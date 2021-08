"Tribes of Midgard" y "The falconeer" se suman a los españoles "NeonHAT" y "Ion driver" como los videojuegos de esta semana - gameLover

El esperado «Tribes of Midgard» debuta junto al resto de versiones de «The falconeer» para consolas tras pasar por el ecosistema Xbox. Además, recibimos los últimos lanzamientos del programa de desarrollo PlayStation Talents.

Tribes of Midgard

Ay, Midgard, cuánto hemos oído hablar de ti últimamente gracias a Thor y al nuevo Kratos, aunque siempre has estado ahí. La mitología nórdica vuelve a tomar protagonismo gracias a este nueva propuesta en forma de videojuego, que se presenta como una aventura de acción y supervivencia cooperativa.

«Tribes of Midgard» está ambientado en el colorido mundo de los antiguos nórdicos: Desde los albores de los nueve reinos, las semillas del árbol del mundo Yggdrasil han protegido y alimentado Midgard, lo que todos conocemos como la Tierra. Estas semillas están ahora dispersas y ocultas por todo el reino mientras los antiguos enemigos de Asgard buscan destruiirlas para provocar el Ragnarök, el fin del mundo.

Aquí es donde entras tú, porque tú, como vikingo, tendrás que proteger las semillas de Yggdrasil mientras derrotas a colosales enemigos mientras consigues los recursos necesarios para defender tu aldea de una invasión nocturna de Helthings. El poder de tu tribu se pone a prueba aquí gracias a dos modos de juego distintos: «Saga», en el que los jugadores construyen, elaboran y luchan hasta llegar al enfrentamiento definitivo contra jefes finales épicos antes de Fimbulwinter, y «Supervivencia», un sandbox centrado en la supervivencia que te desafía a defender tu aldea contra un flujo constante de enemigos que se hacen más fuertes cuanto más sobreviven.

Toma el control de este desafío como un Einherjar, elegido por las Valkirias para proteger las semillas y salvar Midgard en un sistama de juego que ha sido concebido con la idea de jugarlo en modo cooperativo, por lo que puedes traer hasta nueve Einherjar más contigo mientras el desafío se equilibra automáticamente en función del tamaño de tu grupo. Es un trabajo en grupo para reforzar las defensas gracias a las ocho clases diferentes disponibles y los numerosos estilos de combate podrás seleccionar para crear tu propio estilo de juego.

En «Tribes of Midgard» puedes jugarlo en solitario y enfrentarte a un gran reto, pero te aseguro que es más divertido jugarlo con amigos. En él te encontrarás un mundo brillante y animado compuesto por un vasto mundo generado procedimentalmente que te permitirá explorarlo una y otra vez. Enfréntate a un atractivo combate cooperativo basado en clase en el que podrás encontrar antiguas reliquias, intimidantes mazmorras y traicioneros campamentos enemigos.

Las regiones de Midgard albergan efectos climáticos únicos que afectan a tu supervivencia, con un sistema de combate clásico de aspecto isométrico en un impresionante entorno 3D. Fabrica tu equipo, construye estructuras y comparte recursos, ayudado por un gratificante sistema de progresión basado en la subida de nivel, con más de treinta modificadores rúnicos diferentes que podrán convertirte en el guerrero vikingo definitivo. Además, el juego continuará nutriéndose con contenido de temporada gracias a futuras actualizaciones para mantener su mundo en constante evolución.

«Tribes of Midgard»

Norsfell · Gearbox Publishing y Meridiem Games

27 de Julio · PlayStation 5 y PlayStation 4

The falconeer: Warrior edition

Hace nueve meses llegó al nuevo ecosistema Xbox como una exclusiva temporal y ahora es el momento de que todos los jugadores reciban la edición definitiva de «The falconeer». Esta «Warrior edition» incluye nuevas y grandes actualizaciones y todos los contenidos que se han lanzados hasta la fecha, así como la expansión «Edge of the world», que también llega hoy.

