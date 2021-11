"Call of duty" y "Just dance", las dos franquicias más esperadas del otoño, regresan con sus nuevas entregas - gameLover

La expansión de pago «Happy home paradise» de «Animal crossing: New horizons» y el primer videojuego de la serie de animación «Fast & furious: Spy racers» completan el listado de lanzamientos destacados de los último días.

Call of duty: Vanguard

¡Hola, gameLover! Ya es toda una tradición que cada año por estas fechas recibamos una nueva entrega del shooter por excelencia que atrapa a millones de jugadores desde hace dieciocho años. «Call of duty: Vanguard» es el nombre de esta nueva experiencia que recluta a los jugadores de todos los frentes para enfrentarse en un entorno ambientado en la segunda guerra mundial. «Vanguard» ofrece una gran cantidad de contenido sin precedentes a través de una apasionante historia para un jugador con su modo historia, con veinte mapas multijugador disponibles desde el primer día, una experiencia «Zombies» completamenete nueva y que explora aún más el cánon de la historia que ya conocemos-, y también cuenta con la integración más profunda hasta la fecha con «Warzone», que estrena el nuevo «Warzone: Pacific», que llegará el próximo 2 de diciembre.

«Call of duty: Vanguard» marca el inicio de una increíble amplitud y profundidad de experiencias de contenido para los jugadores de la franquicia, preparada para crear el calendario de servicios más integrado y profundo con el que jamás haya contado. En el juego, que estará en constante evolución, experimentarás los orígenes de los combates de las fuerzas especiales en cuatro grandes escenarios de la segunda guerra mundial como nunca se había visto, reclutando a los jugadores a través de un modo campaña cautivador, con soldados corrientes de diversos orígenes que dominan en cada frente para cambiar el rumbo de la guerra.

El modo multijugador cuenta con veinte mapas, doce operadores y más de tres docenas de armas en el renovado armero desde el primer día, ofreciendo nuevas formas de jugar con el sistema de ritmo de combate y el rápido y frenético modo «Champion hill». En «Call of duty: Vanguard» tampoco podía faltar el alabado modo «Zombies», que amplía la historia de Dark Aether, personaje que ya pudimos conocer en la anterior entrega, «Call of duty: Black ops: Cold war». Ya está todo preparado para que arranque la temporada 1, que traerá a «Call of duty: Warzone» un nuevo mapa llamado «Caldera» junto a una gran cantidad de nuevas experiencias de juego.

La progresión del operador, las armas y el pase de batalla también se sincronizarán en «Call of duty: Vanguard», «Black ops: Cold war» y «Modern warfare» cuando la temporada dé inicio a principios del próximo mes. Por cierto, esta nueva entrega llega con un nuevo sistema llamado «Ricochet anti-cheat» para combatir las trampas que pudieran realizar los jugadores menos lícitos, incluyendo nuevas herramientas que controlan los análisis para identificar las trampas, con procesos de investigación mejorados para acabar con los tramposos, actualizaciones para reforzar la seguridad de las cuentas y mucho más.

Por cierto, por si te lo estabas preguntando… sí, «Call of duty: Vanguard» incluye una progresión unificada y admite el juego cruzado entre los distintos sistemas de la nueva y la actual generación, añadiendo también un nuevo nivel de funcionalidades sociales para los jugadores que permitirá jugar junto a sus amigos, con funciones de clanes y mucho más.

Activision pone toda la carne en el asador tomando el talento de los tres estudios que han trabajado en el juego –Sledgehammer Games, Treyarch e Infinity Ward-, que han contado con el apoyo de otros de apoyo para completar esta experiencia a tiempo, ofreciendo toda la experiencia de la saga tras casi dos décadas de títulos. Aunque la fórmula de «Call of duty» no cambia demasiado -para qué-, sigue manteniendo toda su personalidad gracias a ligeros pequeños ajustes y añadiendo novedades que nos sorprenden año tras años.

