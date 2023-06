"The last of us: La humanidad en juego", el libro que repasa el recorrido de la exitosa franquicia de videojuegos - gameLover

Este ensayo está coordinado por el periodista Diego González, que ha coescrito su contenido junto a otros grandes profesionales del periodismo del videojuego.

¡Hola, gameLover! Los fans de «The last of us» estamos disfrutando de un año interesante para la franquicia gracias al lanzamiento de la primera temporada de la serie de HBO Max -que abarca la historia de la entrega original del videojuego («The last of us», 2013)- y esa promesa que está sobre la mesa por parte de Naughty Dog con una propuesta de multijugador que sumará una nueva experiencia para todos los seguidores. Mientras llega, podemos ponernos aún más nostálgicos para celebrar el inminente décimo aniversario de la saga gracias al libro que ha coordinado el periodista Diego González y que ha coescrito junto a grandes compañeros de profesión del mundo del videojuego.

Se trata de «The last of us: La humanidad en juego», un libro que examina la evolución de sus dos videojuegos -tanto en términos de su mecánica como de su narrativa- y analiza cómo utiliza técnicas cinematográficas para crear una experiencia inmersiva que desafía nuestras expectativas y emociones. Y es que desde su lanzamiento, «The last os us» ha dejado una huella imborrable en la industria del entretenimiento mientras explora de manera magistral la condición humana, llevando a los jugadores a reflexionar sobre temas profundos y universales.

Su impacto cultural ha sido tan significativo que hemos presenciado cómo la franquicia ha dado el salto a otros soportes, como este ensayo escrito por un equipo de expertos en videojuegos y cultura contemporánea como son Cristina Ferragut, Igone Martínez, Jose Luis Ortega, Álvaro Alonso y Paula Sáez, que han contado con la visión de ideólogo, Diego González, para darle forma y sumergirnos en el mundo del aclamado videojuego creado por Naughty Dog para explorar los temas e implicaciones de una historia que nos obliga a reflexionar sobre lo que significa ser humano en un mundo al borde del abismo.

A través de un análisis detallado de la narrativa, los personajes y la jugabilidad, descubrimos cómo el juego ofrece una visión única sobre la naturaleza humana, la relación entre la empatía y la violencia y también el papel de la familia y la comunidad en momentos de crisis. El libro se completa con diversos extras, como una carta abierta de la comunidad española del juego, recuerdos de los actores de doblaje, un vistazo a la mayor colección sobre la licencia en España o una entrevista exclusiva a Gustavo Santaolalla, compositor responsable de la música de los dos videojuegos y la serie de televisión.

Gracias a su profundidad analítica, enfoque crítico y capacidad para abordar temas complejos de una manera accesible, «The last of us: La humanidad en juego» va más allá de una simple exploración del juego y examina cómo «The last of us» se inscribe en la evolución del género de los videojuegos, tanto en términos de mecánica como de narrativa, mostrando a los lectores cómo utiliza técnicas cinematográficas para crear una experiencia inmersiva que desafía sus expectativas y emociones.

«El objetivo de este ensayo es sumergir a los lectores en el universo de «The last of us» de una manera única y reveladora», afirma su autor, que convierte este libro en un imprescindible tanto para los fans del videojuego como para aquellos interesados en un análisis cultural y narrativo de la industria del entretenimiento interactivo. «The last of us: La humanidad en juego» estará disponible en librerías el 15 de junio y llega con un tamaño de 17 x 24 centímetros, 320 páginas y una encuadernación en tapa dura que cuenta con una ilustración exclusiva en portada creada por la artista María Emegé.

«The last of us: La humanidad en juego»

Diego González · Dolmen Games / Dolmen Editorial

15 de junio · 25 €