Por si no lo conoces, se trata de un videojuego de combate aéreo y de mundo abierto con frenéticas y brutales batallas que ejecutarás como un arponero. Conviértete en uno de ellos, surcarás los cielos a lomos de tu apabullante pájaro de guerra mientras te enfrentas a una gran variedad de enemigos.

Únete y reta a diferentes facciones y clanes repartidos por el mundo del gran Ursee y utiliza diferentes clases de arponero -cada uno con diferentes características, armas y tipos de pájaros de guerra- para mejoralo a medida que vayas ganando batallas, completando misiones y descubriendo sus secretos.

Puedes usar la energía y calor del océano para lanzarte en picado, esquivar, girar, escabullirte o sacar ventaja. También podrás explorar a fondo un mundo fantástico que se extiende sobre las nubes, a través de las olas, además de adentrarte en las profundidades marinas. Descubre nuevas ubicaciones, ya sea en las alturas como en las profundidades del océano, y consigue reunir todos los fragmentos para mejorar tu halcón con armas, armaduras, cosméticos y mutágenos.

«The falconeer: Warrior edition» incluye un gran número de actualizaciones y todos los paquetes de contenido descargable desde su lanzamiento original hasta hoy. Esto incluye «The kraken», «The Hunter» y «Atun’s folly», así como la nueva expansión, «Edge of the world», que añade minicampañas, misiones y ubicaciones nuevas, entre otras características.

En próximas actualizaciones también se incluirá la regrabación de muchos de los diálogos del juego, así como la llegada de un tutorial del prólogo más simplificado. Por cierto, si ya posees el juego desde su lanzamiento original en Xbox o PC, puedes hacerte con la edición «Warrir edition» por 7,99 € mediante la Microsoft Store. De esta forma podrás completar la experiencia de este juego de intensos combates aéreos, exploración profunda, estilo visual único y una historia muy absorbente.

«The falconeer: Warrior edition»

Tomas Sala · Wired Productions y Meridiem Games

5 de Agosto · PlayStation 5, PlayStation 4 y Nintendo Switch

NeonHAT

Si lo tuyo es la realidad virtual y lo que buscas es afrontar un nuevo reto, aquí tienes una nueva propuesta para para PlayStation VR. Dentro del programa PlayStation Talents, que impulsa el desarrollo local de videojuegos, nos encontramos con «NeonHAT», un título de carreras ambientado en un universo virtual con una fuerte inspiración retro donde los colores neón son los protagonistas.

Las carreras de «NeonHAT» se distribuyen a traveś de diez circuitos diferentes, donde además de competir contra jugadores virtuales y reales (mediante leaderboards), tendrás que derrotar a varios jefes finales evitando sus ataques para completar la experiencia. Además, el título cuenta con tres modos de juego: «Carrera», donde te enfrentarás a tres operadores controlados por la inteligencia artifificial del juego; «Persecución», donde tu objetivo será el de alcanzar y derribar a un veloz ladrón de datos; y «Derby extremo», el desafío definitivo que cuenta con un sistema de penalización de daño por chocar contra los elementos del escenario.

En NeonHat, el jugador asumirá el papel de un operador de H.A.T., cuya misión será competir en vibrantes carreras a través de este mundo virtual para abrirse camino en las clasificaciones globales y hacerse así con la mejor puntuación. El título presenta un gameplay que potencia la libertad del movimiento al jugador, permitiéndole volar por las eléctricas pistas de competición al ritmo de una banda sonora al más puro estilo synthwave.

Además, gracias a los controles dinámicos y a los sistemas de movimiento sentirás una auténtica inmersión, la velocidad y libertad del vuelo, te adentrarás en una lucha contra un Ultra Virus, un ladrón de datos y otros incontables enemigos que te pondrán a prueba. Y por si fuera poco, también dispone de estética visual y sonora Synthwave.