El regreso a los escenarios de la segunda guerra mundial se ve reforzado con nuevos modos multijugador, elementos del escenario que se pueden destruir y un giro de tuerca para el modo «Zombies». Aunque su campaña es algo conservadora respecto a su anterior entrega, el multijugador ha sabido equilibrar la balanza corrigiendo los errores del pasado. Es un juego que a simple vista ya destaca por todo el contenido con el que llega y por el que está por llegar, que lo va a mantener muy vivo durante toda la temporada.

Es un «Call of duty» clásico en su desarrollo, con menos innovación de los que tal vez esperaríamos de una nueva entrega, pero que satisface con creces a los jugadores de siempre, que se mantendrán enganchados como nunca gracias a la visión épica que oferece y a su incontestable modo multijugador. En su conjunto alcanza un nivel técnico que roza lo imposible luciéndose mejor que nunca, especialmente en las consolas de nueva generación. Si eres de los que no se pierde ninguna de sus entregas anuales lo vas a seguir disfrutando como siempre.

«Call of duty: Vanguard»

Sledgehammer Games, Treyarch, Raven Software, Beenox, Demonware, High Moon Studios, Activision Shanghai Studio y Toys for Bob · Activision

5 de Noviembre · PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC

Just dance 2022

Otra de las propuestas que recibimos anualmente y que nada tiene que ver con el anterior título es la serie de videojuegos musicales número uno de todos los tiempos: «Just dance 2022». Un año más llega a prácticamente todas las plataformas al ritmo de las 40 nuevas canciones que incluye, además de las más de 700 disponibles a través del servicio «Just dance: Unlimited», el servicio de baile bajo demanda en streaming, al que podrás acceder la prueba gratuita de un mes que incluye cada copia del juego.

Tanto si eres un gran justdancer y ya conoces cómo funciona el juego, o un recién llegado a la franquicia que quiere experimentar de bailar y divertirte solo o con tus amigos, que sepas que esta nueva entrega llega con más opciones que nunca, con el regreso de la «World dance floor» y varios modos de juego clásicos como son el «Kids», «Sweat» y «Coop», con los que te adentarás en un universo alucinante mientras disfrutas de un auténtico festival de colaboraciones en sus canciones.

Una de las novedades que trae el lanzamiento de «Just dancem 2022» es que llega por primera vez en distintas ediciones, según las necesidades de cada usuario. De esta manera contarás con la versión estándar, que incluye el juego, y ahora también podrás comprar la digital deluxe edition -que añade un pase de tres meses para el servicio «Just dance: Unlimited»– o la ultimate digital edition -con un pase de doce meses- con el que podrás bailar todo el año con más de 700 canciones hasta que se publique la próxima entrega. Lo cierto es que son dos grandes opciones a tener en cuenta si juegas de forma activa durante todo el año.

Por cierto, si te estabas preguntando cuáles son los éxitos que puedes bailar este año en «Just dance 2022», aquí tienes su lista de canciones con las cuarenta canciones que promete, desde las más actuales hasta los clásicos que han hecho bailar a varias generaciones:

«Baianá», de Bakermat

«Believer», de Imagine dragons

«Black mamba», de AESPA

«Boombayah», de Blackpink

«Boss witch», de Skarlett Klaw

«Build a b****», de Bella Poarch

«Buttons», de The pussycat dolls y Snoop Dogg

«Chacarron», de El chombo

«Chandelier», de Sia

«China», de Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna y J Balvin

«Don0t go yet», de Camila Cabello

«Flash pose», de Pabllo Vittar y Charli XCX

«Freed from desire», de Gala1

«Funk», de Meghan Trainor

«Girl like me», de Black eyed peas y Shakira

«Good 4 U», de Olivia Rodrigo

«Happier than ever», de Billie Eilish

«Human», de Sevdaliza

«I’m outta love», de Anastacia

«Jerusalema», de Master KG y Nomcebo Zikode

«Jopping», de SuperM

«Judas», de Lady Gaga

«Last friday night (T.G.I.F.)», de Katy Perry

«Level up», de Ciara

«Levitating», de Dua Lipa

«Love story (Taylor’s version)», de Taylor Swift

«Mood», de 24kGoldn y Iann Dior

«Mr. Blue sky», de The sunlight shakers

«My way», de Domino saints

«Nails, hair, hips, heels», de Todrick Hall

«Pop/stars», de K/DA, Madison Beer, (G)I-DLE y Jaira Burns

«Poster girl», de Zara Larsson

«Rock your body», de Justin Timberlake

«Run the world (girls)», de Beyoncé

«Save your tears» (remix), de The weeknd y Ariana Grande

«Smalltown boy», de Bronski Beat

«Stop drop roll», de Ayo y Teo

«Sua cara», de Major Lazer, Anitta y Pabllo Vittar

«Think about things», de Daði Freyr

«You can dance», de Chilly Gonzales

«You make me feel (mighty real)», de Sylvester

No nos podemos olvidar de las diferentes formas que tienes para poder bailar en «Just dance 2022», siendo la app «Just dance controller» la más recomendada, siendo más accesible para todo tipo de jugadores, ya sea bailando en las consolas de la actual generación como en las nuevas plataformas. Su tecnología te permite usar tu smartphone como mando, lo que añade la posibilidad de sumar hasta seis jugadores al juego sin necesidad de contar con accesorios adicionales.

La franquicia sigue cumpliendo con su cometido, haciéndonos bailar sin parar mientras nos divertimos a lo grande, con una gran y variada selección de canciones para todos los públicos y edades y dándonos la posibilidad de jugar durante horas mientras perfeccionamos nuestra técnica gracias a los diferentes grados de complejidad de los temas que incluye tanto el juego base como el catálogo de «Just dance: Unlimited». Los videoclips, como siempre, son muy originales, llenos de movimiento y color, siguiendo la fórmula a la que ya estamos acostumbrados.

Echamos de menos algo de innovación -algo que, por otra parte, es complicado de conseguir teniendo en cuenta la longevidad de la saga- , pero aún así los bailarines más habituales y los adictos a la franquicia sabrán apreciar los incentivos que se incluyen, como son los récords, las recompensas, los retos diarios y los de la comunidad, siempre muy activa. ¡Larga vida a «Just dance»!

«Just dance 2022»

Ubisoft

4 de Noviembre · PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch y Stadia

Animal crossing: New horizons / Happy home paradise

Cuánto bien nos hizo «Animal crossing: New horizons», que llegó justo a tiempo cuando nos confinaron en nuestros hogares el pasado año. Este es, con toda seguridad, el título al que más horas le he echado en mi Nintendo Switch, con una fórmula de entretenimiento prácticamente inagotable. Sus constantes actualizaciones gratuitas y sus eventos estacionales han conseguido que el videojuego continuara manteniéndose vivo y creciendo junto a su comunidad y ahora, con la llegada de la vesión 2.0 del juego que ya ha llegado también recibimos la que es su primera y última expansión de pago.

Antes de abarcar todas las opciones que añade este contenido que llega bajo el nombre de «Happy home paradise», repasemos todas las opciones que se han añadido en la actualización gratuita que llega para enriquecer la vida de los jugadores en la isla mientras se añaden nuevas instalaciones, personajes y mecánicas de juego. Por ejemplo, Fígaro abre las puertas de «El alpiste», la nueva cafetería del museo, el lugar ideal para tomarse un descanso y saborear una buena taza de delicioso café. También se añaden los tours en la barca del Capitán -que siempre está holgazaneando en el muelle- y que ahora puede llevarte a misteriosas y remotas islas deshabitadas con su bote.

Ya sabes que hasta ahora solo se podían desenterrar fósiles, pero esto ha cambiado con la llegada de los giroides, que emiten distintos sonidos y a los que se le puede adaptar su apariencia para que encajen en el ambiente que los rodea. A partir de ahora también puedes contar con la ayuda de Fauno y de su Marilín, que invitará a distintos personajes para que planten sus puestos en tu isla islote y a los que tú también puedes contribuir mediante el uso de las bayas. Por lo que ahora personajes como Ladino, Alcatifa y Betunio, Al y Paca, Katrina o Marilín son más accesibles que nunca. También llegan las recetas de cocina a la aplicación «Creaciones», con las que podrás combinar los ingredientes que hayas recolectado para preparar deliciiosos platos, y el bueno de Tom Nook nos ofrecerá nuevas y divertidas actividades, como la posibilidad de que el portavoz vecinal emita ordenanzas para establecer el ritmo de vida de la isla.

Ahora centrémonos en la expansión «Happy home paradise», que llega con un precio de 24,99 euros o de forma gratuita si eres suscriptor del nuevo modelo de suscripción de Nintendo Switch Online + Pase de expansión. La principal novedad que aporta es la de formar parte del equipo de Nuria en la agencia «Archipiélago paraíso», un nuevo trabajo que te mantendrá ocupado durante horas y con el que podrás viajar a islas encantadoras en las que diseñar casas de vacaciones para sus habitantes, además de decorar instalaciones de otros edificios.

No te va a dar tiempo a aburrirte con la de clientes que van a querer contar con tu experiencia después de proponerte sus ideas para una decorar sus casas de vacaciones. Tu misión aquí es diseñar casas de ensueño, eligiendo su ubicación y decordando su interior con muebles y todo tipo de elementos de ensueño para personalizarlas. A medida que cumplas tus misiones con éxito adquirirás nuevas técnicas que te ayudarán a perfeccionar tu trabajo, pudiendo incluso proponer tus propias sugerencias o variar la estructura de las habitaciones. También puedes ponerte manos a la obra con los edificios vacíos que ya están en la isla para crear y diseñar otro tipo de construcciones como una escuela, un restaurante y una cafetería.

Pero eso no es todo, porque también podrás sacar fotos tus propias fotos y guardarlas en la aplicación del «Portal de artes decorativas» de tu Nookófono, pudiendo compartirlas con otros jugadores del juego. Además, podrás hacer uso de los amiibo de «Animal crossing» para invitar a clientes específicos como Canela o Tendo y Nendo, incluso a los residentes de tu isla para que se animen a tener su propia casa de vacaciones si les regalas bombones del archipiélago. Como puedes comprobar, hay una gran cantidad de trabajo por hacer, lo que alargará la vida del juego y reavivará tu interés por él si lo habías dejado de lado hace alunos meses.

«Happy home paradise» es el aditivo que necesitabas para retomar tu actividad en «Animal crossing: New horizons», proponiéndote volver a disfrurar del juego a diario gracias a esta nueva propuesta de convertirte en interiorista de los demás personajes del videojuego. Una experiencia aún más rica que se ve complementada por las novedades que incluye la actualización 2.0, dándote a elegir entre seguir con la actividad en tu isla o visitar el archipiélago para afrontar nuevos retos en tu trabajo para Nuria.

Podrás sacarle un gran partido a los más de nueve mil nuevos objetos que aporta la actualización gratuita si lo combinas con esta nueva y enriquecdora experencia que propone «Happy home paradise», consiguiendo así un nuevo contexto sin limitaciones que no te ofrece el juego base. Es la excusa perfecta que necesitabas para seguir jugando durante horas y horas, a tu ritmo, sin prisas, disfrutando de la experiencia mientras desbloqueas las nuevas sorpresas que el juego tiene preparado para ti mientras buscas la inspiración necesaria para llevar a cabo tu cometido.

Este contenido descargable de pago aporta una nueva misión, la de estimular aún más tu creatividad y dar con esa satisfacción propia que conseguirás de una forma más rápida a la que ya te proporcionaba el juego en sí. Sigue siendo una propuesta para jugar tranquilamente de forma relajada y consiguiendo un buen número de horas de diversión y aportando novedades y sorpresas casi de forma constante. ¿Te apuntas a la nueva propuesta de decoración de «Animal crossing: New horizons»?

