaganda, un nuevo estilo de desafío que plantea la búsqueda de un póster con diseño único en cada uno de los niveles de la campaña principal que sirven para desbloquear este tipo de misión en la que te convertirás en un miembro de la resistencia por derecho propio.

Pero vamos a repasar cada una de sus características, empezado por su campaña, que se puede jugar tanto en modo para un jugador como en modo cooperativo. Contamos con los múltiples blancos de una extensa lista de objetivos y distintos puntos de infiltración y extracción que nos ofrecen una magnífica elección para cumplir con cada misión en colaboración con la resistencia francesa. Los aliados te permiten lucha contra la maquinaria de guerra nazi mientras compartís armas, objetos y conocimientos tácticos y, además, podéis ayudaros a volver a la contienda cuando caigáis en combate. Contamos com um auténtico arsenal de armas de la segunda guerra mundial que incluye las favoritas de la comunicad y nuevas incorporaciones, permitiéndote personalizarlas y mejorarlas para que se adapten a tu estilo de juego.

Si lo tuyo es el modo multijugador en línea, en “Sniper elite: Resistance” cuentas con distintas opciones que van a saber satisfacerte. Una vez domines el rifle, personaliza a tu personaje y prepara tu equipamiento para luchar en la línea de batalla a escala competitivas mientras te unes a un grupo de 16 jugadores con el objetivo de ganar puntos de experiencia, medallas y galones. Si la competición no es lo tuyo, también puedes formar equipo con hasta otros 3 jugadores contra oleadas de enemigos en el modo “Supervivencia”.

Por si esto fuera poco, también tienes a tu disposición el modo “Invasión” y el clásico multijugador “Invasión del eje”, un clásico modo que te permite invadir la campaña de otro jugador como francotirador del eje y participar en un mortal juego del gato y el ratón. Es el favorito de los fans y, tanto si acechas a tu presa como si preparas una emboscada o entras directamente en combate, la amenaza de invasión hace que el desafío de la campaña adquiera una nueva dimensión.

También volvemos a contar con la característica cámara especial de muertes a través de rayos X, capaz de mostrar el verdadero poder destructivo de cada uno de tus disparos. Ahora las metralletas y las pistolas también pueden cuentan con esta opción, además de con una cámara lenta para añadir dramatismo a los disparos múltiples. Para acertar en el blanco, tendrás que pensar como un auténtico francotirador. así que ten en cuenta las opciones de culata y cañón del rifle, así como la gravedad, el viento y el ritmo cardíaco mientras apuntas a tu objetivo. Cuando alcances tu objetivo comprobarás cómo los huesos harán que las balas reboten de forma impredecible, abriéndose paso a través del cuerpos de tu enemigo.

Como ya es habitual en la saga, esta entrega de “Sniper elite” también cuenta con juego cruzado para que los jugadores de todas las plataformas en las que está disponible puedan enfrentarse al reto que te ofrece este nuevo videojuego. Ahora tú eres quien decide si activarlo o desactivarlo para contar solo con los miembros que están jugado en tu mismo sistema o junto al resto de jugadores de consolas y PC.

“Sniper elite: Resistance” nos sirve de aperitivo mientras espeamos la llegada de “Sniper elite 6” -que ni siquiera ha sido anunciado-, al que le exigiremos más novedades que las presentadas en este nuevo episodio, que sigue ofreciéndonos un nivel de acción y sigilo a la altura de cualquier otra entrega de la saga, pero que no aporta las caracterústicas significativas mínimas como para considerlarlo una revolución. Aún siendo conservador, estamos ante una entrega muy completa que nos ofrece una gran cantidad de contenido que nos garantiza diversión y adicción por igual gracias a su campaña y una extensa lista de modos multijugador.

Aunque existen algunas características técnicas que apuntan a quedar obsoletas y que la IA de los enemigos debe mejorar en algunos momentos concretos de la partida, el contexto bélico y los momentos históricos que presenta resultan tan interesantes como para mantenernos enganchados a unos mapas que ofrecen enormes posibilidades y cuentan con un gran factor de rejugabilidad, algo que, sin duda, expande la duración del título a los mandos. Así que si eres fan de la saga y quieres más, esta nueva entrega es para ti aunque no vayas con las expectativas muy altas. Y… sí, los sucriptores de las Xbox Game Pass Ultimate o PC Game Pass vuelven a estar de suerte, ya que pueden jugar con él en su lanzamiento day one dentro del ecosistema Xbox. ¡Vamos a machacar nazis!

“Sniper elite: Resistance”

Rebellion · Fireshine Games y Bumble3ee Interactive

30 de enero · PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC