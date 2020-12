Descubre "Immortals: Fenyx rising" y todas las novedades en videojuegos de la semana - gameLover

Esta semana recibimos una nueva franquicia, «Immortals: Fenyx rising», una aventura que llega junto a títulos como «Twin mirror», «Fitness boxing 2: Rhythm & exercise», «Chronos: Before the ashes», «Empire of sin», «Dragon quest XI S: Ecos de un pasado perdido / Edición definitiva» y «Spirit of the north: Enhanced edition» para completar una semana de lanzamientos muy variados.

Los videojuegos de la semana del 30 de Noviembre al 4 de Diciembre de 2020

La primera vez que oímos hablar de este juego recibía el nombre de «Gods & monsters», una aventura que surgió de las mentes pensantes que estaban involucradas en el desarrollo de «Assassin’s creed: Odyssey». Su historia ha sido creada en base a la mitología griega hasta convertirse en «Immortals: Fenyx rising» en su versión final. Esta es una magnífica aventura mitológica en la que encarnarás a Fenyx, un nuevo semidiós alado cuya misión es salvar a los dioses griegos y su hogar de una oscura maldición protagonizada por Tifón, el titán más peligroso.

El juego está repleto de acción dinámica, trepidantes combates aéreos y luchas cuerpo a cuerpo, arropados por un gran argumento inspirado en la mitología griega. Su progresión es muy variada y se centra en el gran salón de los dioses, en el que puedes mejorar tu salud y resistencia. También podrás actualizar la capacidad de Fenyx, sus armas, armadura y las pociones que puede utilizar, ya sea derrotando a tus enemigos o abriendo los cofres que están repartidos por toda la isla.

¿Y qué es lo que puedes hacer en «Immortals: Fenyx rising»? Puedes controlar los poderes de los dioses del Olimpo gracias los poderes que ellos mismos te otorgarán mediante las alas de Dédalo, la espada de Aquiles, el arco de Odiseo, y muchas otras armas y poderes legendarios que te ayudarán a ganar en el combate. Lucharás contra monstruos míticos como Cíclope, Medusa o el Minotauro y lidiarás contra héroes corruptos como Aquiles. Gozarás de encarnizados combates aéreos, combinando tus habilidades y armas mientras descubres un vibrante y estilizado mundo de fantasía, resuelves antiguos puzles o exploras su vasto mundo abierto, recorriendo, escalando y explorando las siete regiones de la Isla Dorada, ya sea a pie o por aire.

Estas siete regiones pondrán a prueba tu ingenio y habilidades especiales para resolver desafiantes puzles y bóvedas alucinantes mientras aumentas tu poder y mejoras tus habilidades adquiriendo experiencia en las estratégicas batallas contra los jefes . Podrás personalizar los rasgos de tu personaje (que puede ser femenino o masculino) y descubrir una nueva armadura y equipamiento inspirados en la mitología griega que podrás mejoras con los materiales que reúnas durante tu aventura.

Pero esto no acaba aquí, porque «Immortals: Fenyx rising» gozará de una gran cantidad de contenido tras su lanzamiento, ya que llegarán eventos gratuitos, desafíos semanales de la mazmorra y misiones diarias además de un season pass que incluye nuevos entornos, héroes y una jugabilidad renovada, además una misión extra -«Cuando las cosas se ponen feas- ya disponible. Pero no es todo, porque también incluye 3 DLC con historia –«Un nuevo dios», en el que Fenyx se embarcará en un nuevo conjunto de aventuras en el Palacio del Olimpo, «Mitos del reino del este», ambientado en la mitología china y que nos presentará a un nuevo héroe, Ku, «Los dioses perdidos», que contará con una jugabilidad de orientación vertical, un sistema de peleas totalmente nuevo y otro nuevo héroe, Ash.

«Immortals: Fenyx Rising»

Ubisoft Quebec · Ubisoft / 3 de Diciembre

PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Stadia, Luna y PC

DONTNOD Entertainment ha demostrado saber crear auténticas historias que llegan al corazón. Ya lo pudimos comprobar con cualquiera de las tres entregas de «Life is strange» o del más reciente «Tell me why», que llegó en exclusiva al ecosistema Xbox Pero esto no acaba aquí, ya que el estudio francés ha desvelado que está trabajando en seis nuevos proyectos de forma simultánea que iremos conociendo durante los próximos meses. Sin embargo, hoy nos llega una nueva propuesta que tiene la esencia de siempre, pero en la que se introducen algunas novedades para no dejar de sorprendernos.

