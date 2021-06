"Scarlet Nexus", "Mario golf: Super rush", "Dark alliance" y otros lanzamientos para finalizar Junio - gameLover

Llegan también dos grandes remasterizaciones, la del épico héroe de SEGA,»Alex Kidd in miracle world DX», y el inédito «Legend of Mana» que llega por primera vez a occidente con un nuevo aspecto y un sistema de juego renovado.

Scarlet Nexus

Si hay una compañía experta en trasladar el espíritu de la mejor animacón japonesa a los videojuegos, esa es BANDAI NAMCO Entertainment. Ya lo hemos comprobado con franquicias como «Dragon ball», «Naruto», «One piece», «One punch man» o «Tokyo ghoul», entre otras. Y aunque el videojuego que vamos a tratar hoy tiene una gran componente derivado de este tipo de animación, se trata de una nueva licencia que debuta por primera vez con una estrategia destinada a ser jugada por un solo jugador, sin experiencias online que lo complememten, algo que le permite dotar de una gran importancia a su historia y sus personajes.

«Scarlet Nexus» se ambienta en un futuro en el que los poderes psíquicos son algo más que normal, dotando a los humanos con la capacidad de utilizarlos para enfrentarse a una amenaza común, los Alter, seres de otra dimensión que atacan a la población para devorar sus cerebros. Pero para eso existe la Fuerza de supresión Alter (FSA), una corporación militar formada por humanos con unas habilidades psíquicas incomparables, como Yuito Sumeragi y Kasane Randall, los dos personajes jugables que nos presenta el juego.

Su historia nos va a regalar una gran cantidad de secuencias de vídeo con un estilo narrativo que te recordará a las dirigidas al público adolescente japonés. Durante las primeras horas de juego se hará un poco lenta, pero a medida que vayas avanzando irá cogiendo carrerilla hasta tal punto que nos soprendará con giros muy interesantes en su guión, dejándonos una trama muy interesante y conviertiéndose en uno de los puntos fuertes del juego, que también nos presenta unos personajes a veces demasiado encasillasdos en los típicos roles de la cultura japonesa.

La primera decisión que deberemos tomar es elegir entre Yuito o Kasane, que presentan obvias diferencias jugables, distintas rutas y un guión adaptado a cada uno, algo que invita a la rejugabilidad para poder conocer ambas historias al detalle. Notarás que hay tramos que se viven y se juegan de la misma forma, aunque también muchas otras partes que podemos contemplar desde perspectivas diferentes, algo fundamental que hay que experimentar de cara a enteder el argumento de «Scarlet Nexus» al cien por cien.

Otra de sus virtudes es la jugabilidad y su sistema de combate, en el que presenta a Yuito con una katana -especializado en ataques potentes a corta distancia- y a Kasane con los cuchillos psíquicos -que te permite atacar a grandes grupos de enemigos a larga distancia. Cada uno de los protagonistas cuenta con su propio árbol de habilidades (respresentado aquí como un gran mapa cerebral) y al que tendremos pleno acceso a medida que vayamos avanzando en la aventura. Los poderes psíquicos son muy útiles, especialmente si los combinamos con los ataques básicos, algo que nos permitirá causar daños más contundentes. Su curva de aprendizaje se presenta con un buen ritmo, que nos introducirá nuevas mecánicas a medida que hayamos dominado las anteriores, algo de agradecer para que no nos veamos abrumados con las múltiples mecánicas del juego.

«Scarlet Nexus» le da una una gran importancia a los coprotagonistas o secundarios, que presenta un buen número de personajes cuya misión es mostrarnos una trama más variada y proporcionarnos una gran ayuda en según qué puntos de la aventura, además de darnos la opción de saber más sobre ellos en una serie de episodios opcionales que nos permitirá mejorar la relación con ellos. Durante el combate casi siempre estaremos acompañados por dos de ellos y nos mostrarán apoyo mediante poderes psíquicos diferentes, además, cuanto mayor sea el vínculo con los personajes asociados, más y mejores habilidades podremos utilizar durante la pelea, de ahí a la importancia de reforzar el nivel del vínculo en estas misiones secundarias.

También hay que destacar la posibilidad de equipar, crear y modificar mejores armas, además de poder modificar la apariencia del personaje principal con algunos trajes y accesorios cosméticos en este videojuego que puesta por una estética anime de estilo cel shading que solo se aplica a los personajes, ya que los enemigos y escenarios -muy trabajados estéticamente, por cierto- presentan un estilo más tradicional, algo que consigue un contraste de lo más característico. Su banda sonora se ajusta perfectamente a cada situación, acompañándonos con una pequeña variedad de estilos que nos brindarán todo tipo de momentos.

Te encantará su historia cargada de intriga y los grandes momentos que te brindarán sus combates, siempre espectacularmente variados, con un sistema que hará que sus dos personajes jugables luzcan como se merecen junto a sus compañeros, a pesar de que la cámara nos juegue alguna mala pasada de vez en cuando durante el combate. Es una de las grandes apuestas que llegan para la nueva generación, que también podrán disfrutar aquellos que aún se están decidiendo si dar o no el gran salto.

«Scarlet Nexus»

BANDAI NAMCO Studios · BANDAI NAMCO Entertainment

25 de Junio · PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC

Mario golf: Super rush

A Mario ya le hemos visto practicar todo tipo de deportes en Nintendo Switch, llegando a la meta en las carreras más trepidantes con «Mario kart 8: Deluxe», ganando los partidos más intensos en «Mario tennis: Aces», incluso competir en múltiples disciplinas em junto a su eterno rival en «Mario & Sonic en los juegos olímpicos: Tokyo 2020». Ahora es el momento de recuperar uno de los más deportes preferidos del fontanero, el golf, al que regresa siete años después, ya que sus últimas aventuras fueron «Mario folf: Advance tour» (Game Boy Advance, 2004) y «Mario golf: World tour» (Nintendo 3DS, 2014). Ahora es el momento para disfrutar del multijugador en el green con «Mario golf: Super rush», que llega a la híbrida de Nintendo.

Esta es la entrega más acelerada de «Mario golf», que trae de vuelta a tus personajes favoritos del Reino Champiñón para que puedas competir junto a tus amigos en o disfrutar tú del mejor golf. Porque hay quien opina que es un deporte de prodigios, aunque también hay algunos que creen que es súper aburrido y lento. Bueno, pues si quieres probar tu oportunidad con el golf, hay algo nuevo para ti, ya que los videojuegos de deporte de Super Mario siempre son sinónimo de diversión en compañía, ya que cualquiera -sea un jugón habitual, un fan del deporte o ninguna de las dos cosas- puede empezar a jugar y ganar gracias a sus característicos controles sencillos, divertidos objetos y movimientos especiales que pueden cambiar las tornas de la partida en cualquier momento. Así que, ¿qué tal si mezclamos a Mario con el golf y le damos una vueltecita a las normas del deporte?

Porque «Mario golf: Super rush» puede llegar a ser tan reposado, preciso y técnico como quiera el jugador, respetando los tiempos, los turnos y las puntuaciones de las reglas clásicas del golf. Pero también puede convertirse en una locura multijugador en la que no existen los turnos, con todos los jugadores haciendo sus swings a la vez, corriendo hacia la bola para dar el siguiente golpe antes de que un especial de un rival te arruine la jugada, e incluso llevar toda esta fórmula frenética a un estadio con potenciadores, bombas y mucho más, todo junto a Mario, Luigi, Peach y todo un elenco de personajes del Reino Champiñón.

Destaca un control sencillo para que todo tipo de jugadores puedan dominar el palo de golf, desdee los más nuevos hasta los los más experimentados. Es tan sencillo como apuntar, cargar la fuerza del disparo y hacer volar la bola., incluso inclinando tus golpes para evitar obstáculos y darle efecto a la bola y así alterar su recorrido al caer. Estas y otras mecánicas te ayudarán a conquistar la pista, incluyendo un medidor de golpe que se adapta al ángulo de la pendiente y un escáner que te permitirá conocer mejor el terreno, además de poder utilizar el control por movimiento sujetando un Joy-Con como si de un palo de golf se tratara.

Puedes elegir entre un plantel de 16 personajes, cada cual uno con sus propias fortalezas y equipando un movimiento especial único, y en el que vemos a Pauline, Placapum y el Rey Bob-omb por primera vez, ya que debutan en la saga con este tíítulo. Pueden jugar hasta cuatro jugadores juntos, tanto en modo local como en línea, y disfrutar de una gran variedad de modos, ya sea en recorridos tradicionales o en recorridos con obstáculos especiales, dentro de una selección de seis magníficos recorridos en los que cada partido de golf es diferente. Pero eso no es todo, porque este es el contenido base inicial y en el futuro llegarán nuevas actualizaciones gratuitas que sumarán nuevos recorridos adicionales y aún más personajes jugables.

Si quieres saber qué tipos de modos de juego incluye, que sepas que encontrarás desde el golf más tradicional hasta el enérgico golf rápido, la batalla de golf -que es una variación aún más trepidante del golf rápido- y hasta el modo aventura de golf, un modo historia que contiene elementos de los juegos de rol. Aquí podrás incorporar a tus Mii en el entrenamiento de un prestigioso club de campo para ir escalando poco a poco e ir labrando tu carrera para pasar de ser en simple novato al más pro de los jugadores. Podrás inteactuar con el resto de personajes del Reino Champiñón, aprender a jugar y enfrentarte a una variedad de desafíos, además de llevar a tus Mii y las características personalizadas que equipes a otros modos del juego.

«Mario golf: Super rush»

Nintendo

25 de Junio · En exclusiva para Nintendo Switch

Dungeons & dragons: Dark alliance

«Dark alliance» nos devuelve a la era dorada del rol en esta emocionante aventura de acción hack and slash que está llena de monstruos icónicos, personajes legendarios y botines épicos. Se trata del sucesor espiritual de la serie «Baldur’s gate», que cuenta con los populares personajes creados por el autor R.A. Salvatore, cuya saga del elfo oscuro, Drizzt Do’Urden, consigue aquí su primer papel como protagonista, combinando la trepidante acción de este explosivo juego de rol de acción que se basa en el rico universo de los reinos olvidados de la franquicia.

Es el primer videojuego publicado por Wizards of the coast, que buscan expandirse más allá del juego de mesa y ofrecer una nuevça experiencia para los fans de siempre e intentando atraer a nuevas audiencias con esta aventura ambientada en los reinos olvidados, contando con combates en tiempo real y una dinámica de juego cooperativo que enfrenta al infame Drizzt Do’Urden y sus legendarios compañeros Catti-brie, Bruenor y Wulfgar, que conforman uno de los grupos de aventureros más carismático del género, a algunos de los más emblemáticos monstruos del este universo, como los gigantes de la escarcha, los beholders o los dragones blancos, que vagan por la tundra helada de Icewind Dale en busca de la piedra de cristal.

De estos cuatro protagonistas, cuyos valores vienen predefinidos sin posibilidad de editarlos, depende reunir la fuerza necesaria para impedir que reclamen la piedra de cristal y la utilicen para impedir que destruyan su hogar. Todos cuentan con un amplio abanico de ataques, con combos dinámicos y tres especiales, además e un sistema bloqueo y esquivas que añade más profundidad al combate, que no tiene mucho más, ya que aquí hay mucho combate y poco rol. Tienes la posibilidad de visitar la cumbre de Kelvin antes y después de afrontar cada nivel, donde podrás mejorar las habilidades de cada personajes, recoger los tesoros obtenidos en cada campaña y escoger la próxima misión.

Los combates resultan menos variados de lo que nos gustaría y tampoco aprovechan al máximo la riqueza del bestiario de «Dungeons & dragons», por lo que acaban resultando algo repetitivos. Sus tiempos de carga pueden llegar a ser algo extensos y también muestra algunas carencias en el apartando técnico con algunos fallos durante los combates. Eso sí, el diseño de sus escenarios saben transladar al jugador a una ambientación espectacular, la que tal vez nos hemos imaginado durante las partidas en el juego de tablero, con bastantes vías alternativas y algunos caminos ocultos que nos permitirán acceder a objetos de lo más deseados.

