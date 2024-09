"Astro bot", mi videojuego del año - gameLover

La nueva entrega de la franquicia «Monster jam» y el indie doble A «Akimbot» también destacan entre los lanzamientos en videojuegos de principios de septiembre.

Astro bot

¡Hola, gameLover! En esto no puedo engañar a nadie: Mi género favorito en los videojuegos es el de las plataformas. Como muchísimos otros jugadores, me inicié en esto a principios de los 90 con franquicias como «Super Mario» o «Sonic the hedgehog» y, aunque hoy en día tengo la suerte de poder jugar con todo tipo de títulos, he de reconocer que los de plataformas siguen siendo mi debilidad. Así que imagínate cuánto aluciné cuando probé «Astro bot: Rescue mission» (2018) por primera vez en PlayStation VR. Ya no era solo por poder experimentar un título de tan alta calidad en un entorno de realidad virtual que le sentó fenomenal, sino porque era prácticamente perfecto en todos sus aspectos.

En otoño de 2020, coincidiendo con el lanzamiento de PS5, llegaba «Astro’s playroom», una (breve) experiencia gratuita que nos invitaba a probar las bondades de un novedoso DualSense lleno de posibillidades que, sinceramente, ningún otro título ha logrado replicar… hasta ahora. Porque ya tenemos aquí la nueva aventura de este ya icónico personaje PlaStation, que regresa con una aventura completa para alegría de todos los amantes de las plataformas. Porque sí, he de reconocelo, en un año lleno de grandes títulos triple A, este es mi GOTY.

Puede parecer exagerado teniendo en cuenta la gran cantidad de propuestas de calidad que han llegado (y que faltan por llegar) en este 2024, pero esta es mi opinión personal teniendo en cuenta mi preferencia por el género y el amor que ya sentía por esta franquicia, que nunca me ha defraudado en su no demasiado extensa vida en el mundo de los videojuegos. «Astro bot» mezcla las plataformas y la acción en una ecuación en la que nuestro querido protagonista es fundamental, ya que aporta su simpátiquísimo carisma a un gameplay que se muestra tan fluido como siempre, con una dirección artística ya característica en la saga que brilla como nunca y con cientos de detalles, guiños y homenajes al universo PlayStation en una aventura que se presenta como la más grande hasta la fecha.

Aunque inicialmente intuyamos cinco zonas diferenciadas en el mapa estelar que nos muestra «Astro bot» durante el inicio de nuestra partida, lo cierto es que acaba siendo más extenso de lo que parece. A esas 5 galaxias -cada una formada por 5 planetas, subjefes y jefes finales incluídos- hay que sumarle la zona de colisión -con sus propios desafíos-, una serie de niveles temáticos -ambientados en 5 emblemáticas franquicias PlayStation– y una galaxia secreta completa compuesta por 10 planetas más a los que accederemos descubriendo sus respectivos portales, escondidos en algunos niveles del videojuego-. Pero eso no es todo porque, a medida que vayamos completando los planetas, irán apareciendo una serie de retos en forma de niveles de prueba y error en los que puedes enfrentarte a un desafío mayor. En total, tenemos esos más de 80 niveles que prometia Team ASOBI a los que les han puesto todo el cariño, el respeto y el ingenio del mundo, introduciendo nuevas mecánicas y habilidades para Astro. Una gozada, vamos.

Aunque el videojuego, siguiendo la línea de sus anteriores aventuras, no cuenta con una difcultad demasiado elevada, lo cierto es que puede presumir de esa curva que va creciendo y adptándose a nuestro progeso a medida que avanzamos, el puntito exacto que nos permite disfrutar de todo su recorrido sin frustraciones mientras nos invita a completar todos los niveles al 100% y buscamos todos los bots escondidos -304 en total, representando la mitad de ellos algunos de los nás incónicos personajes de este universo PlayStation que también da cabida a sagas embleméticas third party asociadas a la marca-, además de retarnos a encontrar una serie de coleccionables en forma de puzle -que nos darán acceso a la ya clásica máquina gacha repleta de minifiguras, colores para el mando DualSense que utilizamos en el videojuego para desplazarnos por el espacio- y customizaciones estéticas para nuestro querido Astro bot -permitiéndonos transformarnos en algunos de los personajes que hayamos descubierto-.