«Animal crossing: New horizons / Happy home paradise»

Nintendo

5 de Noviembre · Nintendo Switch

Fast & furious: Spy racers / El retorno de SH1FT3R

Después de nueve exitosas películas (y un spin off), la franquicia «Fast & furious» también ha dado para una serie de animación llamada «Spy racers» que forma parte del catálogo de Netflix. que ya cuenta con cinco temporadas, recibe ahora su primer videojuego, ofreciendo la acción frenética de sus episodios a los jugadores que están deseando ponerse al volante de los coches más rápidos de planeta en un torneo de carreras internacional.

El videojuego de «Fast & furious: Espías a todo gas» (que es como se llama en nuestro país) llega con esta entrega llamada «El retorno de SH1FT3R», basada en el arco argumental de esta banda criminal organizada, unos motorisras de élite que regresan a la historia que presenta el juego. El grupo de los espías a todo deben evitar que lleven a cabo su plan y se hagan con un vehículo que podría sembrar el caos en caso de caer en malas manos.

Como jugador, debes infiltrarte en estq equipo de villanos y participar en las carreras como uno de los personajes principales de la serie –Tony Toretto, Echo, Cisco Renaldo, Layla Gray o Luke Youngblood– o encarnando a alguno de los miembros de la banda SH1FT3R, como Shashi Dar, Moray o Rafaela Moreno, entre otros. Tienes la opción de jugar en solitario o con sus familiares y en el multijugador, ya sea en modo cooperativo local o a pantalla dividida. El modo multijugador competitivo permite competir hasta cuatro corredores en Nintendo Switch y hasta seis en el resto de plataformas.

El videojuego presenta un fascinante torneo de carreras internacional que cuenta con impresionantes circuitos ambientados en cinco entornos diferentes, entre los que se incluyen las ciudades de Los Ángeles, Río de Janeiro o el desierto del Sáhara. Son seis el número total de pruebas que conforman el campeonato y cada una de ellas cuenta con cuatro carreras, teniendo que competir en un total de veinticuatro circuitos. Para ganar cada prueba no tendrás que quedar el primero en todas, pero si en el recuento final, donde tendrá en cuenta la posición que hayas alcanzado en cada una de sus carreras.

Tienes a tu disposición el mejor equipo de espionaje de alta tecnología para arrasar y también para alcanzar el puesto número uno gracias al completo e ingenioso arsenal de armas -quince en total-, que ayudarán a obtener ventaja descubriendo atajos secretos. En cada carrera cuentas con hasta cuatro opciones para combatir a tus rivales, cada una de ellás más completa que la anterior y a las que irás teniendo acceso en base a un medidor que se irá recargando mientras vayas avanzando en la carreras y haciendo todo tipo de trucos.

También tienes la posibilidad de personalizar tus vehículos con un amplio abanico de aspectos que irás desbloqueando a medida que vayas dominando la carretera y ganes las carreras que te propone este torneo. Y es que hace falta algo más que velocidad para ganar en este desafío, un viaje salvaje lleno de veloces coches, artefactos increíbles, mucha acción y diversión para toda la familia.

Este primer videojuego de la serie amplía la experiencia de lo que hace a la serie ser tan especial, desde la envolvente narrativa hasta la acción a toda velocidad que plantea, demostrando cómo se puede aprovechar una licencia tan potente como es «Fast & furious» y permitiendo nuevas aventuras digitales como esta, basada en esta franquicia tan popular en Hollywood desde hace ya veinte años.

«Fast & furious: Espías a todo gas» llegaba recientemente (2019) y el actor protagonista de la saga, Vin Diesel, actúa también aquí como uno de los productores ejecutivos de la serie, que narra las aventuras de Tony Toretto y un equipo de corredores callejeros que son contratados para infiltrarse en una liga de élite y que en realidad es la tapadera de una organización criminal que pretende conquistar el mundo.

