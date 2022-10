Blue Sona y Litra Beam, los nuevos accesorios prémium para los creadores de contenido más exigentes - gameLover

Conoce el nuevo micrófono dinámico activo XLR y la llamativa solución de iluminación con calidad profesional de Logitech.

Esta semana y en el marco de la celebración del primer evento Logi PLAY que Logitech ha celebrado en Berlín, se han anunciado una serie de nuevos productos bajo los sellos Logitech G y Logitech for creators que la marca suizo-estadounidense ha presentado de forma conjunta para seguir revolucionando el mundo del gaming y del streaming. Centrémonos en la última para conocer dos nuevas soluciones que buscan lograr una transmisión y creación de contenido de nivel profesional: Por un lado está el micrófono Blue Sona -uno de tipo dinámico activo XLR que ofrece una experiencia de sonido superior con calidad de estudio- y, por el otro, Litra Beam -un accesorio de iluminación de alta calidad destinado al escritorio para conseguir efectos profesionales-. He tenido la oportunidad de probar ambas soluciones y he de decir que, efectivamente, tienen una calidad excepcional. ¡Vamos a conocerlos!

Empezamos este análisis por el micrófono Blue Sona, el primero profesional que fabrica bajo marca Logi y que está destinado a podcasters, streamers y creadores de contenido que buscan añadir un punto de calidad a sus setups. Si bien es cierto que a través de su sello Blue ya se habían sumergido de lleno en el sonido mediante otros productos de calidad, es ahora cuando se han atrevido a dar un paso más allá y lanzar su propio equipo de audio profesional con el objetivo de abarcar un mercado cada vez más competitivo.

La caja del Blue Sona es muy pequeña, tanto como lo es el dispositivo, que sorprende por su diseño y se sale de lo preestablecido en cuanto al diseño tradicional de un micrófono profesional. El tamaño también forma parte de ese minimalismo que salta a simple vista y, más allá del propio producto, su packaging incluye una pantalla antiviento adicional y el adaptador de soporte de micrófono de 3/8″ que nos permite sujetarlo a un brazo o a un pie de mesa. Más allá de estos, la caja no contiene ningún elemento más, lo que nos hace echar de menos por lo menos una base donde colocarlo o el propio el cable XLR que permite su conexión.

El micrófono llega en dos colores (grafito y blanco crudo) y viene acompañado por una una pantalla antiviento de color negro y otra roja de respuesto que luce espectacular. Está claro que por su diseño y características minimalistas va a destacar en el escritorio y puede que incluso esa sea su misión en durante los directos de los creadores de contenido, ya que llama mucho la atención. Sus materiales son buenos, con un cuerpo de aluminio que cubre toda su superficie y una protección de aluminio en forma de malla para la zona de la cápsula, donde alberga el sensor dinámico que captura la voz.

Su montaje es bien sencillo, lo único es que debes disponer de tu propio brazo articulado o de una base para colocarlo. Lo conectas mediante el cable XLR a tu dispositivo de audio a través de la conexión de alimentación phantom de +24/+48 voltios con la que está dotado y listo. Esta es otra de sus pegas, ya que al tratarse de un micrófono profesional vas a necesitar de un dispositivo externo -como una tarjeta de audio o una mesa mezcladora- para convertir el sonido analógico a digital. Teniendo ese equipo base no tendrás problema y disfrutarás de un buen producto, porque lo cierto es que Logitech ha aterrizado en esta gama para darlo todo, ya que su Blue Sona es el micrófono de más calidad que la compañía ha lanzado hasta el momento.

A su precioso acabado y sus materiales de calidad hay que sumarle su excelente sonido, ya que captura la voz de forma nítida y precisa como suelen hacerlo este tipo de micrófonos, pero es que además sabe eliminar con eficacia el ruido de fondo además del eco que pueda producirse para otorgarle presencia a la voz, la única protagonista. Además, dispone de dos botones físicos ocultos por una tapa en su parte trasera: «Bass cut» -para reducción de graves- y «Presence» -que le da más presencia a la voz con un aumento de ganancia de 25 decibelios-, que se encargan de ecualizar el sonido buscando un resultado óptimo.

