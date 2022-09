"Splatoon 3" y "NBA 2K23", batallas con pintura y deporte para afrontar el nuevo curso - gameLover

«Steelrising», «SBK 22» y el videojuego español «Anyone’s diary» les acompañan para completar las novedades de los últimos siete días.

Splatoon 3

¡Hola, gameLover! Ya estamos inmersos en una nueva temporada y los fans de Nintendo estábamos esperando la llegada de la secuela de uno de los mayores fenómenos en Japón de la última década, «Splatoon 3». Porque si algo tiene el mercado japonés son sus particularidades y sus mitos intocables, diferentes con respecto a occidente, sin duda. La franquicia «Splatoon» es uno de esos fenómenos de masas, convirtiéndose en el shooter de referencia del país nipón con tan solo dos entregas publicadas, la primera en 2015 en Wii U y la segunda en 2018, poco más de un año después del lanzamiento de Nintendo Switch.

Es la consola híbrida la que ahora vuelve a recibir un nuevo título de la serie, que sostiene su concepto fresco y esa estética que conecta con el público juvenil actual. Después de muchos años sumando contenido y jugadores, la saga regresa con esta particular visión de los videojuegos de acción que cambia las balas para invitarnos a terminar con el rival a base de cubrir con chorros de tinta el máximo terreno posible con el color de tu equipo, una mecánica de juego que, tengas la puntería que tengas, logrará ese puntito de satisfacción como jugador que ha aportado su granito de arena de cara a la victoria.

Aquí se cambia la estética militar por la moda callejera para que la explosión de color no se quede solo en el suelo de los escenarios. A su concepto y estética se suman la música -diseñada con todo tipo de ritmos modernos y urbanos- y unos carismáticos personajes que han llevado a «Splatoon» a convertirse en una saga que divierte tanto que incluso ha logrado llenar estadios con conciertos de ídolos virtuales. Para esta tercera entrega contamos con tres modos de juego principales: «Batallas territoriales», el icónico modo de juego por equipos cuatro contra cuatro en el que gana quien cubra de tinta la mayor parte del terreno, «Salmon run», el modo cooperativo en el que hasta cuatro participantes se enfrentan a peligrosas oleadas de jefes Salmónidos para recolectar alevines dorados, y el refrescante modo historia para un jugador, «El regreso de los Mamiferoides», que te convierte en el Agente 3 en la lucha final contra los Octarianos.

También están de regreso los festivales, esos populares eventos multijugador de tiempo limitado que reúnen a jugadores de todo el mundo y de todo tipo, ya sean alevines o expertos, en un nuevo y encarnizado modo de combate en los que se introduce la batalla tricolor. Como puedes comprobar, «Splatoon 3» no deja de introducir nuevas características que logran seguir reinventando los modos clásicos del juego de distintas formas. De lo que se trata aquí es de seguir divirtiéndote mientras tiñes de tinta tu camino hacia la victoria utilizando un amplísimo arsenal de armas para pringar a tus rivales.

Pero ya sabes que el objetivo del juego no es terminar con tus oponentes, sino convertirte en el equipo que más manche de su color la arena. Conviértete en calamar o en pulpo y muévete a toda velocidad mientras nadas a través de las superficies de tinta, lo que te permitirá también subir por paredes y atravesar vallas, así como recargar tu tanque de tinta, imprescindible para seguir manchando la mayor superficie posible. Cuentas con nuevos movimientos como la pirueta o el salto desde la tinta, que lograrán que seas más ágil a la hora de ejecutar tus movimientos por la arena de combate.

Es esta ocasión visitaremos la nueva región de Tintelia, donde Inkling y Octarianos cuentan con un colorido arsenal de armas. A las ya conocidas en sus dos anteriores entregas -rodillos, pinceles y lanzatintas, entre muchas otras- se suman nuevas propuestas como espadas (azotintadores) y arcos (arcromatics), capaces de darle la vuelta a la partida junto al nuevo paquete de habilidades especiales. A todo esto añádele toda la diversión de jugar junto a tus amigos, con los que podrás divertirte en todos los modos de juego disponibles, excepto en «Batallas caóticas», donde tratarás de ascender en solitario en la clasificación global mientras te enfrentas a jugadores de todo el mundo mediante intensos combates en cuatro modos de juego diferentes.