Por cierto, si eres de los jugadores que se deciden por las versiones de PlayStation 4 o Xbox One tendrás la posibilidad de adquirir, respectivmente, la versión para PlayStation 5 o Xbox Series X|S sin coste adicional mediante una actualización gratuita que estará disponible muy pronto, antes de que finalice el año. Momento justo en el que también recibiremos la versión para el servicio Stadia de Google. Y ahora… ¡a correr!

«Fast & furious: Spy racers / El retorno de SH1FT3R»

3D Clouds y Universal Games and Digital Platforms · Outright Games y BANDAI Namco Entertainment

5 de Noviembre · PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC

Esta semana en nuestro gameLover Xtra también recibimos la nueva entrega de la película «Fast & furious» en formato doméstico, así como la versión de «Escuadrón suicida» de James Gunn, además del gran regreso de uno de los grandes detectives del cómic español, John Blacksad.

Fast & furious 9

Es una de las películas que ha reavivado las salas de cine de nuestro país este pasado verano y que ahora llega en formato doméstico para delicia de los coleccionistas. «Fast & furious 9» ya está aquí y nos trae novedades antes de que lleguen sus dos próximas (y últimas) entregas, con cuatro ediciones distintas que cubren todo el abanico de necesidadesa del usuario: DVD, Blu-ray y 4K Ultra HD, además de una edición especial limitada en caja metálica que incluye los discos 4K Ultra HD + Blu-ray.

Después de nueve entregas, la familia Toretto ya es parte de la historia del cine de acción. La saga «Fast & furious» arrancó en 2001 y veinte años después sigue cosechando un éxito incontestable con cada nuevo capítulo de la franquicia. Tras convertirse en la película más taquillera en España y la tercera a escaala mundial en lo que va de 2021, esta novena entrega llega con un codiciado aliciente para los fans, ya que además del montaje que pudiste disfrutar en las salas de cine, también incluye el montaje de su director, Justin Lin, que regresa a la saga después de haber dirigido la tercera, cuarta, quinta y sexta entrega de este fenómeno mundial. Esta versión extendida de la película forma parte de las cuatro ediciones que salen a la venta.

Una vez más, nos encontrar con Dominic Toretto, el absoluto protagonista de la saga después del fallecimiento en 2013 de Paul Walker. Lleva una vida tranquila con Letty y su hijo Brian, dejando atrás su anterior vida, pero todos saben que el peligro siempre acecha esa tranquilidad. En este noveno capítulo de la saga, la amenaza obligará a Dom a enfrentarse a su pasado para salvar a aquellos a los que más quiere, su familia. Así que el equipo se vuelve a reunir para impedir un complot a escala mundial, liderado por uno de los asesinos más peligrosos y mejor conductor a los que se han enfrentado, el desterrado hermano de Dom, Jakob, protagonizado por John Cena. Como es habitual en la saga, la acción nos llevará alrededor de todo el mundo, desde Londres a Tokio, pasado por América Central, Azerbaiyán… ¡e incluso el espacio exterior!

Estos son los contenidos y extras que incluye cada una de las ediciones, empezando por el DVD, que trae los comentarios de la película con Justin Lin y las tomas falsas. La versión en Blu-ray también los incluye, además de varios documentales, como «Un día en el set con Justin Lin», «John Cena: Fan de estos supercoches» y «Justicia para Han» y la versión 4K Ultra HD + Blu-ray, finalmente, añade a todo el contenido anterior en una edición de dos discos, uno con la película en 4K y otro en HD, incluyendo ambas la versión cine y la del montaje del director en las dos resoluciones. La guinda del pastel llega con la edición especial en SteelBook, con una caja metálica que incluye los dos discos y los mismos contenidos que la edición en caja Amaray, a diferencia que esta es una versión limitada que dejará de estar a la venta en cuanto se agote.