Este videojuego de realidad virtual ha sido diseñado por el equipo zaragozano Entalto Studios en colaboración con la iniciativa PlayStation Talents. Llega localizado en ocho idiomas distintos – entre los que se incluye el gallego, euskera y aragonés,- y su lanzamiento se produce en PlayStation 4 para disfrutarse en exclusiva a través de PlayStation VR. El juego ha sido desarrollado dentro del games camp que el programa de apoyo al desarrollo local impulsa en la ciudad de Valencia en colaboración con Lanzadera.

«NeonHat»

Entalto Studios · Sony Interactive Entertainment

29 de Julio · PlayStation VR

Ion driver

Seguimos dentro del programa PlayStation Talents para fijarnos en otro de los lanzamientos que se han producido durante los últimos días, «Ion driver», un divertido título de carreras de alta velocidad que ha sido desarrollado por el estudio español Moon Whale Studio.

Este videojuego cuenta con una ambientación futurista y un ritmo frenético, proponiendo una experiencia desafiante para los amantes de las carreras. Podrá escoger entre diferentes naves -cada una con distintos atributos que requerirán de tu habilidad- para poder superar las diferentes pistas que presenta el título.

Carreras, velocidad vertiginosa, pistas enrevesadas y peligrosas, potenciadores de velocidad y controles complejos: Un videojuego que rescata las carreras futuristas arcade a través de una dinámica de juego que te dejará un muy buen sabor de boca.

Si eres amante de las carreras de alta velocidad disfrutarás de cada segundo del juego, en el que planear tu estrategia y tener en cuenta la velocidad, el peso, la vitalidad y el magnetismo de tu vehículo. Podrás personalizar el rendimiento de las naves para poder ganar tus circuitos y, por supuesto, decidir cuál quieres escoger.

Este videojuego devuelve a la vida el género clásico de arcade pero con algunos ajustes que lograrán una gran experiencia a través del mando y unos controles básicos en los que harás uso de los gatillos para desplazarte de izquierda a derecha sin necesidad de cambiar de dirección, desplazarte con un giro o derrapando para completar las curvas más complicadas.

Tu nave puede aplicar el magnetismo para imantarte a la pista de forma limitada y debes estar pendiente de la vitalidad de tu nave, que se consumirá en el caso de ataque o colisión. Existen zonas de restauración para recuperar la salud.

Tu habilidad y entrenamiento son básicos para poder dominar el control de las naves y convertirte en una auténtica estrella de las carreras de «Ion driver», que cuenta con una banda sonora llena de pistas de rock, metal y tecno que acompañarán al sensacional diseño artístico de los estilizados paisajes futuristas que presenta. Un auténtico reto con velocidad desafiante.

«Ion driver» ha sido desarrollado en el games camp que PlayStation Talents posee en Málaga, siendo el primer centro Playstation First andaluz de formación a los futuros profesionales de la industria del videojuego. La escuela está sutuada en la Fábrica del videojuego de EVAD (Escuela superior de videojuegos y arte digital) y recrea de forma fidedigna la labor que se realiza en un estudio profesional con la metodología learning by doing, donde los alumnos trabajan la preproducción, la creación de un calendario de entregables y el cumplimiento de hitos durante todo el desarrollo.

«Ion driver»

Moon Whale Studio · Sony Interactive Entertainment

3o de Julio · PlayStation 4

Hoy tenemos lectura gamer para todos los gustos, con libros relacionados con una de las sagas más importantes de los últimos diez años, «Assassin’s creed», y con la confrontación editorial más brutal de todos los tiempos, de la que también se han publicado todo tipo de videojuegos de superhéroes como Spider-man o Batman.

Assassin’s creed: Renaissance

Mi pasión por la franquicia «Assassin’s creed» -como la de muchos- va más allá de sus videojuegos, que han sabido trasladarse desde la pantalla de tu tele al cine, a los cómics o a las novelas narrativas. Y es que este universo ficticio de Ubisoft se ha apoyado en los más grandes hechos de nuestra historia para crear todo un mundo de nuevas historias que ahora se completan a través de la lectura.