Con él vas a conseguir un rendimiento increíble, sin embargo vas a tener que pillarle el puntito en cuanto a la posición de tu cabeza se refiere, algo que también es algo normal en el uso de este tipo de micrófono. Los que somos de radio bien lo sabemos, así que lo único que hay que hacer es orientarte bien de cara al micro. Con él vas a alcanzar el próximo nivel en cuanto a calidad de audio en tu pequeño estudio o en una habitación habilitada para llevar a cabo tu cometido como streamer, logrando un sonido cálido, limpio y con mucha presencia. Sin llegar a alcanzar los matices que ofrece un micrófono de condensador, Logitech ha hecho un gran trabajo con este Blue Sona.

Respecto a la tecnología que incorpora, nos encontramos con ese ClearAmp que agiliza la experiencia XLR sin necesidad de un amplificador de micrófono externo, un transductor de tipo dinámico, una cápsula de doble diafragma y patrón de captación supercardioide, que se centran en darla protagonismo a la voz al mismo tiempo que analiza el entorno para evitar las vibraciones no deseadas y el ruido de fondo. Si nos ponemos exquisitos con los datos, nos encontramos con una respuesta de frecuencia de 40 Hz–18 kHz, una sensibilidad de 20,97 mV/Pa a 1 kHz, un THD+N de 0,06% a 1 kHz, 94 dBSPL, una relación señal/ruido de 69,9 dB A-wt y una SPL máxima de 129 dBSPL -a 1% de distorsión armónica total- y de 138 dBSPL -a 5% de distorsión armónica total-. Si entiendes todos estos datos, te habrás dado cuenta de la calidad de la que estamos hablando.

Todo concentrado en un dispositivo realmente ligero (615 gramos) y con unas dimensiones de 165 x 67 x 185 milímetros. En su diseño está la opción de darle a los creadores de contenido la opción de cómo utilizarlo como mejor les convenga, ya que dispone de un soporte giratorio de 290 grados que lo dota de libertad total a la hora de colocarlo en cualquier configuración de escritorio. No es para nada mal paso el que ha dado Logitech con este micrófono XLR, que le va a dar a tus transmisiones ese puntito de calidad que va a lograr diferenciarte de cualquier otra opción que usaras antes. Se trata de una buena inversión que va a lucir como nunca en tus directos, va a llamar la atención y va a lograr ese salto que buscabas en el sonido de tus vídeos o pódcasts.

Blue Sona

Logitech

21 de Septiembre · 359 €

La otra de las novedades de Logitech para el escritorio está enfocada en la imagen, ya que Litra Beam se trata de una solución que busca conseguir efectos de iluminación profesionales para todo tipo de tonos de piel. En esta ocasión nos encontramos con un packaging de forma rectangular que alberga lo justo y necesario para que podamos darnos cuenta de que estamos ante un accesorio de fácil montaje: La propia barra de iluminación y el brazo que la sujeta, la base circular y el cable USB de tipo C que nos permitirá su conexión a los puertos de nuestro PC o incluso a un adaptador de corriente USB.

Lo mejor de este dispositivo es que hay muchas manera de disfrutar de él y puede ser configurado a nuestro antojo según las propias necesidades del escritorio. Colocada en su propia base podemos regular el brazo para poder alcanzar distintas alturas -desde los 37 hasta los 61, 5 centímetros- y aún así también podemos regular su inclinación para lograr la orientación ideal y conseguir la iluminación ideal. Por si esto fuera poco y resulta que dispones de algún accesorio propio donde colocarlo, que sepas que está dotado con un sistema de rosca de ¼ de pulgada para que puedas instalar la barra en cualquier otro tipo de trípode o soporte estándar. Respecto a la gestión de cables, el brazo extensible dispone de rieles por los que puedes guiar el cable hasta llegar a la parte inferior de la base, donde puedes esconderlo enrollado. Todo está súper preparado para conseguir una instalación extraordinariamente limpia.

Respecto a sus especificaciones técnicas, nos encontramos ante una lámpara que cuenta con unas dimensiones de 40 centímetros de largo x 3 de ancho y con una profundidad de otros 3 centímetros. Tan solo pesa 185 gramos y está dotada de un sistema de regulación de temperatura mediante botonera física que nos permite regular los balances de blancos entre los 2700 y los 6500 K a través de cinco configuraciones preestablecidas. También cuenta con una potencia lumínica máxima de 320 lúmenes que también es regulable mediante botonera. Para que te hagas a la idea, en su parte posterior dispone de un total de cinco botones, todos muy grandes y redondos, para que podamos acceder a ellos sin equivocarnos: El de encendido y apagado, los dos que sirven para regular la temperatura de la luz y otros dos para el brillo.