Completar la aventura no te llevará entre 12 y 15 horas -dependiendo de tu habilidad a los mandos, obviamente-, pero el título amplía su duración si estás decidido a ir a por el trofeo de platino, invitándote a completar todo su contenido, incluído el gran reto final que te proclamará como todo un experto habilidoso en la franquicia. Yo lo he hecho y me lo he pasado como nunca. Es bien cierto que en algunos retos hay que armarse de paciencia, pero te aseguro que la satisfacción que sientes al haber explorado y superado esta aventura en su totalidad, de principio a fin, es incomparable, ya que disfrutar de todos y cada uno de esos detalles y personajes que es un auténtico regalo.

En lo referente a las habilidades del personaje, contamos con 15 únicas que le sirven para abrirse camino a través de cada escenario, que está preparado para explotar una habilidad específica en concreto. Lo bueno está en la variedad, asú que nos encontraremos algunos niveles en los que no dispondremos de ninguna habilidad y deberemos manejarnos únicamente a base de correr, saltar, golpear y recolectar monedas, y otros en los que podremos descubrir cómo funcionan estas habilidades que nos servirán para descubrir zonas aparentemente inaccesibles, interactuar con el escenario o derrotar de una manera específica a cada uno de los 79 tipos de enemigos diferentes que nos encontraremos.

Todas estas acciones, por supuesto, aprovechan al máximo las características del DualSense, más protagonista que nunca en esta entreega en la que ha sido apodado como Dual Speeder. El innovador mando de PS5 nos demuestra todo su potencial mediante la retroalimentación háptica y sus gatillos adaptativos para que sientas cada paso en el viaje de Astro. Especial detalle al pequeño altavoz del mando, que reproduce la voz de nuestro entrañable héroe así como todos los sonidos relacionados con sus acciones, que logran que la inmersión sea aún más completa. El equipo de desarrollo ha aumentado el número de texturas que se pueden sentir a través del mando y ha duplicado la apuesta por los gatillos combinándolos con los nuevos poderes del protagonista. Lo cierto, como comentábamos al principio de este análisis, es que ningún otro videojuego del catálogo PlayStation ha sido capaz de aprovechar estas características únicas como lo hace este título y es una pena, por lo que puede ofrecer.

Su lanzamiento cuenta con tres ediciones distintas para que elijas la que más se adecúe a tus necesidades: Una estándar física (70 €) que incluye un póster exclusivo a doble cara con una ilustración y un cómic, una estándar digital (al mismo precio que la física) y una edición digital deluxe (80 €) que incluye algunos contenidos desbloqueables de manera anticipada -trajes para Astro bot y colores para el DualSpeeder, además de una galería de arte, su banda sonora y 10 avatares del personaje.

«Astro bot» es una aventura muy, muy disfrutable que te enganchará como nunca y te pedirá jugarla del tirón. Sigue innovando para ofrecernos novedades en su manera de jugar, regalándonos auténticos y divertidísimos momentos (con toque de nostalgia incluído) gracias a estos pequeños seres capaces de entretenernos a lo grande durante las próximas semanas. Yo te recomiendo dos pasadas, una para disfrutar de sus niveles a tu ritmo, sin presión y sin prisas, y otra en la que te apetecerá revisitar sus escenarios para completarlos al 100% para seguir ampliando su estructura y rematarla como se merece, con todos tus sentidos puestos en ella. Los únicos aspectos reprochables de esta entrega están centrados en su banda sonora -que sigue siendo genial aunque reciclando la mayoría de sus ya más que reconocidas melodías- y su incompatibilidad con PlayStataion VR2. Lo cierto es que, al igual que en «Rescue mission», le hubiera sentado genial el entorno de realidad virtual, aunque fuera opcionalmente. Aún así se convierte en mi imprescindible de este 2024, así que espero que también sea uno de los tuyos. ¡A jugar se ha dicho!

«Astro bot»

Team ASOBI / PlayStation Studios · Sony Interactive Entertainment

6 de septiembre · PS5