Por supuesto, la personalización sigue siendo uno de los aspectos clave en «Splatoon 3», ya que cuenta con un amplio fondo de armario con el que los jugadores pueden estar a la última con el último grito en ropa y complementos, además de contar con un gran catálogo de poses de victoria y decoraciones para tu taquilla, con catálogos que se irán renovando en cada temporada del juego, que dura tres meses. A lo largo de su periodo de vida veremos como irán llegando nuevas actualizaciones de contenido gratuitas y también un DLC de pago de gran escala que ampliará el concepto del juego.

Y es que «Splatoon 3» se ha convertido, sin ningún tipo de duda, en la mejor entrega de la franquicia. Aunque no inventa nada nuevo, si que es bien cierto que ha perfeccionado y pulido su propia fórmula para lograr seguir sigue siendo más adictivo, divertido y refrescante que nunca. Su impecable jugabilidad se combina a la perfección con su soprendente profundidad para traernos de vuelta este videojuego que llega con más contenido que nunca, con una campaña impecable y un cooperativo más que mejorado. Su colorido apartado visual acaba de redondear esta propuesta que seguirá creciendo durante los dos próximos años mediante las ya citadas actualizaciones, por lo que es de esperar que nos acabemos encontrándonos con un juego colosal, uno que ya logra mantenernos pegados a la pantalla durante horas. ¡Súper divertido!

«Splatoon 3»

Nintendo

9 de Septiembre · Nintendo Switch

NBA 2K23

Y de la tinta… ¡a la pista!: «NBA 2K23» es la nueva entrega de la saga de simulación de la NBA más vendida y mejor valorada de los últimos veintiún años, donde apenas ha contado con un rival a la altura. Esta franquicia deportiva se ha convertido en incontestable y regresa un año más para seguir ofrenciendo una experiencia de baloncesto auténtica e hiperreal, que añade innovaciones en su gameplay y animaciones completamente nuevas, además del codiciado regreso del «Desafío Jordan», las nuevas eras en «Mi NBA», una ciudad aún más inmersiva y muchas más novedades. ¡Vamos a descubrirlas!

Junto al reclamo «Responde a la llamada», los jugadores de este título -ya sean novatos o fans del baloncesto de toda la vida- van a tener la oportunidad de experimentar algunas de las mejores jugadas en la historia del baloncesto. Llama la atención su increíble atención al detalle, esa que siempre a estado presente y que nos trae el título más realista y auténtico hasta la fecha, con el regreso también de las temporadas, con nuevas recompensas, música y desafíos para que los jugadores compitan y ganen mientras disfrutan de las experiencias únicas que aportan los modos «Mi carrera» o «My team».

Compite con tus equipos y estrellas favoritas de la NBA y la WNBA y disfruta de su jugabilidad, que sigue siendo pulida al máximo para ofrecer una experiencia lo más real posible. Cuenta con los mejores gráficos de su clase, una inteligencia artificial mejorada para los jugadores y una actualización histórica de plantillas y equipos para que sientas como nunca la energía del público, la intensidad de la competición y el infinito entretenimiento de uno de los juegos deportivos más envolventes de la actualidad.

El mítico Michael Jordan regresa a la saga con sus desafíos para que revivas y recrees quince de sus actuaciones icónicas de su ilustre carrera. Se trata de diez de los desafíos originales que ya encontrábamos en «NBA 2K11» -que han sido reconstruidos desde cero- junto a cinco momentos totalmente nuevos que te servirán para retrocede en el tiempo mientras protagonizas estas actuaciones que incluyen la presentación de partidos, los estadios y los locutores de la época, mientras compartes la experiencia junto a las estrellas de la NBA que vivieron la leyenda de primera mano.

Una vez más, tienes la oportunidad de convertirte en el protaginista y cumplir el sueño de jugar la NBA a través de la grandeza que te ofrece el dramático viaje del modo «Mi carrera», con el que forjarás relaciones, te ganarás tu reputación y superarás los arduos obstáculos que ponen a prueba incluso a los jugadores más prometedores. Pero donde más a poder demostrar más sobre ti mismo es en «La ciudad», donde se reúne la mayor comunidad de jugadores de baloncesto. Más inmersiva, pequeña y accesible que nunca, llega con mejoras en los tiempos de desplazamiento, distritos de cada afiliación que muestran su verdadera esencia, centros como la manzana -donde encontrar todo el contenido en un único lugar- o el cine -que reemplaza a los edificios de almacén y te permite jugar partidos con matchmaking instantáneo-.