Lo cierto es que toda la profundidad de «Dungeons & dragons» se ha simplificado demasiado en este «Dark alliance» que no acaba de reflejar todo lo que esperábamos de él, aún así se trata de un buen regreso de la franquicia que parece no querer complicar demasiado a los jugadores más veteranos y complacer a los newcomers a la hora de jugar. Este reencuentro resulta un poco decepcionante debido a su esquema, un tanto repetitivo, además de presentar algunos fallos imperdonables en el apartado técnico, que sumado a los problemas con la inteligencia artificial de los enemigos te hace pensar que han faltado horas de desarrollo detrás de este proyecto o que algo ha fallado en su planteamiento.

Aún así, te resultará la mar de divertido si juegas en el modo multijugador online, donde los fans podrán disfrutar de algunos de los momentos más icónicos que brinda el juego de tablero si montan sus equipos en base a diferentes tipos de personajes, donde realmente se reflejará el auténtico espíritu de la franquicia, destacando la ambientación y las características de los propios personajes. Y tú… ¿quieres seguir descubriendo el universo de «Dungeons & dragons»?

«Dungeons & dragons: Dark alliance»

Tuque games · Wizards of the coast (digital) y Kock Media (físico)

22 de Junio · PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC

Alex Kidd in miracle world DX

Han tenido que pasar 35 años para que volvamos a disfrutar de esta primera aventira de Alex Kidd en consolas. Fue uno de los videojuegos más jugados de la época, ya que estaba preinstalado en todas las Master system II que se disftribuyeron en nuestro continente, por lo que muchos de los jugadores de entonces lo recordamos con mucho cariño. Es ahora, en este 2021, cuando recibimos esta aventura remasterizada con el nombre de «Alex Kidd in miracle world DX», que vuelve a dar la bienvenida a los viejos y a los nuevos fanáticos que quieran salvar de nuevo el reino de Radaxian de Janken el grande.

Para tan especial ocasión se ha creado un equipo de desarrollo español llamado Jankenteam que está formado por un gran grupo de desarrolladores, especialista en cada una de sus disciplinas. Ellos han hecho posible que este remake que contiene todo el contenido y niveles del juego original, llegue acompañado de un arte visual muy llamativo y un sistema de lucha contra jefes que ha sido depurado para mejorarlo. También incluye diferentes modos de juego y niveles adicionales que expanden la historia del original.

En esta versión actualizada del clásico «Alex Kidd in miracle world» podrás dar un salto atrás en el tiempo para volver a disfrutarlo como nunca lo habías hecho antes, gracias a sus deslumbrantes gráficos HD, mejoras en el control del personaje -que ahora se muestra más fluido en sus animaciones- y con niveles completamente nuevos que expanden la historia que hay detrás de Alex Kidd.

Pero lo más interesante aquí es esa capacidad de hacernos regresar a mediados de los 80 con tan solo pulsar un botón. Porque aunque jugar a esta nueva versión mejorada es imprescindible, que sepas que también puedes gozar de su pixelada versión original en cualquier momento de tu partida, ya que la estructura de los niveles y sus dinámicas son exactamente idénticas al de su primera versión. El modo retro conseguirá que tu actual consola vuelva a convertirse en una Master system y puedas recuperar al instante los gráficos y sonidos clásicos sin pestañear.

Destruye al malvado Janken el grande y rescata de nuevo a los habitantes de Radaxian con tu brazalete de poder mientras vuelves a disfrutar de las emocionantes batallas de piedra, papel o tijera y de combates contra una versión alternativa de los jefes de siempre, que ahora presentan una mejorada mecánica con combates más intuitivos. La música hará el resto, con una banda sonora remasterizada que reinventa los clásicos temás de siempre y mejora la original gracias a una remasterización completa.

El trabajo de renovación para este clásico de culto es digno de mención, tomándose licencias como la incorporación de nuevas frases en los diálogos y un menú de pausa en el que puedes ver los objetos especiales que vas acumulando, además de algunos detalles extra que no queremos destriparte. Es un homenaje muy cuidadoso que nos llevará directos a nuestra infancia, con un juego que tal vez recordábamos con demasiado cariño mientars olvidábamos su alto nivel de dificultad, que a veces puede llegar a ser muy frustrante. Aún así, se trata de una gran renovación, tanto a escala visual como sonora, aunque echamos de menos alguna opción para que sea más accesible para todo tipo de jugadores.

