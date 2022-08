Analizamos los auriculares Quantum 810 wireless del sello gaming de JBL - gameLover

Descubre las características de este dispositivo con el que alcanzarás el próximo nivel durante tus partidas.

¡Hola, gameLover! He estado probando los nuevos auriculares inalámbricos Quantum 810 wireless de JBL durante unos días. Es uno de los dispositivos que forman parte de su prestigiosa gama gaming Quantum y del que me he enamorado gracias a sus características y diseño. Aquí tienes mi análisis en vídeo para que puedas conocerlos al detalle, pero a continuación también puedes leer qué me han parecido.

Empiezo comentándote los detalles de su diseño, que me parecen de sobresaliente. No soy de esas personas que utilice auriculares durante la jornada laboral o en largas sesiones de juego, precisamente por lo molestos que me resultan llevarlos puestos de forma prolongada, pero he de reconocer que, en ese aspecto, JBL lo ha hecho muy bien.

No solo me refiero a lo poco que pesan, sino también a su ergonomía, ya que estos auriculares están construidos a base de un plástico muy robusto. Si bien es cierto que se quedan marcadas las huellas un poco, no es nada relevante ni importante si lo comparamos con la cantidad de virtudes que ofrecen en lo que ha diseño y ergonomía se refiere.

Contamos con unas almohadillas super cómodas, completamente adaptables para poder llevarlos colgados al cuello sin ningún problema y, además, tienen «memoria» para recordar la forma de nuestras orejas y que se adapten rápidamente cada vez que los usamos.

Yo soy de esos a los que les cuesta encontrar unos auriculares con los que no termine acumulando calor en las orejas, pero he de reconocer que con estos Quantum 810 wireless he sentido una increíble diferencia comparando con otros modelos similares de auriculares. Así que con ola de calor de por medio también he tenido que tomarme un descanso de ellos para refrescar mis orejas.

Mi uso con estos aurilares JBL han sido con gafas en la mayor parte del tiempo y he de decir que no son para nada molestos, ya que nunca he sentido que me aprieten demasiado o que me dejen la marca de la gafas al estar mucho tiempo con ellos puestos.

También me ha parecido de lo más acertada la disposición de sus botones y controladores, encontrándonos en el auricular izquierdo la rueda para modular el volumen principal y otra para poder elegir qué sonido queremos potenciar o el chat el portentaje de sonido del chat de voz. También tenemos el botón para activar y desactivar la cancelación de ruido y el conector jack 3,5 milímetros para conectar los auriculares por cable y la entrada USB tipo C para poder cargar su batería interna. En el auricular derecho nos encontramos con el botón para sincronizar el Bluetooth y también el botón para encender y apagar el dispositivo.

La conexión por cable la podremos realizar con cualquier dispositivo compatible, ya sea a un PC o a cualquiera de las consolas que tengas en casa. Dicha conexión puede realizarse mediante la propia toma jack o a través de USB, por lo que podrás sacarle el máximo partido a los auriculares, ya sea porque están descargados en ese momento o porque te va mejor utilizarlos con cable. Aunque en general, la mayor parte del tiempo los vas a utilizar de forma inalámbrica, que para eso cuentan con una conexión Bluetooth que requiere de un pequeño dongle USB que sirve de emisor y receptor del sonido. .

Su diseño y ergonomía combinan a la perfección con su peso, y es que estamos ante unos auriculares con un peso aproximado de 410 gramos. Tan ligeros que a veces olvidarás que los llevas puestos, incluso en largas sesiones de juego. Eso sí, lo mejor también está por por dentro.

Y por dentro no solo me refiero a sus características técnicas y a cómo se escuchan (que también), ya que también es digna de menciín su batería. JBL promete unas 30 horas de duración, más elevada que en otros auriculares que he probado, pero manteniéndose en la media. Su batería de ion de litio de 1300 mAh es la que se lleva todos los méritos en este caso.

Eso sí, el aspecto que se ha ganado todos mis respetos es, obviamente, el sonido. He tenido la oportunidad de probar muchos auriculares con cancelación de ruido activa (ANS) y he de decir que estos han sido los que más me han gustado… y con diferencia. También hay que reconocer que es lo esperado con el precio de estos Quantum 810 wireless, pero creo que en términos de relación calidad/precio, el sonido cumplen muy bien su función. Jugando con videojuegos es ultra inmersivo, mejor incluso que los auriculares oficiales de PS5, marcando un antes y un después en mi experiencia.

Y si hablamos de su uso jugando en un PC, ya ni te cuento, porque el resultado es aún mejor gracias al software JBL QuantumENGINE del fabricante, donde podremos personalizar absolutamente todos y cada uno de los valores del sonido y su ecualización. Esta aplicación nos permite guardar distintos perfiles que se podrán asignar a distintas tareas, ya sea mientras trabajamos o jugamos, pudiendo personalizarlo a tu gusto para cada juego que tengas instalado. Me ha volado la cabeza.

Después de su uso intensivi me va a resultar muy complicado volver a utilizar otros auriculares que no sean estos en mi dia a dia, ya que la capacidad de personalización y de creación de perfiles me ha parecido brillante y ahora también imprescindible.

Eso sí, también hay un aspecto negativo para mí -no todo podía ser tan bonito- y se trata de algo de lo que no había hablado hasta ahora. Se trata del micrófono, aunque en general tengo un problema con este componente, sea cual sea el modelo de auriculares que utilice. El audio para el chat de voz no llega a la calidad exigida en unos auriculares de esta gama (lo puedes comprobar en el vídeo), pero este es un mal común que se debería empezar a corregir en cualquier tipo de auricular, ya que el audio parece estar demasiado comprimido.

Aunque en general, ya lo has comprobado, estamos ante unos grandes auriculares, que disfrutarás como nunca en tus sesiones de juego, ya sea ante el PC o la consola, llevando el sonido al próximo nivel y permitiéndore disfrutar de tu catálogo como nunca. Ahora tú decides: ¿Son para ti?

Especificaciones de JBL Quantum 810 wireless

● Sonido envolvente dual con JBL QuantumSurround y DTS Headphone:X 2.0

● Drivers certificados de alta resolución de 50mm potenciados por JBL QuantumSOUND Signature

● Cancelación de ruido activa

● Conexión inalámbrica dual: 2.4G y conexión Bluetooth 5.2

● 30 horas de duración de batería, con función play & charge para jugar todo el día

● Micrófono de haz de luz con enfoque de voz y supresión de eco y ruido

● Regulador de audio de chat para controlar el volumen de la voz y del juego

● Construcción ligera y duradera con almohadillas de espuma de memoria envueltas en cuero

● Compatibilidad con el software JBL QuantumEngine para PC para la máxima personalización

del ecualizador, los colores RGB, el silenciamiento/desactivación del micrófono y mucho más

JBL Quantum 810 Wireless

3 de mayo · 200 €