De todas formas, Litra Beam está preparada para ser conectada al PC mediante Blutooth y ser integrada en el software de la marca, Logitech G HUB, que te permitirá lograr escalas intermedias más precisas basadas en porcentajes, tanto para la temperatura como para el brillo. De esta manera puedes conseguir la iluminación ideal y precisa que se adapte a la propia iluminación y características de la sala donde estés ejecutando tu streaming y, lo más importante, al tono de color de tu propia pie. Además, podrás guardar tus propias configuraciones lumínicas para que puedas acceder a ellas de una forma rápida y directa.

Se trata de un sistema de iluminación directo, un dispositivo de escritorio de alta calidad que te permitirá utilizar la luz para controlar el aspecto y la esencia de tus contenidos de forma completamente innovadora, controlando sus tres direcciones en altura, inclinación y rotación y ofreciéndote una flexibilidad de posicionamiento sin límites. Lleva implementadas ópticas de precisión y un difusor prémium para conseguir una iluminación uniforme en cualquier situación y está fabricada en un material plástico de primera calidad, ofreciendo un tacto extraordinario y un sistema de botones preciso.

Su sistema de luces LED está dotado de la tecnología TrueSoft, que ofrece una iluminación equilibrada, de espectro completo y con infinitas posibilidades creativas. Aún así, he echado algo de menos en este dispositivo y es la posibilidad de contar con el amplio espectro que le hubiera otorgado el color RGB. En esta primera versión nos movemos entre balances de blancos, pero nuestro setup hubiera lucido como nunca si de primeras hubiéramos contado con el poder del color como ya hace cualquier bombilla instalada en los hogares inteligentes actuales. Estoy convencido de que esta característica llegará implementada en futura versión 2.0 de la lámpara. Tiempo al tiempo.

En la fotografía que ves sobre estas líneas puedes apreciar las distintas temperaturas de blancos que puedes alcanzar con este dispositivo y es que la iluminación es, sin lugar a dudas, uno de los aspectos más importantes si quieres conseguir un resultado profesional para tu contenido. No se trata de un único punto de luz, sino toda una hilera de LEDs capaces de poder expresar la luz perfecta, esa que buscas para que tu emisión parezca lo más profesional posible. Mi experiencia de uso con ella es extraordinariamente satisfactoria y aquí va mi recomendación personal: Con una vas a tener suficiente para lograr el resultado que deseas, pero con dos vas a alcanzar la excelencia.

Si con una ya puedes lograr infinitas posibilidades, imaginate con un par. Mi configuración perfecta es similar a la que puedes ver justo aquí debajo, con las dos barras colocadas en vertical, cada una a un lado del monitor. La luz es directa, ilumina ambos lados de tu cara y consigues ese punto exacto con el que parece que estás en un estudio profesional de grabación. Sobre el escritorio se convierte en un diseño práctico, muy minimalista y extraordinariamente versátil, pudiendo modificar la disposición de la barra a tu antojo. Aquí de lo que se trata es que que juegues con la configuración hasta dar en el clavo y de que luzca justo como a ti te convenga.

La peana es lo te va a molestar más sobre la mesa y eso que no tiene un tamaño exageradamente grande (16 centímetros de diámetro), que es justo lo que requiere para aguantar la versatilidad de su brazo extensible y la disposición de la barra, que se puede anclar en el centro (como en la foto) o en uno de sus extremos, con lo que lograrás aún más movimiento. Consigue el tono de luz adecuado, desde la luz de vela cálida hasta el azul frío), y evita las molestas sombras que afean cualquier directo, sea la hora del día que sea.

Litra Beam resuelve los retos habituales de los streamers y creadores de hoy en día que buscan mejorar sus contenidos. La tecnología patentada TrueSoft proporciona una luz LED equilibrada de espectro completo con una precisión cromática cinematográfica para conseguir un aspecto natural y radiante en todos los tonos de piel. Su difusor sin marco irradia una luz amplia para eliminar las sombras molestas y está certificado como apto para el streaming durante todo el día. Además, su diseño delgado y moderno con compatibilidad con tomas de corriente USB y CA llega donde otras luces no pueden llegar, lo que hace más fácil que nunca lograr efectos de iluminación profesionales en espacios y configuraciones únicas.

Litra Beam

Logitech

21 de Septiembre · 125 €

