"Senua's saga: Hellblade II" toca el techo gráfico de esta generación con una aventura cinematográfica interactiva de lo más espectacular - gameLover

Los remakes de «Paper Mario: La puerta milenaria» y «System shock» acompañan esta semana al esperado título de Ninja Theory.

Senua’s saga: Hellblade II

¡Hola, gameLover! Para conocer a fondo el título que encabeza las novedades en videojuegos de esta semana tenemos que remontarnos a 2017 para recordar el inicio de esta franquicia creada por Ninja Theory. «Hellblade: Senua’s sacrifice» fue el título escogido por su equipo de desarollo, que lo catalogó como un juego triple A independiente, obteniendo muy buena aceptación por parte de la prensa especializada y por el público. Después de un notable estreno en PS4 y PC, llegó a Xbox One en 2018 y, finalmente, a Nintendo Switch en 2019. Ahora, siete años después de su lanzamiento, su secuela llega de forma exclusiva al ecosistema Xbox después de que en 2018 Microsoft se hiciera con el control de este estudio afincado en Cambridge.

Conocer esta avalancha de datos es importante para determinar por qué «Senua’s saga: Hellblade II» llega solo a Xbox Series X|S y PC, al menos de momento. Aunque nunca se sabe, porque debido a los últimos movimientos de Xbox Game Studios es más que probable que tarde o temprano acabe publicándose en otras plataformas. Pero de momento centrémos en el presente para disfrutar de su lanzamiento, que nos trae uno de los videojuegos triple A -aunque ya no tan independiente- más esperados de este 2024.

Métete de lleno en el siguiente capítulo de la historia de Senua a través una experiencia única contada a través de secuencias cinematográficas inmersivas, imágenes espectaculares y un sonido envolvente que te atrapará desde el primer momento. Este brutal viaje de supervivencia a través de la mitología y el tormento de la Islandia vikinga nos devuelve a un personaje aún más maduro que llega con la intención de salvar a aquellos que han caído víctimas de los horrores de la tiranía, enfrentándose a una batalla para superar la oscuridad interior y exterior.

En «Hellblade II», la secuela de Hellblade: Senua’s Sacrifice, vemos el regreso de Senua en una brutal batalla por la supervivencia a través del mito y la tiranía de la Islandia vikinga. Es un juego que nace del corazón, en el que nuestro pequeño equipo de unos 80 desarrolladores ha creado una experiencia que pretende sumergirte en el mundo y la historia de Senua. Nuestra audaz misión como estudio es «Crear arte que cambie vidas con tecnología que cambie juegos», es decir, superar los límites de la tecnología y las técnicas para crear un juego y una experiencia que te dejen pensando y sintiendo.

La inmersión es el motor de nuestro trabajo en Ninja Theory. Creemos que si podemos sumergirte en Senua’s Saga, podremos llevarte a un viaje inolvidable. También creemos que la credibilidad es el camino hacia esta inmersión, y por eso nuestro equipo ha trabajado concienzudamente para trasladar nuestra realidad a la de Senua.

El juego está ambientado en lugares reales de Islandia, recreados mediante datos por satélite y fotogrametría. Nuestros personajes son dobles digitales de personas reales y sus trajes se confeccionaron primero como ropa real mediante técnicas y materiales históricamente auténticos. Y todas nuestras animaciones de personajes empiezan a cobrar vida como movimientos reales de nuestro increíble reparto en nuestro escenario de captura de actuaciones.

No sólo nuestra presentación se basa en referencias reales, sino también los temas narrativos del viaje de Senua, en particular las experiencias de psicosis de Senua. Senua es una persona que vive en una realidad no compartida.Ve cosas que otros no ven, oye cosas que otros no oyen y tiene creencias únicas sobre el mundo.

Para hacer realidad las experiencias de Senua con la psicosis, hemos trabajado estrechamente, como hicimos en El sacrificio de Senua, con nuestros amigos y socios del mundo de la neurociencia y la experiencia vivida. Su generosidad, franqueza y apoyo nos han dado la oportunidad de entender cómo puede ser vivir con psicosis, con la esperanza de que Senua se sienta como una persona real que atraviesa un viaje de salud mental muy personal.

Me gustaría aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a nuestro equipo y colaboradores por dedicarse a Senua’s Saga: Hellblade II como un verdadero proyecto de pasión. También me gustaría agradeceros a vosotros, nuestros fans, vuestro apoyo durante todo el desarrollo de Hellblade II.Ha significado mucho para nosotros.

