"Ratchet & Clank: Una dimensión aparte", la excusa que necesitabas para dar el salto a PlayStation 5 - gameLover

La nueva aventura de Ratchet & Clank es pura diversión.

No te voy a engañar, tenía unas ganas terribles de echarle el guante a la nueva entrega de Ratchet & Clank. Este par lleva acompañándome desde hace 19 años en mi aventura con PlayStation y me he divertido con cada una de sus entregas. Estos dos héroes de Insomniac Games me han regalado impagables horas de entretrenimiento en cualquiera de las plataformas en las que se han publicado sus juegos, todos los sistemas de la compañía japonesa desde PS2, incluyendo PSP, PS3, PS Vita, PS4 o ahora en PlayStation 5. Ya sea a través de nuevos juegos originales o mediante remasterizaciones o remakes, casi todas las consolas de Sony -a excepción de PSOne– han recibido su buena dosis del lombax más famoso de todo el universo y de su inseparable amigo robot, convirtiéndose en inseparables compañero de fatigas.

Ya ha llegado la hora y es momento de recibir esta nueva entrega, «Ratchet & Clank: Una dimensión aparte», la primera original que recibimos después del maravilloso remake del primero juego, que fue lanzado en 2016. Sin duda, estamos hablando de uno de los videojuegos más esperados del año, sobre todo para los jugadores de PlayStation 5, que están viendo como algunos exclusivos que tenían que llegar este año -como la nueva entrega de «God of war» o «Gran turismo 7» se están yendo a 2022. Por lo tanto, este «Ratchet & Clank» es su arma secreta para poder calmar los ánimos en este primer año de la consola, después de recibir propuestas excelentes en su lanzamiento como «Spider-man: Miles Morales» o el remake de «Dark souls», además del más reciente «Returnal», que también ha sabido cautivar a la comunidad.

El ilusionante punto de partida para esta nueva generación

Como hemos comprobado, «Ratchet & Clank» es una de esas míticas sagas de vital importancia para los seguidores de la marca, que han visto cómo nuestros héroes han vivido ya todo tipo de situaciones en las que terminan salvando el universo entero una y otra vez. Pero parece que los cerebros de los guionistas de Insomniac Games siempre están a punto para poner de nuevo la maquinaria en marcha y sacarse de la manga una nueva excusa para que ambos vuelvan a ponerse en acción.

Para la ocasión se les ha ocurrido una gran idea, y es que llevamos demasiados años escuchando que Ratchet es el único lombax que queda en todo el universo, por eso a su amigo Clank le regala un dimensionador, un dispositivo con el que podría iniciar la búsqueda de más ejemplares de su especie y, quién sabe, incluso encontrar a su propia familia. Ambos llevan ya demasiados años sin tener que enfrentarse al villano de turno, así que mientras celebran una gran fiesta en la que Clank pretende obsequiar con tan valioso objeto a su querido amigo, aparece el malvado doctor Nefarius -sí, una vez más- para robarle el dispositivo y así abrir una brecha a otra dimensión, donde nuestros héroes son abducidos para dar inicio a esta nueva historia.

Y sí, con «Ratchet & Clank: Una dimensión aparte» te va a dar la sensación que la nueva generación empieza realmente en este punto -a pesar de los videojuegos anteriormente citados- y es que el salto gráfico que representa es abismal, además de sentir que este es un nuevo comienzo lleno de posibilidades para la franquicia, que ya debería mostrar síntomas de agotamiento después de casi dos décadas. Pues no, quítate esa idea de la cabeza: Ratchet y Clank se sienten más frescos que nunca y, a pesar de seguir utilizándo la fórmula de siempre, siguen emocionando con una gran historia, nuevos decepcionan que no decepcionan y alcanzando -incluso superando- el nivel de las entregas clásicas.

