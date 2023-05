"The legend of Zelda: Tears of the kingdom", el videojuego más esperando del año, ya está aquí - gameLover

«Redfall» y el videojuego independiente español «Minabo: A walk through life» se unen a las propuestas de realidad virtual de esta semana: «Another fisherman’s tale» y «Organ quarter».

The legend of Zelda: Tears of the kingdom

¡Hola, gameLover! Seguro que recuerdas cómo Nintendo anunció la secuela de «Breath of the wild» durante el transcurso de la feria E3 de 2019: Mediante una escueta pero impactante cinemática que entusiasmó a los fans de la franquicia después de haber jugado con una de una de sus mejores entregas. Ahora, 3 años después de espera, recibimos esta aclamada entrega llamada «The legend of Zelda: Tears of the kingdom» que nos hace recorrer de nuevo las tierras (y los cielos) de Hyrule.

Llega en exclusiva a Nintendo Switch (recordemos que su precuela lo hizo también a Wii U) en forma de una aventura épica en la que recorreremos el reino con Link, creando un nuevo y épico viaje heroico en el que estaremos guiados por el ingenio e imaginación. Tenemos una nueva misión por delante después de que un evento catastrófico haya sumido el reino en la confusión, así que tenemos que desentrañar la verdad que nos llevará a explorar un mundo inmenso, tanto en tierra como en las islas flotantes que salpican el cielo.

En «Tears of the kingdom» tú decides cómo quieres avanzar y construir tu propia aventura, ya que dispones de una total sensación de libertad con la que podrás explorar este enorme mundo a voluntad. No existe una única forma de recorrer Hyrule, ni tampoco de vencer a sus enemigos, superar los obstáculos o resolver los puzles, ya que existe un gran número de posibilidades de experimentar con los objetos y los entorno, que son muy variadas y te permiten realizar múltiples combinaciones a la hora de construir vehículos, artefactos y armas.

Te vas a encontrar c0n el mismo reino de Hyrule que exploraste en «Breath of the wild», pero con muchas más posibilidades: En él acechan nuevos enemigos, peligros y enigmas, pero Link también cuenta con nuevos recursos para enfrentarse a estas novedades que se introducen en esta segunda entrega. Gracias a la combinación, podrás unir objetos y crear nuevas armas con diferentes efectos únicos: Por ejemplo, con la ayuda de la ultramano podrás construir ingeniosos vehículos y usarlos de forma creativa para burlar a tus enemigos, usando el retroceso rebobinarás el movimiento de un objeto para crear nuevas trayectorias o devolvérselo al enemigo que lo ha lanzado, y mediante la infiltración podrás atravesar los techos de edificios y cuevas para encontrar la ruta más rápida. Aquí se trata de conocer todas las opciones que tenemos a nuestra disposición y explotarlas con toda nuestra imaginación.

Además, el videojuego cuenta con compatibilidad con las figuras amiibo de Nintendo y con una nueva y exclusiva figura de Link que, al activarla, te permitirá recibir armas y materiales, así como una tela especial para la paravela de nuestro héroe. Pero si escanean otros amiibo de la serie «The legend of Zelda», también obtendrás armas, materiales útiles y telas de paravela basadas en la figura escaneada correspondiente, lo que te permitirá aumentar tus posibilidades durante tu partida.

Todos los jugadores estábamos pendientes de la llegada de «The legend of Zelda: Tears of the kingdom», que ha arrasado en ventas tal y como cualquiera podría esperar: 10 millones de unidades son las qu ha vendido en todo el mundo durante sus primeros tres días en las tiendas, convirtiéndose en el título que más rápidamente vendido en Europa en la historia de Nintendo, además de conseguir ser también el juego más rápidamente vendido de la serie «The legend of Zelda» a escala mundial. Todo un hito que también nos hace comprender por qué la calificación asignada por la mayoría de medios especializados ha sido de 10.

No había ninguna duda antes y tampoco ahora que lo tenemos entre nosotros: «The legend of Zelda: Tears of the kingdom» es el videojuego que estábamos esperando. Una secuela tan perfecta que ha logrado ganarse el favor del público y la crítica Parecía que nada ni nadie iba a poder igualar a «Breath of the wild», sin embargo esta segunda parte no solo la ha igualado por una amplia diferencia. Se trata de otra obra maestra que se encarga de redefinir la experiencia que significa jugar a una nueva entrega y que vuelve a marcar el camino a seguir en la franquicia para al ofrecernos una libertad sin precedentes a la hora de explorar y ahora también en las mecánicas, que prometen varidadísimas combinaciones a la hora de enfrentarte a los retos de su historia, que siempre está a la altura y que esta vez regresa con un trabajo de diseño inigualable.

Tienes por delante decenas y decenas de horas de entretenimiento que se convierten en una propuesta tan atractiva como espectacular, algo que difícilmente volveremos a presenciar en el catálogo de Nintendo Switch a medio plazo, tal vez incluso en ninguna de las plataformas que estén por llegar. Si «Breath of the wild» ya ostentaba la primera posición como el mejor videojuego de la historia en innumerables listas especializadas, tal vez sea el momento de que le haga hueco a «Tears of the kingdom» para pasar a ocupar una segunda nada deshonrosa posición porque aquí tenemos al nuevo rey.

«The legend of Zelda – Tears of the kingdom»

Nintendo

12 de mayo · Nintendo Switch

Share and Enjoy !