«Twin mirror» es su nueva aventura narrativa, un thriller psicológico en el que controlas a Sam Higgs, un periodista de investigación que regresa a su pueblo natal -Basswood, Virginia occidental, Estados Unidos- tras la trágica muerte de su mejor amigo Mike. Regresa para despedirse de él, pero no será tan bien recibido como esperaba por culpa de un artículo que escribió dos años antes y que dejó sin trabajo a muchas de las familias del pueblo. Cuando vayas avanzando en la historia te irás dando cuenta de que esta pequeña villa oculta numerosos secretos oscuros, y el fallecimiento de su amigo puede ser uno de ellos. Y aquí es donde su instinto periodístico le llevará a desvelar la verdad haciendo uso de sus habilidades deductivas y así desvelar los misterios que rodean a la ciudad y a sus habitantes.

Mediante un sistema de toma de decisiones -que ya caracteriza a los juegos de la desarrolladora-, estará obligado a hacer frente a su pasado, en el que tendrá que volver a estrechar lazos con sus seres queridos o distanciarse definitivamente de ellos. Sus habilidades analíticas te permitirán, a través de un sistema llamado «palacio mental», revivir sus recuerdos en forma de flashbacks, estudiar el entorno y reunir las pistas que le permitan simular diversos escenarios y deducir así el curso de los acontecimientos o, incluso, predecir los momentos clave de esta intrigante historia. Sin embargo, este es un rasgo que también tiene su lado negativo, ya que conseguirá que nuestro protagonista desconecte de la realidad y, en ocasiones, pueda incluso hacer daño a quienes lo rodean.

Es aquí donde entra en juego el papel del Doble, un personaje ficticio que ha sido creado para balancear las características negativas de Sam y en el que puede ver una versión más empática y social de sí mismo. Siempre puede confiar en este aliado para que lo guíe por las interacciones sociales y para sobrevivir en una sociedad que, en ocasiones, rechaza su singularidad. Gracias a estas de las que carece nuestro personaje principal,, el Doble le ofrecerá una alternativa a la hora de tomar las decisiones más importantes que plantea el juego. Esta es una historia en la que no existen las respuestas correctas o incorrectas, de esta forma cada jugador vive una experiencia única que se va amoldando a tus propias decisiones ya que determinarás cuánto de ti mismo estás dispuesto a sacrificar para llegar hasta el final.

«Twin mirror»

DONTNOD Entertainment y Shibuya Productions · Bandai Namco Entertainment / 1 de Diciembre

PlayStation 4, Xbox One y PC

Hace justo dos años, Nintendo nos sorprendía a todos con la primera de sus propuestas deportivas para Nintendo Switch: «Fitness boxing», un videojuego que hacía uso de los Joy-Con para prácticar boxeo de una forma sencilla y divertida. Al margen de «Ring fit adventure», otro innovador éxito de la compañía nipona que nos ayuda a practicar deporte en casa, hoy llega la segunda entrega de este título, que añade la opción de boxear a ritmo de éxitos del pop.

Ahora, a parte de las rutinas deportivas, se incluye una amplia variedad de canciones, ejercicios y modos para disfrutar en solitario o en compañía de otra persona, moviéndote con la música y sudando de lo lindo mientras te ejercitas al compás de 23 pistas cargadas de energía, incluidas versiones instrumentales de grandes éxitos. Este es su listado completo de canciones:

Ariana Grande : «Break free»

AronChupa: «I’m an albatraoz»

Bananarama: «Venus»

Bon Jovi: «It’s my life»

Cyndi Lauper: «Girls just want to have fun»

Darude: «Sandstorm»

Earth, wind & fire: «Boogie wonderland»

Ed Sheeran: «Castle on the hill»

Jessie J, Ariana Grande y Nicki Minaj: «Bang bang»

Justin Bieber: «Beauty and a beat»

Katy Perry: «Hot N cold»

Macklemore y Ryan Lewis: «Can’t hold us»

Marshmello: «Alone»

Martin Garrix: «Animals»

One direction: «What makes you beautiful»

P!nk: «So what»

Steppenwolf: «Born to be wild»

Swedish house mafia: «Don’t you worry child»

The chainsmokers y Coldplay: «Something just like this»

Village people: «Y.M.C.A.»