Ahora es el momento de apagar las luces, poneros los auriculares y acompañar a Senua en lo que esperamos sea un viaje inolvidable a Senua’s Saga: Hellblade II.

En esta secuela del galardonado Hellblade: Senua’s Sacrifice, Senua regresa en un brutal viaje de supervivencia a través de los mitos y tormentos de la Islandia vikinga. Con la intención de salvar a las víctimas de los horrores de la tiranía, Senua emprende una batalla para acabar con la oscuridad, tanto la interior como la exterior.

Senua’s Saga: Hellblade II expandirá lo visto en el primer título y permitirá a los jugadores explorar una nueva faceta de la psicosis de Senua. Los jugadores serán testigos de primera mano del viaje de Senua al cruzarse con varios personajes y de cómo su psicosis se ve afectada en entornos más sociales.

«Senua’s saga: Hellblade II» ha llegado para dejar huella y lo hace a través de una cuidada y detallada experiencia que lo apuesta todo a su apartado audiovisual. Se trata de una espectacular obra de arte que antepone su narrativa mediante un persistente recurso cinematográfico que lleva su historia a un primer plano en el que la imagen y el sonido se entrelazan para alcanzar un nuevo hito técnico en la actual generación de consolas. En contrapartida, nos encontramos con una propuesta continuista en cuanto a su jugabilidad, algo que sin duda sabrá apreciar su comunidad de fans, que aquí puede seguir disfrutando de los puzles que ya caracterizan esta saga y de unos combates un tanto sencillos en ejecución que sirven para dinamizan la partida y ofrecer algo más que el simple hecho de avanzar a través de sus escenarios y la constante visualización de las colosales secuencias que narran su trama.

Ninja Theory nos ha reservado un viaje de lo más emocional que nos mantendrá pegados a la pantalla desde el principio y hasta el final, uno que lo tiene todo y al que no le sobra nada, que lleva la historia de Senua más allá mediante un temendo ritmo que nos reserva grandes sopresas a cada paso de este largo trayecto que ha sabido afinar la fórmula original para superarse a sí mismo con un planteamiento cinematográficas que va a ser difícil de superar en mucho tiempo. Lo mejor de todo es, como siempre, que podemos disfrutarlo de lanzamiento con nuestra suscripción de Xbox Game Pass para Xbox Series X|S, en PC y tambén en la nube, así que toca ponerse una vez más en la piel de uno de los personajes que más ha calado durante los últimos años y disfrutar de su nueva aventura.

«Senua’s saga: Hellblade II»

Ninja Theory · Xbox Game Studios

21 de mayo · Xbox Series X|S y PC

Paper Mario: La puerta milenaria

Nuestra siguiente novedad es un viejo conocido en el mundo de los videojuegos que, además, este año celebra su 20º aniversario. Así es, dos décadas después de su publicación en Nintendo GameCube, «Paper Mario: La puerta milenaria» regresa como remake bajo el desarrollo del mismo equipo que creó el original, el estudio Intelligent System. Este título forma parte de la serie «Mario RPG» (ya trasformada en la franquicia «Paper Mario») y ahora es el momento de que todos volvamos disfrutar de esta aventura RPG que ya cautivó a toda una generación de jugadores en 2004.

Este remake, creado desde cero, llega en exclusiva a Nintendo Switch permitiéndonos unirnos a Mario y a sus amigos en un viaje que nos servirá para descubrir el legendario tesoro que se oculta tras la gran puerta. Se trata de una desternillante aventura repleta de peculiares personajes y diversión a raudales en la que volveremos a controlar a la forma más plana del icónico personaje de Nintendo a su paso por Villa Viciosa, una famosa ciudad llena de malhechores en la que deberemos ayudar a la princesa Peach a buscar un tesoro.

Después de enviarle a Mario una carta solicitando sus siempre bienvenidas habilidades, parece que Peach ha desaparecido tras darle a conocer a nuestro héroe la leyenda de los cristales estelares, así que éste parte en su búsqueda con la esperanza de encontrarla también a ella. Pero, como ya nos olíamos, Mario no es el único que anda detrás de los cristales estelares y en esta ocasión Bowser no será el único que le cause quebraderos de cabeza. Para encontrar estos preciadoss objetos mágicos deberás viajar más allá de los límites de Villa Viciosa y descubrir mundo, por lo que nos esperan todo tipo de hallazgos en este viaje: Desde un dragón oculto en un tenebroso castillo, una aldea maldita envuelta en perpetuas tinieblas o una peligrosa investigación a bordo de un tren en marcha, entre otros muchos más eventos.