Plataformas y exploración a raudales por todo el universo

Esta nueva aventura nos presenta a la misteriosa Rivet, otra lómbax que aparece en la vida de Ratchet y equivale a su «yo» de otra dimensión. Este personaje que se ganará nuestra simpatía desde el minuto uno, llega con su intrigante pasado, su brazo robótico y la soledad a la que está acostumbrada a vivir en un mundo paralelo en el que Nefarious siempre gana y se ha convertido en un emperador galáctico. Esta historia, la de Rivet, es el aliciente que necesitaba la saga para -¡por fin!- sacarnos de dudas (y por supuesto también a Ratchet) de si realmente algún día encontaría a más miembros de su especie. Es ese toque emocional que todos necesitábamos después de todos estos años y que finalmente obtiene su recompensa.

Ese puntito exacto de humor sigue presente en esta nueva entrega y que le otorga a este título ese carácter desenfadado que le caracteriza y que presenta una dinámica que no sorprenderá a nadie. Lo de ir viajando de un planeta a otro de una manera más o menos lineal para ir afrontando cada objetivo es algo a lo que los jugadores de «Ratchet & Clank» ya estamos acostumbrados desde siempre, por lo que nos parece la fórma ideal de darle continuidad a la franquicia, siempre y cuando se introduzcan novedades que sirvan de aliciente para no estar jugando a más de lo mismo. Aunque seguiremos contando con las ya clásicas misiones secundarias y, por supuesto, los coleccionables, Insomniac Games ha sabido dotar a los escenarios de un alto nivel de detalle y una gran profundidad gráfica, convirtiéndolo sin ningún tipo de duda en el mejor de la saga en cuanto a apariencia se refiere. Viajaremos a planetas nuevos y a otros viejos conocidos, tanto en la dimensión de Ratchet como en la de Rivet, por lo que encontaremso diferencias más que notables en las versiones alternativas que nos plantea el juego.

La magia de este título se aprecia cuando con un simple golpe de llave podemos saltar de una dimensión a otra sin inmutarnos. Un cambio completo de escenario que se ejecuta en un abrir y cerrar de ojos gracias a las bondades del disco SSD de la consola, sin tiempos de carga. Este planteamiento es la gracia absoluta del juego, necesario para poder seguir avanzando en un camino que se antoja bastante lineal. Un recurso que es la gran novedad y que casa a la perfección con la trama y la nueva estructura que plantea. Para la ocasión visitaremos nueve planetas -que pueden parecer pocos a priori, sobretodo comparando con títulos anteriores- que se han sabido exprimir al máximo, proporcionando mecánicas interesantes como la propulsión, deslizarse por las paredes, la posibilidad de cabalgar sobre los velocibajos -que nos permiten recorrer superfícies abiertas bañadas con fluidos tóxicos-, o incluso volar a lomos de de un dragón; que se unen a otras ya existentes como recorrer largas distancias a una velocidad mayor gracias a las botas deslizadoras o la capacidad de respirar bajo del agua. Todo sea posible para buscar el máximo número de guitones y todo el raritanio que necesitamos para potenciar nuestro arsenal.

Ratchet o Rivet… ¿o los dos?

Bueno, que Rivet sea un personaje jugable es una de las grandes novedades de la franquicia, pero tenía que ser así al tratarse de la equivalencia de Ratchet en otra dimensión. La única pega es que no podremos seleccionar con quién podemos visitar cada planeta, ya que es una opción que ya está predefinida por el juego. Nada importante teniendo en cuenta que la evolución y todos los progresos que consigamos con un personaje se aplicará directamente en el otro, por tanto compartimos guitones, coleccionables, nivel, habilidades y, por supuesto, todas las armas del arsenal. Esto es una clara ventaja de cara a simplificar el juego, pero tal vez no hubiera sido mala idea poder mostrar una evolución paralela de cada uno durante la aventura.

Y es algo que se entiende, ya que en este juego todo fluye y eso se tiene que notar, por lo que diferenciar las capacidades de ambos héroes tal vez solo hubiera entorpecido el desarrollo de la trama, fomentando también cierta desventaja para el jugador. Creo que las cosas están bien por tratarse de la primera vez que se implementa este sistema en la saga, pero estoy seguro de que los fans estaremos encantados de poder recibir novedades en este aspecto de cara a futuras entregas de la serie.