El DVD trae los audios en castellano, inglés y alemán (Dolby Digital 5.1) y los subtítulos en inglés para sordos, castellano, alemán, griego y portugués. El Blu-ray llega con el audio en inglés (Dolby Atmos), castellano, francés e italiano (Dolby Digital Plus 7.1), así como el servicio de audiodescripción en francés y los subtítulos en inglés para sordos, castellano, holandés, francés, italiano y portugués. Y, por último, el disco 4K Ultra HD viene con el audio en inglés (Dolby Atmos), castellano, francés e italiano (Dolby Digital Plus 7.1), además de los subtítulos en inglés, castellano, danés, holandés, finés, francés, italiano, noruego, portugués y sueco. Todos comparten el aspect ratio de la película en formato ancha (2.39:1).

«Fast & furious: Colección 9 películas»

Universal Pictures Home Entertainment · Arvi Licensing

29 de Octubre · DVD, Blu-ray, 4K Ultra HD + Blu-ray y SteelBook

Pero eso no es todo respecto a la franquicia «Fast & furious», porque junto a su videojuego y su novena entrega cinematográfica, también llega su colección completa de películas que llega para actualizar la colección. Se trata de una caja Amaray que contiene las nueve películas umeradas (y que no incluye el spin off «Hobbs & Shaw»). Las películas de la uno a la siete comparten su diseño de colección en la serigrafía de los discos, mientras que la octava y la novena muestran el diseño original de la edición de lanzamiento.

Este pack llega en tres ediciones distintas, en DVD, Blu-ray y 4K Ultra HD, para que puedas elegir el formato que mejor se adapte a tus necesidades. Cada uno de los disco que contiene, nueve en total, incluye sus correspondientes contenidos adicionales. Se presentan en formato de paginado y cada cara presenta una película, reuniendo todas en un sencillo pero elegante pack para todos aquellos que busquen completar su colección al completo. Es probable que en los próximos años se actualice con las dos últimas películas (la décima parte se entrenará en 2023), así que esta es la mejor forma para reunirlas todas hasta que eso suceda.

«Fast & furious: Colección 9 películas»

Universal Pictures Home Entertainment · Arvi Licensing

29 de Octubre · DVD, Blu-ray y 4K Ultra HD

Escuadrón suicida

Los antihéroes de DC Comics han conseguido su segunda película en cinco años, auque más que una segunda parte se trata de un reinicio. «El escuadrón suicida» llega ahora en formato doméstico después de pasar por las salas de cine y robándole a Marvel Studios a su rechazado director James Gunn después de regalarnos dos gloriosas entregas de «Guardianes de la galaxia». Ahora esta banda de supervillanos formada por Margot Robbie, Idris Elba, John Cena, Joel Kinnaman, Jai Courtney, Peter Capaldi y David Dastmalchian se reúnen también en formato doméstico para traernos cuatro formatos distintos para la película: DVD, Blu-ray, 4K Ultra HD + Blu-ray y Steelbook 4K Ultra HD + Blu-ray.

Esta nueva aventura de acción protagonizada por los delincuentes más degenerados del universo DC narra la historia de un grupo de supervillanos, los más peligrosos del mundo, que se encuentran encerrados en Belle Reve, la prisión de alta seguridad con la tasa de mortalidad más alta de Estados Unidos. Para salir de allí harán cualquier cosa, incluso unirse al grupo Task force X, dedicado a llevar a cabo misiones suicidas bajo las órdenes de la influyente Amanda Waller. Bloodsport, Peacemaker, Rey Tiburón y Harley Quinn, entre otros-, viajarán a la remota isla de Corto Maltese armados hasta los dientes con la más alta tecnología y bajo la única supervisión del coronel Rick Flag. Juntos atravesarán su peligrosa selva en una misión de búsqueda y destrucción en la que no pueden dar un paso en falso, porque de lo contrario y están muertos. La cosa pude acabar de cualquier modo menos bien.

La película, de 132 minutos, llega con un aspect ratio de 16:9 y con las siguientes características en cada formato: La versión DVD solo incluye un disco con la película y el contenido extra «The way of the Gunn: Cómo hizo James Gunn «El escuadrón suicida». Se presenta en los idiomas castellano, e inglés audiodescriptivo (Dolby Digital 5.1) y con los subtítulos en castellano, danés, finés, griego, noruego y sueco, además de la codificación para sordos en inglés e italiano.