Y tres temas originales: «Aim high», «Birdsong», «South nocturne»

Ya no tienes excusas para no ponerte en forma y es que, como ya es habitual en este tipo de juegos, debes empezar por lo básico e ir poco a poco mientras sigues los movimientos de tu instructor y los iconos que aparecen en pantalla. En «Primeros pasos» podrás aprender los aspectos fundamentales de técnicas del boxeo a tu propio ritmo mientras el instructor te muestra cómo realizarlas. Y ahora no hay excusas, porque incluso puedes ponerte una alarma para no perderte ni una sola sesión, ya que la consola será la encargada de avisarte cuando esté en modo de espera.

Disfruta de diferentes modos ded juego, como «Sesión diaria», donde los ejercicios se ajustan a tus metas de fitness, trabajando una parte de tu cuerpo en específico o sencillamente poniéndote en forma. También puedes montártelo a tu aire con el modo «Ejercicio libre», donde podrás elegir la intensidad del entrenamiento, el escenario, la música y los movimientos que más te apetezcan, ya sea solo o en compañía. «Ejercicio libre» también permite entrenar en modo cooperativo para dos jugadores mientras le pasas uno o dos mandos Joy-Con a otra persona para ejercitaros a la vez.

Ahora puedes comparar estadísticas para motivaros mútuamente y seguir de cerca tu progreso con gráficas y estadísticas, como tu IMC, la cantidad estimada de calorías quemadas y el número de puñetazos que has dado. Elige entre 9 instructores, incluidos tres nuevos (Hiro, Janice y Karen), que te guiarán en los ejercicios y te animarán mientras os entrenáis en compañía. Puedes personalizar sus apariencias a tu gusto mientras completas tus logros -ya que obtendrás nuevos artículos de ropa, gafas y guantes para que los luzca-, mediante los sellos que vayas consiguiendo. Y recuerda que, si en su momento jugaste al título original, ahora puedes continuar con tus objetivos de fitness importando las estadísticas de tu partida de «Fitness boxing» para que no tengas que volver a empezar desde cero.

«Fitness boxing 2: Rhythm & exercise»

Imagineer · Nintendo / 4 de Diciembre

En exclusiva para Nintendo Switch

Si jugaste a «Remnant: from the ashes» (2019) puede que este juego te resulte familiar… Y es que «Chronos: Before the ashes» es su precuela directa, un juego de rol refrescante con una combinación de elementos propios del género de aventuras que cuenta con un sistema único en el que el envejecimiento del personaje es la clave para poder alcanzar tu meta, sacando tu lado más rolero. Aunque puede que todavía te suene más, por haber sido creado originalmente como un proyecto de realidad virtual bajo en nombre de «Chronos» y que ahora ha sido readaptado sin -precisamente- todo aquello que le dio sentido a su vida, que fue el universo VR.

Comienza el viaje de tu héroe enfrentándote a un vasto laberinto lleno de desafíos y experimentando los eventos que sucedieron antes del título original en esta narración de la vida de aventuras de tu personaje, que debe hacer todo lo posible para salvar su hogar de un terrible mal. Hazte más sabio, fuerte y poderoso a medida que exploras las profundidades del misterioso laberinto en el que cada vez que mueres pierdes un año de vida.

El jugador debe adaptarse a su avanzada edad a medida que va completando su progreso en el juego, ya que comenzarás tu aventura siendo joven, ágil y rápido, y lo terminarás adquiriendo más sabiduría y más conocimientos sobre la magia. Gracias a tus crecientes fuerza y poder, podrás explorar las profundidades del laberinto en esta combinación de elementos del juego de aventuras y mecánicas de rol, con una gran variedad de armas, habilidades y poderes.