También llega el Dreamville studio, fundado por el artista y productor J. Cole, donde tu jugador podrá acceder después de forjar su amistad con esta leyenda de la música. Además, cuentas con la arena, una nueva ubicación donde jugar los partidos de «Mi carrera», con una bulliciosa atmósfera en la plaza frontal. Para prepararse para el partido, entrarás y mostrarás tu estilo vistiendo frente a los medios de comunicación, completando misiones y respondiendo a sus preguntas después de cada partido. El nuevo centro de eventos y el edificio del «Desafío Jordan» completan la oferta de nuevos emplazamientos para mostrarnos «La ciudad» completamente renovada y a la que también regresas las temporadas, que te permitirán acceder a nuevo contenido y ganar recompensas sin coste adicional.

Construye a icono del baloncesto con «Mi jugador», al que deberás preparar para trabajar, ganar reputación y correr por las canchas. Forja tu propia leyenda poniendo a prueba tus límites y acude a las tiendas para conseguir la equipación más actual de las grandes marcas antes de competir en los eventos de todo el año. Mientras con «Mi team» llevarás a tu equipo de ensueño a la cima mientras coleccionas y ganas cartas para formar quintetos iniciales fuera de lo común con leyendas y estrellas de cualquier época a la vez que descubres desafíos inmersivos, torneos competitivos y emocionantes recompensas.

Los aspectos más destacados sobre las actualizaciones de este modo de juego residen en la triple amenaza cooperativa online -que te permite formar equipo junto a tus amigos para jugar en modo cooperativo 3v3-, los nuevos niveles de prestigio -con los que podrás alcanzar el nivel superior comenzando de nuevo y desbloqueando aún más recompensas, los momentos decisivos -con un ritmo rápido de partido, una línea de 4 puntos-, las cartas de inicio -donde puedes elegir entre las estrellas Ja Morant, Jimmy Butler o Joel Embiid para liderar tu colección-, las exhibiciones -con las que podrás pueden enviar cartas de jugador que no estén en tu alineación de 13 jugadores-, la vitrina de trofeos -una nueva forma de ganar un jugador de primer nivel de cada franquicia- y el torneo ilimitado de 250.000 dólares -con el que podrás alcanza el nivel esmeralda en el nuevo ilimitado antes de la primera jornada.

También contamos con esa máquina del tiempo que nos permitirá iniciar una nueva partida en un punto específico de la historia de la NBA a través de este modo «Mi NBA». Se trata de las eras, conformadas por «La era Magic VS Bird» -a partir de 1983-, «La Era de Jordan» -comenzando en 1991-, «La era de Kobe» -2002- y «La era moderna» -donde los fans veteranos del modo pueden seguir comenzando con las plantillas más actualizadas disponibles y disfrutar de la experiencia tradicional de este modo de juego-. Cada era ha recibido una variedad de actualizaciones para recrear la atmósfera de la época y cada equipo tiene al menos una cancha y uniformes únicos. Además, se ha diseñado un sistema de filtro específico para recrear la experiencia televisiva de ver estos partidos tal como se transmitieron originalmente, y cada equipo de expansión y reubicación de franquicia se contabiliza en el juego.

«NBA 2K23» sigue trabajando para alcanzar la experiencia NBA definitiva que ya planteó hace dos años la llegada de la nueva generación de consolas y nos sigue demostrando que añadiendo pequeñas novedades y mejoras de todo tipo se puede alcanzar la excelencia. No se trata de una gran revolución pero sí de continuar con esa pequeña evolución que se trabaja edición tras edición y con la que la jugabilidad siempre gana puntos para que el jugador disfrute aún más de unos partidos aún más realistas si cabe.

Hay grandes aciertos, como la reducción de tamaño de «La ciudad» o la eliminación de los contratos en «My team» para introducir nuevos modos y ofrecernos más posibilidades de evolución, así como el «Desafío Jordan», que es todo un homenaje a la carreara jugador y que encantará a todos los fans de este deporte. También hay que reconocer los cambios y añadidos al modo «Mi NBA» y aplaudir el modo «La W», que nos permite jugar con los equipos femeninos de la NBA y que añaden cientos de horas de diversión a este título que sigue reinando sin problema después de seguir mejorando la fórmula. ¡Un imprescindible para los amantes del baloncesto!