Acompaña a Mario para encontrar estos objetos ancestrales, abrir la gran puerta enterrada en las profundidades de la ciudad y, una vez más, salvar el mundo. Enfréntate a los enemigos en emocionantes combates por turnos sobre un escenario de cartón y ante un público entregado, ya que cuanto mejor lo hagas, más te animará la multitud. A lo largo de esta aventura descubrirás misteriosos cofres negros que, al abrirlos, te harán sufrir una temible maldición, pero descuida, porque estas maldiciones son la clave para desbloquear las especiales transformaciones de papel que te ayudarán a superar diferentes obstáculos del juego y con las que podrás convertirte en un avión de papel para sobrevolar abismos imposibles o volverte tan delgado como un folio para deslizarte a través de las grietas más estrechas.

«Paper Mario: La puerta milenaria» es un RPG lleno de fantasía que recupera toda su esencia para replicarla a gran escala y a toda una nueva generación de jugadores en Nintendo Switch. Esta renovada versión cuenta con gráficos mejorados, una banda sonora actualizada y nuevas funciones de juego. No estamos hablando de cualquier entrega de «Paper Mario», sino de una muy querida por los fans, que esperaban poder volver a reencontrarse con este colosal propuesta que ya conquistó nuestro corazones en su momento.

No nos equivocamos si afirmamos que este es uno de los mejores videojuegos de rol que ha protagonizado Mario a lo largo de sus casi cuatro décadas de historia, convirtiéndose en una aventura muy divertida que sabe sorprendernos a cada paso, variada y divertida hasta decir basta, con el ingenio por bandera y con un gran diseñado que nos permite regocijarnos con cada momentazo que nos ofrece, logrando que sintamos una nostalgia evidente al mismo tiempo que nos regala la experiencia de estar ante un nuevo reto.

Los jugadores de la consola híbrida de Nintendo nos merecíamos recuperar este título que se había quedado anclado en GameCube y que merecía regresar como remake, donde cumple su cometido gracias a su espectacular apartado audiovisual -muy en la línea de «Paper Mario: Origami king», de 2020-, las mejoras de calidad de vida que ha introducido especialmente para esta ocasión y algunas sorpresas que nos esperan ya seamos veteranos o nuevos jugadores de esta aventura.

Ahora todo el mundo puede jugar a «Paper Mario: La puerta milenaria» de una manera más accesible y así entender por qué fue tan especial para toda una generación de jugadores que ya lo disfrutó hace 20 años. Sigue siendo aquella propuesta de entonces, tan divertida y gratificante, pero creo que este remake ha perdido la oportunidad de introducir alguna novedad al más puro estilo Nintendo para premiar a su fiel público, como algún capítulo inédito en forma de extra o la posibilidad de darle un toque genuino haciendo jugable a Luigi, por ejemplo. Aún así, estamos ante una propuesta totalmente recomendable que nos mantendrá ocupados durante las próximas semanas, por lo menos hasta que llegue otro remake, el de «Luigi’s mansion 2», que tiene reservado el 27 de junio en el calendario para su versión HD. ¡Estamos impacientes!

«Paper Mario: La puerta milenaria

Intelligent Systems · Nintendo

23 de mayo · Nintendo Switch

System shock

Casi un año después de su lanzamiento en PC, recibimos el remake de «System shock» en su versión para consolas. Desde esta misma semana está disponible en formato físico y digital para PS5 y Xbox Series X|S y solo en formato digital para PS4 y Xbox One, así que prepárate para volver a disfrutar de este icónico videojuego de acción de ciencia ficción de 1994 que ha sido rescatado en el tiempo gracias al gran trabajo del equipo de desarrollo Nightdive Studios, que ha rescatado este shooter para enfrentarnos de nuevo a SHODAN -una IA con muy malas intenciones- mientras exploramos las oscuras profundidades de la estación Citadel con el objetivo de salvar la Tierra de la destrucción.