El juego llega a nuestro país en dos versiones físicas, una normal y otra para coleccionistas, la Signature edition, que contiene una gran cantidad de coleccionables únicos para los fans de toda la vida. Esta espectacular edición llega con una caja especial que presenta un artwork alternativo e incluye la copia física del juego, el manual, un certificado de autenticidad numerado con las firma de los desarrolladores, tres pins exclusivos con el nuevo diseño del personaje, un libro de arte, un CD con la nueva banda sonora, un llavero, un medallón y una bolsa de monedas y cinco tarjetas Jankenpon.

«Alex Kidd in miracle world DX»

Jankenteam · Merge Games y Tesura Games

22 de Junio · PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch y PC

Legend of Mana

En los últimos años hemos visto cómo llegaban las remasterizaciones de diferentes juegos de la franquicia «Seiken densetsu», recibiendo así «Secret of Mana» (2018), «Trials of Mana» (2020) y ahora «Legend of Mana», su cuarta aventura, que se publicó originalmente en PlayStation en el 2000. Esta fue una de esas entregas que quedaron fuera de nuestro alcance, ya que solo se distribuyó en oriente y ahora este clásico RPG llega a también a nuestro continente para que todos sus fans puedan disfrutarlo por primera vez.

En «Legend of Mana» te meterás en la piel del héroe para embarcarte en una aventura a través del vasto mundo de Fa’Diel, que explorarás con la misión de encontrar el místico árbol de Mana, ya que ya hace nueve siglos que el este árbol quedó reducido a cenizas. Eso sí, su poder se conservó en piedras, instrumentos musicales y artefactos mágicos por los que los sabios lucharon hasta su fin, desencadenando siglos y siglos de cruentas guerras. Su poder se fue desvaneciendo y con él los que lo ansiaban, por lo que la paz en el mundo se restituyó nuevamente.

Empezarás tu aventura con un mapa del mundo que está vacío y durante tu partida irás adquiriendo artefactos especiales que podrás colocar donde quieras para lograr que ciudades y mazmorras cobren vida propia gracias a su sistema de creación de terreno. De esta manera irás avanzando en la historia de distintas formas, en función de las decisiones que hayas tomado, logrando una experiencia en el juego única y más personal y única, sin tener que seguir obligatoriamente una estructura lineal.

En esta versión remasterizada te encontrarás con unos gráficos mejorados y en alta resolución, con un ratio de aspecto formato panorámico de 16:9 sin perder el estilo único y el particular del juego original. El singular sistema de creación de terreno te permitirá modelar la estructura del mundo a tu antojo, generando regiones y misiones no lineales, además de contar con armas exclusivas que tú mismo podrás forjar y modificar ya tienes junto a los poderosos instrumentos encantados que podrás fabricar en el taller de instrumentos. Por último, te enfrentarás al minijuego «Ring ring land», que llega por primera vez a occidente y te ayudará a fortalecer rápidamente a tus mascotas a través de varios desafíos.

Entre sus nuevas características nos encontraremos ante una nueva interfaz que ha sido rediseñada por completo implementando opciones avanzadas, la posibilidad de desactivar los compates contra los enemigos para recorrer las mazmorras con más facilidad, una nueva banda sonora renovada bajo la supervisión de la legendaria compositora Yoko Shimomura y un álbum en el que podrás contemplar ilustraciones y otros documentos del juego en alta resolución. También cuenta con un sistema de guardado rápido, opciones adicionales para activar la compatibilidad del ratón y configurar la pantalla en la versión para PC y la disponibilidad de hasta ocho idiomas distintos, incluido el español.