«NBA 2K23»

Visual Concepts · 2K y Take-Two Interactive

8 de Septiembre · PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch y PC

Steelrising

Esta que vamos a conocer a continuación es una de las nuevas franquicias que nacen en este mes de Septiembre y que nos ha llamado poderosamente la atención. Se trata de «Steelrising», un soulslike con muy buenas intenciones que, como descubriremos en estas líneas, no acaba de estar a la altura de otros títulos del género aunque nos deja una premisa más que interesante. Pero primero conozcamos su historia, ambientada en una versión alternativa de París en 1789 en la que el despiadado rey Luis XVI tiene en su poder el control sobre un ejército mecánico que actúa a su favor con la revolución francesa como telón de fondo.

La revuelta del pueblo ha sido fuertemente reprimida por este ejército de autómatas que castiga violentamente a los rebeldes. Pero hay una de ellos que está dispuesta a cambiar el curso de la historia. Aquí es donde entra en acción Aegis, una obra maestra creada por el ingeniero Vaucanson que fue concebida inicialmente para convertirse en la guardaespaldas personal de la reina y que actúa por su cuenta para hacer frente a estas máquinas con la ayuda de un poderoso arsenal de armas. Se trata de un RPG de acción centrado en el combate y que cuenta con todos los elementos que hacen único al género con el que tantos estudios de desarrollo quieren replicar el éxito de una de las especialidades de sus homólogos orientales.

Aegis, que se cruzará en su aventura con poderosos aliados como Marie-Antoinette, Lafayette o Robespierre, es una automáta que nos permitirá mejorar sus distintas características: Desde el propio nivel del personaje y los ya habituales parámetros, hasta su armamento y habilidades. Sus poderes están basados en elementos relacionados con la electricidad, además de contar con el hielo y el fuego, que nos servirán para infligir daños a los enemigos a través de armas de fuego, algo que ayuda a que la dificultad que plantea sea algo más llevadera.

Busca tu propio estilo jugando como una despiadada guerrera, una contundente guardaespaldas, una bailarina mortal o una virtuosa de la artes elementales a través de su sistema de combate, que no se diferencia mucho del resto de soulslike, con ataques débiles y fuertes, a los que se suma la evasión de ataques, la barra de resistencia, los consumibles para mejorar la salud y el resto de elementos que ya conocemos. Algo que también se implementa aquí como una novedad en lo que se refiere al género es el movimiento de salto, que se ha implementado para hacer frente a situaciones muy concretas que tienen que ver con la acción y la exploración. Está muy limitado, como no podría ser de otra manera, para que no acabe convirtiéndose en otro tipo de juego, pero nos ayuda a la hora de realizar algunas acciones interesantes. Esto nos permite un movimiento más ágil del personaje que se complementa con la difícil predicción de movimientos por parte de los enemigos.

Podemos hacer uso de carruajes, garfios y pasadizos secretos en su detallado mapa para explorar esta reimaginación de la ciudad de París en pleno siglo XVIII para experimentar sus días más oscuros. El gancho de agarre se introduce como herramienta para añadir verticalidad a la acción, aportando una nueva dimensión a la exploración, algo que junto a la habilidad de carrera, nos proporciona acceso a todos los secretos de la ciudad a través de múltiples niveles que se pueden explorar una y otra vez.

Nos encontramos con un mapa bastante lineal, aunque nos permitirá dar con algunas áreas inicialmente inaccesibles para explotar ese componente de exploración que nunca falla. Las armas y herramientas que nos iremos encontrando nos serán muy útiles a la hora de afrontar las escenas de más acción en este título que destaca artísticamente, dejándonos conocer localizaciones urbanas de la versión de París que nos muestra además zonas boscosas de sus alrededores. Los diferentes escenarios y sus características están muy bien representadas y su sistema de iluminación acabará de dotar de máxima belleza cada rincón que pisemos.

Respecto a su banda sonora, contamos con piezas musicales que casan muy bien con la temática aunque no destacan especialmente. Contamos con las voces en inglés y subtítulos en español y algún toque francés que nos recuerda que la acción sucede en el país vecino. De ahí su limitación temática, que se convierte en su punto débil, ya que se echa de menos más variedad en cuanto a los entornos por los que nos movemos. Aún así, «Steelrising» nos plantea una serie de desafíos concentrados en esta atractiva temática, sabiendo ponerse de su lado a los aficionados del rol de acción.