Mientras, la versión en Blu-ray, también de un disco, trae los idiomas castellano, hindi, húngaro, polaco, checo, télugu y tamil (Dolby Digital 5.1), inglés (Dolby Atmos-TrueHD) y los subtítulos en castellano, rumano, húngaro, cantonés, polaco, checo, sueco, noruego, griego, finés, danés, búlgaro, coreano, chino e inglés codificado para sordos. Respecto a sus extras, más generosos, incorpora las tomas falsas, las escenas eliminadas y extendidas, el making of de cuatro de las escenas más épicas de la película –«The beach», «Guerrilla camp», «Harley’s escape» y «Fall of Jotunheim»-, un cómic digital, y los documentales «Bringing King Shark to life», «Starro: It’s a freakin’ Kaiju!» y el ya comentado The way of the Gunn: Cómo hizo James Gunn «El escuadrón suicida», además de los comentarios del director y tres tráilers de estilo retro.

La versión 4K Ultra HD llega con dos discos, con todos los contenidos del mencionado Blu-ray y con otro disco con la película y los mismos extras en calidad superior, y finalmente la versión SteelBook trae el mismo contenido que la anterior pero dentro de una caja metálica exclusiva creada por SteelBook, formando una edición coleccionista de edición limitada que dejará de existir en cuanto se agoten sus existencias. Se trata del modelo que puedes ver en la fotografía superior.

«El escuadrón suicida»

Warner Bros. Home Entertainment · 20th Century Studios Home Entertainment

2 de Noviembre · DVD, Blu-ray, 4K Ultra HD + Blu-ray y SteelBook

Blacksad: Todo cae / Primera parte

Es uno de los más claros exponentes del cómic de nuestro país y también uno de los más reconocidos de nuestro catálogo a escala mundial. Después de un descanso que ha durado siete años, regresa el felino más negro, duro, íntegro y tenaz del universo del cómic, «Blacklsad». Algo ya nos decía que el personaje y su mundo estaban más vivos que nunca cuando hace dos años se publicaba su primer y único videojuego, «Blacksad: Under the skin», y mira, ahora sus creadores, Juan Díaz Canales y Juanjo Guarnido nos devuelven a John en dos nuevos episodios cuyo magistral primer álbum tiene el sabor inequívoco del mejor noir.

John Blacksad está de regreso y en plena forma con «Todo cae», el primer volumen de una historia en dos partes que combina intriga detectivesca, animales antropomórficos, representación teatral, periodismo de investigación y corrupción municipal. Nuestro detective favorito desciende a las entrañas de la ciudad en una nueva aventura que narra un nuevo encargo, el de proteger al líder del sindicato de trabajadores del metro, amenazado por la mafia de las comadrejas. Pero su investigación desafiará a los poderes políticos y empresariales que rigen los destinos de la ciudad, y estos no dudarán en aplastar cualquier obstáculo que pueda alterar sus planes.

Estamos en la ciudad de New York a fines de los 50 y la acción arranca en Central Park durante una representación pública de «La tempestad» de William Shakespeare. Pero la verdadera función se desarrolla entre bambalinas de la política municipal, que está que arde. Dos ideas contrapuestas sobre el aprovechamiento del espacio urbano están en juego y Kenneth Clarke, el representante del sindicato de trabajadores, está siendo acosado, por lo que recurre a John Blacksad para que le garantice protección. Una emocionante historia que tiene todos los ingredientes necesarios de la serie negra, repleta de sorpresas, en la que luces y sombras se confunden y las distinciones morales a veces no están del todo claras. Se trata del sexto volumen de la serie «Blacksad», después del tremendo éxito de su desenlace «Amarillo», su anterior y ya lejana entrega.

«Blacksad: Todo cae»/ Primera parte

Juan Díaz Canales y Juanjo Guarnido · Norma Editorial

29 de Octubre · 60 páginas