«Chronos: Before the ashes»

Gunfire Games · THQ Nordic y Koch Media / 1 de Diciembre

PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Stadia y PC

¿Te imaginas poder construir tu propio imperio en la década de los años 20? Pues de eso trata este «Empire of sin», un juego de estrategia basado en los personajes de la épocoa y ambientado en el Chicago de hace ya un siglo. Tú eres uno de los 14 jefes finales diferentes que pugnan por dirigir el sórdido mundo del crimen organizado en la ciudad y para ello te enfrentarás a partidas generadas aleatoriamente con condiciones, donde tendrás que adaptarse a la supervivencia y hacer lo que sea necesario para ser más astuto, estar mejor armado y superar a tus oponentes.

Es un juego de estrategia que te sumerge de lleno en el sanguinario mundo criminal de los años 20, en plena prohibición. Deberás trapichear, encandilar o intimidar a quien sea necesario para llegar a lo más alto y aguantar en tu puesto a cualquier precio. El eje principal del juego se centra en la evolución de los personajes y se inspira en el cine negro para envolverte en una atmósfera de glamour y ostentación y las sombras en las que maquina el crimen organizado.

¿Y qué es lo que debes hacer para conseguirlo? Levanta tu imperio del crimen creando una organización criminal desde cero con el negocio que tú elijas, eligiendo gestionar bares clandestinos, protegiendo a los sindicatos o abriendo casinos mientras reúnes un equipo de gánsteres leales para dejar tu marca en las calles. Con tus operaciones conseguirás reputación, así que expande tu influencia a base de apoderarte del territorio de tus rivales y amplía tu repertorio de actividades para defender y expandir tu propio territorio.

La gestión es crucial en este juego, en el que podrás reclutar a tus matones de forma estratégica y fomentar la química entre tu personal para maximizar el daño que haces en combate y así mantener un mayor control en la ciudad, un mundo que nunca duerme. Chicago está tus pies y de ti depende explorar las calles de la ciudad mientras interactúas con un diverso plantel de personajes -cada uno con su propia historia- que reaccionarán a todas tus acciones y decisiones. Asegúrate de elegir bien con quién te mezclas, y utiliza tu influencia forjando y rompiendo alianzas, sobornando a la poli y comerciando en el mercado negro para aumentar tu clasificación de facciones y expandir tu familia criminal. Hay muchas formas de reinar en Chicago y tú decides cómo llegar a lo más alto: ¿Utilizarás la violencia a base de influencias o lo conseguirás mediante tu mala fama en la ciudad?

«Empire of sin»

Romero Games y Paradox Interactive / Koch Media

1 de Diciembre / PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC

Bien conocemos la saga «Dragon quest» y sobre todo su último juego, cuya entrega original ya supera los 6 millones de unidades vendidas en todo el mundo, convirtiéndose así en uno de los mejores juegos de rol de la ya pasada generación. Pues bien, su edición definitiva, que viene cargada de actualizaciones y mejoras, desembarcó el pasado año en Nintendo Swicth y ahora son PlayStation 4, Xbox One y los jugadores de PC los que la reciben, dándole la bienvenida a su estilo visual único y su rica narrativa.

«Dragon quest XI S: Ecos de un pasado perdido / Edición definitiva» te invita a iniciar una épica aventura mientras sigues la peligrosa odisea del Luminario, un héroe perseguido que debe descubrir el misterio de su destino con la ayuda de un carismático grupo de personajes secundarios. Es una aventura cautivadora e imprescindible para todos los fans de los juegos de rol, así como una introducción perfecta en la franquicia. Todos se embarcarán en una misión que los llevará por varios continentes y vastos océanos mientras descubren más detalles sobre la amenaza que se cierne sobre el mundo.

¿Y qué es lo que nos trae esta edición definitiva respecto al original? A sus 100 horas de contenido puedes sumarle la incorporación de nuevos escenarios particulares de cada personaje, la alternativa de jugar escuchando su banda sonora original o una gran versión orquestal de la música, su doblaje en inglés o japonés o la posibilidad de alternar entre los modos de gráficos 3D en alta definición y las 2D en formato 16 bits.