Además, para garantizar la diversión de todos los jugadores -indistintamente de su nivel de destreza-, contamos con el «Modo de asistencia», una herramienta que sirve para ajustar la dificultad del juego. De esta manera recibiremos ayuda cuando nos enfrentemos, por ejemplo, a un enemigo frustrante. Cuando esté habilitado, se mostrarán algunos logros relacionados con la dificultad del juego y podemos habilitarlo o desactivarlo en cualquier momento, siempre que sea necesario. Se trata de una propuesta ideal para aquellos que deseen iniciarse en el género -ya que tampoco cuenta con una duración excesiva- y así poder ir familiarizándose más adelante con otros títulos más exigentes, que es la seña de identifad de los soulslike.

«Steelrising»

Spiders · Nacon

8 de Septiembre · PS5, Xbox Series X|S y PC

SBK 22

No solo los amantes del baloncesto están de enhorabuena está semana, ya que los del motor sobre dos ruedas también pueden disfrutar del nuevo capítulo de una de las franquicias más emblemáticas y conocidas del panorama de los juegos de carreras: «SBK 22». El camino recorrido por esta saga que inició su andadura en 1999 ha sido largo y en él el hemos disfrutado de títulos históricos como «SBK generations» o aquel primer «Superbike world championship» con el que se estrenó hace ya más de dos décadas.

Ahora es el momento de volver a subirse a la moto para recrear la auténtica experiencia del SBK Motul: FIM superbike world championship gracias a este videojuego que te asegura una réplica exacta del campeonato oficial 2022 en tu consola. Con él vivirás una reproducción fidedigna del calendario de competición, del su plantilla oficial y de los entornos del pit, donde podremos comprobar cómo trabajan los equipos recreando mediante efectos y animaciones los modelados de los personajes de una forma fotorrealista. Pon a prueba tus habilidades compitiendo como de los mejores pilotos del mundo mientras recorrres todas las pistas oficiales del campeonato a través de desafíos impredecibles y llenos de adrenalina, recreando la auténtica experiencia gracias a las físicas avanzadas que se han implementado en esta edición y que han sido desarrolladas con la ayuda de pilotos profesionales con el objetivo de alcanzar el máximo grado de simulación en el comportamiento de la moto y el piloto.

El juego está encabezado por el «Modo carrera», que te ofrece numerosas maneras de ajustar el rendimiento de los pilotos y las motos, permitiéndote gestionar la plantilla y diseñar una configuración avanzada con la que podrás obtener el total control de los ajustes de tu vehículo gracias a los árboles de desarrollo. Este se divide en tres áreas diferentes, cada una con una cantidad específica de puntos de investigación que los pilotos consiguen de forma activa llevando a cabo tareas específicas durante el fin de semana de competición mientras que los ingenieros se hacen con ellos de forma pasiva llevando a cabo su trabajo. La gestión de la plantilla también es importante y por eso también podrás implicarte en la contratación de los distintos profesionales que conformarán tu equipo, desde el director de personal hasta el ingeniero jefe sin olvidar al imprescindible analista de datos.

«SBK 22» también cuenta con características mejoradas que ayudan a alcanzar el grado de realismo que caracteriza al juego: Una selección de neumáticos Pirelli con una gran variedad de características para adaptarse a pistas secas y mojadas, gestión del combustible para equilibrar el peso de la moto y el revolucionario sistema de inteligencia artificial A.N.N.A., que se basa en las redes neuronales y el machine learning para garantizar una experiencia de juego hecha a medida del jugador mientras controla a los oponentes teniendo en cuenta la personalidad real de cada uno de ellos y los entrena reuniendo datos en base a su experiencia.

Milestone sigue demostrando que es el más consagrado estudio especialista en títulos ligados al género de la velocidad mientras nos sigue descubriendo los experimentados y avanzados editores que nos permiten personalizar los distintos aspectos del juego para garantizarnos una experiencia única. Por poder, podemos hasta configurar las pegatinas y parches de nuestra equipación. A través del modo «Fiction team» tienes la posibilidad de crear tu propio estilo desde cero, dándote la posibilidad de diseñar tu propia librea, completamente personalizable.