Esta nueva oportunidad para «System shock» combina la jugabilidad de culto del videojuego original con nuevos efectos visuales, controles actualizados, una renovada interfaz y, por supuesto, una banda sonora que ha sido actualizada, tanto en su música como en los efectos de sonido. Se ha querido respetar tanto el trabajo del equipo original, que algunos de sus miembros repiten la experiencia, como el actor de voz Terri Brosius, que intrepretó a uno de los villanos más emblemáticos de la historia de los videojuegos –SHODAN– para volver a ponernos los pelos de punta.

Si algo bueno se puede extraer del lapso de tiempo de poco más de un año entre la versión para PC y las de consola es que ahora recibimos todas las características en las que se ha trabajado durante todo este tiempo para optimizar la experiencia de juego. Los jugadores de PC recibían recientemente el parche 1.2 de «System shock», que también se incluye en esta reciente versión junto a otro tipo de mejoras, como un final revisado, la posibilidad de que nuestro hacker protagonista sea un personaje femenino, un sistema de puntos de referencia (waypoints) para el modo de dificultad fácil de las misiones y nuevos ataques y comportamientos en los encuentros con enemigos, además de un sistema de juego más equilibrado.

El videojuego, de por sí, ya traía algunas novedades interesantes en el lanzamiento de su remake en 2023, como enemigos nunca antes vistos y ajustes de calidad en la jugabilidad dinámica, además de su un renovado sistema de hackeo y nuevas opciones de combate. Este punto de partida ya era de por sí muy interesante tanto para los jugadores más veteranos como para todos aquellos que han descubierto este título por primera vez, pero ahora lo resulta aún más teniendo en cuenta espectacular apartado visual -a 4K y 60 fotogramas por segundo en sus versiones para PS5 y Xbox Series X– y con controles que han sido rediseñados específicamente para los mandos de ambas consolas.

En esta propuesta actualizada de «System shock» nuestro protagonista despiertas tras un coma curativo de seis meses a bordo de la estación espacial Ciudadela, que ha sido abandonada tras convertirse en la principal instalación de investigación de la empresa TriOptimum. Su inteligencia artificial, el implacable sistema SHODAN, está apuntando con láser destructor hacia la Tierra y ha creado y tomado el control de una hostil legión de criaturas mutantes. Ahora es el momento de abrirnos camino a través de las nuevas zonas de la estación mientras ponemos a prueba nuestras habilidades resolviendo puzles y abriéndonos camino mediante el hackeo. Descubre la verdad de este atmosférico mundo de ciencia ficción en una explosiva combinación de gameplay de sigilo, astucia y armamento futurista.

Entre su arsenal de armas contamos con todo tipo de herramientas a nuestra disposición después de haber sido completamente revisadas para esta ocasión tan especial. Tienes a tu disposición una efectiva MK 2100 Magnum, la escopeta SK-27, el rifle de plasma LG-XXX, el cañón de riel ND-12, el estoque láser y muchas más que te servirán para abrirte camino a través de los nueve niveles de la estación, donde te podrás conectar al monitor de sistemas biológicos para estar pendiente de tu salud y consumo de energía.

¡Menudo regreso el de SHODAN para este remake en consolas! La ventaja de un año de la versión de PC le ha permitido hacer una pulidísima aparición que nos permite regresar a esta Citadel que bien puede presumir de tener un gran aspecto. Esta revisión no solo es un gran y respetuoso homenaje a la propuesta original de Looking Glass en 1994, sino toda una carta de amor que nos brinda la oportunidad de regresar a sus orígenes mediante una jugabilidad mejorada y un aspecto que luce espectacular, volviendo a ser esa gran aventura de terror con altas dosis de combate en la es primordial involucrarse para poder afrontar el gran reto que nos propone.

Este lavado de cara le ha permitido envejecer de lujo para superar al original, que ya significó en su momento toda una revolución del catálogo de videojuegos de la época. Si ya te enganchó en su momento, es extremadamente necesario que vuelvas a jugar a través de esta propuesta actualizada o, si es la primera vez que lo haces, que disfrutes como nunca de esta nueva versión que regresa para mostrar todo su respeto y cariñoa a aquel «System shock» de 1994 que ahora rinde como nunca. ¡Súper recomendado!

«System shock»

Nightdive Studios · Prime Matter y Plaion

21 de mayo · PS4, PS5, Xbox Series X|S y Xbox One