Nuestros dos héroes recorrerán la galaxia para seguir buscando los míticos guitones de oro y ahora también los recién introducidos robots espía, que nos ayudarán a conseguir el arma más poderosa del juego en cuanto los reunamos a todos. Los coleccionables en general nos ayudarán a entender más sobre el lore del universo Ratchet & Clank, así como la posibilidad de conseguir nuevas skins para nuestras armas o las ya habituales (y extravagantes) opciones dee personalización para nuestros personajes. La búsqueda no será ni pesada ni repetitiva, ya que contamos con un mapa que conseguiremos en la mitad de la aventura que nos descubrirá el punto exacto de cada coleccionable, facilitándonos y simplificando la tarea.

Lo divertido es disfrutarlo, dentro y fuera del combate

La fórmula de lso juegos de «Ratchet & Clank» es fácil de entender: Divertirse por encima de todo. Y esto lo conseguirás desde el principio de tu partida. El necesario ritmo que vas adquiriendo a medida que avanzas en la trama provocará que todo se vaya volviendo más frenético y aún más divertido. Este factor, combinado con el éspectaculo de color que ofrece el juego se traduce en una auténtica delicia a la hora de jugarlo. No hay momento que no haya disfrutado, aunque lo cierto es que las misiones de Glitch y Clank, especialmente de este último, conseguirán que el ritmo se ralentice un poco. En cada juego de la saga ha habido hueco para estos puzzles, que si bien no son imprescidibles en una acventura como esta, aportan un poco de variedad al gameplay.

En lo que respecta a las armas, nunca decepcionan. Nos encontramos algunas clásicas, otras nuevas y echamos de menos otras tantas que se han quedado por el camino (especialmente las menos serias), pero esa es la gracia del juego, poder ir descubriendo poco a poco las herramientas que dispondremos para hacer frente a nuestros objetivos, gracias a la siempre servicial señora Zurkon. Es una gozada sentir las vibraciones del DualSense durante todo el juego, pero especialmente en el uso de las armas, donde cada disparo se siente de una forma diferente en fución del arma que estés utilizando. aprovechando también la adaptabilidad del gatillo de disparo. Mis favoritas siempre han sido las hojas zumbadoras, por su gran efectividad cuando la has potenciado al cien por cien, pero realmente podemos encontrar un gran arsenal de armas que se divide en dos ruedas completas y donde encontraremos una gran variedad disponible tan originales como divertidas de usar.

Sin duda, una dimensión aparte

Disfrutarás intensamente de cada combate, de cada detalle visual del juego, de su trama -que para ocasión se muestra más sentimental que nunca- y de los personajes y sus equivalentes en la otra dimensión. Se trata de un viaje increíble que reivindica su lugar en la franquicia y también en la nueva consola de Sony, pidiéndote a gritos que te hagas con ella en el caso de que aún no hayas tenido la oportunidad. Es un videojuego impensable en una plataforma como PS4, donde no va a poder mostrarse tal y como ha sido concebido. Para mí es el primer gran exclusivo de PlayStation 5, con toda la resposabilidad que eso conlleva, tanto en lo técnico, como en lo narrativo y en lo gráfico.

Tras 19 años de aventuras y tras finalizar «Ratchet & Clank: Una dimensión aparte» te darás cuenta de que la franquicia está más viva que nunca y te quedarás con las ganas de darle una segunda vuelta para conseguir su accesible trofeo de platino y completar tu partida al 100%. De Insomniac Games, siendo tan grande como es, esperamos que pronto nos sorprenda con otro gran juego (como la segunda parte de «Marvel’s Spider-man», por ejemplo), pero también les pedimos que busquen tiempo en algún momento de esta nueva generación para regalarnos otra gran aventura de Ratchet & Clank / Rivet & Kit como esta, con un aspecto visualmente prodigioso y esa mezcla de acción y plataformas que nos vuelve locos. ¡A disfrutarlo!

«Ratchet & Clank: Una dimensión aparte»

Insomniac Games · Sony Interactive Entertainment

11 de Junio · En exclusiva para PlayStation 5

Share and Enjoy !