Uno de los más emblemáticos assassins que conocemos, Ezio Auditore di Firenze -protagonista de su propia trilogia en los videojuegos-, cuenta también con un episodio en papel, «Assassin’s creed: Renaissance», en el que se narra la traición que ha sufrido por parte de las familias más influyentes que gobernaban Florencia, Venecia y Roma en la Italia del renacimiento. En esta nueva aventura se nos explica la épica lucha en la que se embarca el joven Ezio Auditore para poner fin a la corrupción y restaurar el honor de su familia, por lo que primero deberá aprender el arte de la muerte. En su camino de venganza y lucha se encontrará con las grandiosas mentes de Leonardo da Vinci y Maquiavelo, y también deberá decidir entre el amor y su destino. Ezio se convertirá en la fuerza que guiará a sus aliados en la búsqueda de la libertad y la justicia, y para sus enemigos en una amenaza consagrada a la destrucción de los tiranos que abusan del pueblo italiano. Una historia épica de poder y venganza en la que la verdad se escribe con sangre y que forma parte de la promoción «Comienza tu serie» junto a otros cuatro libros más, con un precio popular de 6,95 euros para animarte a seguir leyendo esta u otras sagas. Una excelente oportunidad para iniciarte en la lucha entre assassins y templarios. ¿Te animas?

Assassin’s creed: Renaissance

Oliver Bowden · Minotauro Games

400 páginas

Marvel VS DC

Siempre ha existido rivalidad entre los superhéroes, especialmente potenciada en la última década con la llegada de una gran cantidad de películas de los dos más importantes emporios superheróicos de nuestro planeta, que se han encargado de presentarnos tanto a sus héroes más emblemáticos como a los más desconocidos a un público mainstream que se han empapado de cada una de sus historias de una forma más profunda.

Para ilustrarnos sobre esta guerra de héroes y villanos, llega el primer libro que relata la historia de un épico enfrentamiento, el de Marvel y DC, los dos titanes de la industria del cómic que llevan más de medio siglo enzarzados en una batalla por la supremacía del sector, que se inició en las páginas de los cómics y que ha llegado a ser tan relevante culturalmente, que ahora engloba los corazones de millones de aficionados. Para muchos devotos, Marvel está ahora en la cima, pero durante gran parte de principios del siglo pasado, DC fue la líder indiscutible tras el lanzamiento del género del superhéroe americano con la publicación en 1938 de la serie de Superman de Joe Shuster y Jerry Siegel. Los títulos de DC vendían millones de ejemplares cada año y casi todos los norteamericanos estaban familiarizados con sus icónicos personajes hasta que, en 1961, surgió Marvel dispuesta a enfrentarse a ella. Con la publicación de «Los cuatro fanrtásticos», Marvel cambió la forma de hacer superhéroes gracias al guionista y editor Stan Lee, el artista Jack Kirby y los talentosos miembros del bullpen de Marvel, que desplegaron un arsenal deslumbrante de nuevas creaciones, entre los que destacan el Capitán América, Ironman, Spider-man, Hulk o X-men, entre muchísimos otros. La aparición y el posterior éxito de los personajes de Marvel dividió a los aficionados de los cómics en dos tribus enfrentadas para siempre y «Marvel VS DC» se convierte en el primer libro que relata la historia de este épico enfrentamiento en una única y detallada narración, la de la mayor rivalidad corporativa jamás contada. A lo largo de sus 384 páginas, este libro presenta entrevistas a los miembros más destacados de la industria, revelando el arsenal de argucias que las editoriales han utilizado a lo largo de estos años en su empeño por aventajar a la competencia, ya sea robando ideas o empleados, colocando espías, plagiando personajes o decretando guerras de precios. La contienda jamás ha llegado a desaparecer por completo llegando hasta nuestros días, en los que ya se han convertido en iconos globales de valor incalculable. «Marvel VS DC»

Reed Tucker · Planeta Cómic

384 páginas

Share and Enjoy !