Es genial poder recuperar esta mítica aventura -inédita en occidente- y entendemos que Square Enix va a seguir haciendo un esfuerzo para recuperar el resto de entregas de la franquicia… Veremos hasta dónde nos lleva esto. Se agradecen el trabajo realizado, con unos gráficos que lucen espectaculares en pantalla grande, una banda sonora de más calidad y esa serie de opciones que amplían la experiencia delvideojuego de la PlayStation original, aunque no es un título para todo el mundo. La originalidad de su estructura da forma a un mundo más variado, con un encanto incuestionable, dotando su trama de una mezcla de humor y drama de una forma muy efectiva y entretenida. En conjunto, este juego de rol es el hermoso testimonio de cómo lucían los títulos del género hace unas décadas, proponiendo una aventura repleta de personajes entrañables y desafíos que se adaptan a tu forma de jugar. Cierto es que no fue el mejor exponente de rol de la época pero, sin duda, agradará a quienes tengan un buen recuerdo de él.

«Legend of Mana»

Square Enix · Koch Media

24 de Junio · PlayStation 4, Nintendo Switch y PC

Esta semana en nuestro gameLover Xtra le dedicamos nuestras líneas a la segunda parte de este libro que repasa algunas de las obras maestras que nunca llegaron a salir en occidente, a no ser que las exportaras, algo que se estilaba poco en las últimas décadas del siglo XX. Por suerte ahora prácticamente todos los videojuegos gozan de un lanzamiento global, pero antes no y este compendio recoge algunos de los más exitosos y menos conocidos.

Yabai!: Grandes videojuegos que se quedaron en Japón / Volumen 2

Hace un par de años ya pudimos disfrutar de la primera entrega de esta obra que invita a descubrir el catálogo más desconocido de algunas de las consolas más célebres de la historia y ahora es el momento de recibir su segundo volumen que te invita, a través de sus 200 páginas, a repasar los títulos olvidados de algunas consolas como PlayStation, Sega Saturn, Nintendo 64, NeoGeo Pocket, WonderSwan, Dreamcast, PlayStation 2, GameCub0 o Game Boy Advance.

Aunque no es el país que los vio nacer, Japón es, por méritos propios, la cuna del videojuego. Algunos mitos destacados como «Pac-man» o «Space invaders» dieron forma a la industria tal como la conocemos, en la que compañías desarrolladoras como Nintendo, Irem, Capcom, Konami o Hudson Soft -entre muchas otras- contribuyeron al progreso tecnológico del videojuegos durante los años 80 y 90, creando obras maravillosas que se exportarían a todo el mundo.

Aún así, hay títulos que nunca salieron del país del sol naciente y que este segundo volumen de «Yabai!» pretende recoger, mostrando el lado más desconocido para el jugador occidental a través de los ojos de su protagonista, David Boscá, comunicador, profesor y bloguero, que trata de indagar en lo más profundo de las consolas de la época para mostrar un recorrido tan ameno como exhaustivo con el que descubrirás una enorme selección de títulos que llevan años en las estanterías niponas esperando a ser disfrutados.

Su autor vive en Japón desde 2012, así que sabe muy bien de lo que habla, compaginando su trabajo en el mundo de la educación con su blog «Creativo en Japón» y su canal de YouTube, en los que podemos descubrir las tiendas más recónditas y las gangas más insólitas de Japón, cultivando una asombrosa colección de videojuegos clásicos que ya roza las 1.000 unidades y una visión única de la vida, de la cultura y la tradición de un pueblo tan fascinante como el nipón.

El libro muestra una estructura similar al primero, que presenta una división de plataformas y luego de videojuegos, mostrando los más desconocidos ejemplares mientras analiza la quinta generación de consolas. A cada una de ellas le acompaña una completa ficha con sus características técnicas, además de presentar los títulos de lanzamiento y los cinco mejor valorados por los lectores de la prestigiosa revista Famitsu. Cada videojuego analizado también cuenta con su propia ficha, su carátula, algunas capturas ingame y una extensa descripción del mismo, así como la explicación del impacto que causó en tierras niponas.

Sus juegos te sorprenderán, sin duda, porque es probable que no tengas conocimiento de su existencia, por lo que se hace una guía imprescindible para ampliar tu conocimiento sobre algunas de las joyas más invisibles -a ojos de occidente- de un catálogo tan importante e interesante como es el japonés. Es un completísimo recorrido que ayudará a descubrir (y tal vez a jugar) con juegos que considerarás imprescindibles en tu vida a partir de ahora.

«Yabai!: Grandes videojuegos que se quedaron en Japón / Volumen 2»

David Boscá · Héroes de papel

25 de Junio