Pero lo importante aquí son las épicas carreras multijugador en las que podrás competir con hasta doce jugadores, con los que podrás crear lobbies online con los que conseguirás que las carreras alcancen otro nivel. El flujo del multijugador se puede personalizar eligiendo si añades o no la sesión Tissot superpole de superbikes antes de la carrera para completar la experiencia con la posibilidad de personalizarla estableciendo tu propia configuración y reglas. «SBK 22» sigue evolucionando como un juego muy sólido, con numerosas cualidades técnicas y altas dosis de realismo siendo el único videojuego oficial del campeonato mundial incluyendo a sus 24 pilotos así como todos los equipos y 12 circuitos. ¡La auténtica experiencia sobre dos ruedas!

«SBK 22»

Milestone

15 de Septiembre · PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC

Anyone’s diary

El toque español de esta semana lo pone «Anyone’s diary», un viejo conocido desarrollado por el estudio World Domination Project a través del programa PlayStation Talents que ya fue publicado a principios de 2019 y que ahora disfruta de su relanzamiento con la principal novedad de ser compatible con el dispositivo de realidad virtual PlayStation VR. Se trata de un título de plataformas y puzzles en tercera persona en el que el jugador vive un viaje de superación encarnando a Anyone, nuestro silencioso protagonista, mientras vence sus miedos y le ayuda a superar los días de su diario.

Acompáñale mientras interactuas con los escenarios, resuelves puzles basados en el ingenio y construyes su propio camino a través de lugares tenebrosos, pero también surcando espectaculares paisajes y viviendo mágicos momentos, Dependiendo de tu destreza a la hora de resolver los desafíos que te plantea el juego podrás ver un desenlace diferente de la historia al final de este viaje que se plantea con movimiento sidescroller mientras manejas a este personaje que carece de identidad, sexo y edad.

Con «Anyone’s diary» descubriremos un atractivo mundo en el que se mezclan los entornos tridimensionales con escenarios creados con papel recortado y ese ambiente melancólico que le otorga al juego su propia identidad. Ahora como una experiencia inmersiva en realidad virtual, debemos recorrer una ciudad oscura que puedes dominar y cambiar a voluntad, ya que tienes la capacidad de construir y deconstruir para facilitar el paso a nuestro protagonista, que viaja buscando a ese enemigo que le mantiene atrapado en la oscuridad. A través de las páginas de su diario personal descubriremos las ilusiones y los conflictos de Anyone, a quien deberemos ayudar a superar los peligros que aguardan en su camino para desentrañar los secretos de su pasado.

Explora y descubre los diferentes espacios que se esconden en los edificios y calles de esta terrible ciudad mientras interactúa con ellos, los transformas y adaptas a tus necesidades mientras buscas la forma de avanzar en este videojuego que goza de una segunda oportunidad en el mercado europeo y que llega por primera vez al americano no solamente con la opción de jugarlo en PlayStation VR, sino tambiém con otras mejoras como son el aumento de su resolución -pasando de 720p a 1080p- y un mejora en su rendimiento.

«Anyone’s diary» se convierte también en la primera experiencia de realidad virtual del estudio, que ha adaptado su propuesta inicial y la ha transformado en un nuevo y minimalista reto. Gracias a él podrás volver a redescubrir los puzzles que convierten a este juego una propuesta interesante, eso sí, algo escasa en lo que se refiere a su duración. Aún así, merece la pena la pena dedicale tu tiempo, ya que te hará pasar un buen rato y, además, estarás apoyando un proyecto creado y desarrollado en nuestro país.

Puedes encontrarlo en formato digital a través de Playstation Store a un precio reducido de 9,99 € en su versión estándar y también en un bundle formado por el juego y contenido adicional con cinco avatares para tu perfil PlayStation y su banda sonora por 14,99 €. A destacar esta espectacular y minimalista banda sonora con toques de melancolía y tristeza donde destaca el piano, con efectos que ambientan el juego a la perfección gracias al compositor Damián Sanchez, también director de audio del estudio madrileño Crema, que ha cosechado algunos éxitos en el sector de los videojuegos y de las artes escénicas.

«Anyone’s diary»

World Domination Project · Gammera Nest y Sony Interactive Entertainment

14 de Septiembre · PlayStation VR