Ahora también puedes sumergirte en el mundo de los 16 bits de Horense, una zona complementaria de misiones secundarias que reinventan tus viajes por los mundos de «Dragon quest» con un estilo retro. También puedes duplicar o cuadruplicar la velocidad de combate y subirte a nuevas monturas monstruosas y atacar con ellas para ganar puntos de experiencia. Además, se incorpora un modo foto con el que podrás inmortalizar tus aventuras con la imagen perfecta, reorganizando la disposición de los personajes, posando de distintas maneras o cambiando los ángulos.

Conoce a un gran elenco de personajes (el Héroe, que eres tú, un joven oriundo de la tranquila aldea de Peñalabria; Rob, el viejo misterioso; Serena, la sanadora sosesgada; Jade, la noble experta de artes marciales; Erik, el camarada de confianza; Verónica, la brujilla intrépida; y Servando; el artista virtuoso; y disfruta de una de las grandes aventuras que nos ha dejado el legado de esta querida franquicia.

«Dragon quest XI S: Ecos de un pasado perdido / Edición definitiva»

Square Enix / Koch Media

4 de Diciembre / PlayStation 4, Xbox One y Xbox Game Pass

Si eres de los que disfrutaste con «Spirit of the north» en la anterior generación, estás de enhorabuena porque una nueva edición vitaminada a PlayStation 5, la «Enhaced edition». Pero eso no es todo, porque este será el primer videojuego en recibir la primera «Signature edition» en la consola de Sony, que a su vez será la primera edición coleccionista de un juego indie en todo el mundo de esta plataforma en todo el mundo.

Ambas ediciones llegan a nuestro país de la mano de Tesura Games, e incluirá una copia física del juego, su banda sonora en CD con 14 pistas, 2 pins de diseño exclusivo, un certificado de coleccionista numerado y un libro de arte y lore de 36 páginas, con un montón de material inédito..

Esta es una aventura en tercera persona para un solo jugador que está inspirada en los impresionantes y misteriosos paisajes de Islandia, con una historia que se basa en varias piezas del folklore nórdico. Tu papel es del de un zorro rojo común que tiene mucho en común con la guardiana de la aurora boreal, un zorro de espíritu femenino que conseguirá que emprendas tu viaje a través de las montañas mientras admiras cielos teñidos de rojo y descubres más sobre tu nuevo compañero y sobre la tierra que ha quedado en ruinas. El juego carece de forma intencionada de diálogo y narración, lo que consigue que te sumerjas en su entorno de una forma más intensa para que puedas resolver sus puzles y acertijos e intentar averiguar el significado de la antigua civilización perdida que se presenta.

Pero, ¿qué es lo que convierte en especial a esta nueva versión del juego que ya conocemos? Ahora puedes explora este frío mundo con 2 nuevas y exclusivas skins cosméticas: Black marble y Champagne. Disfruta ahora de sus impresionantes escenariosm en 4K y con texturas remasterizadas, su iluminación y objetos ahora brillan de una forma más intensa mientras te mueves a 60 frames por segundo durante todo el juego mientras disfrutas de su immersiva banda sonora.

«Spirit of the north: Enhanced edition»

Infuse Studio / Merge Games y Tesura Games

4 de Diciembre / PlayStation 5

Esta semana es el libro «Rockstar: La estrella de los videojuegos» el que ocupa el espacio de nuestro gameLover Xtra, donde descubrimos productos relacionados con el mundo los videojuegos. Si eres fan de títulos como «Grand theft auto» o «Red dead redemption» te encantará repasar todas las entregas publicadas de ambos títulos bajo el sello que ya ha marcado a varias generaciones de jugadores.

En él podrás conocer los orígenes de Rockstar -que ha resultado ser uno de los actores principales dentro de la industria de los videojuegos-, los diferentes estudios que posee por todo el mundo y cuál es su papel en pleno siglo XXI, conociendo aspectos de su evoluciòn y desarrollo. Por supuesto, también podrás conocer las claves de cada uno de sus juegos más memorables y las opiniones que han suscitado cada una de sus creaciones en la crítica y el público.

Estamos a punto de recibir «Gran theft auto V» en la nueva generación de consolas y, aunque es un lanzamiento original de 2013, ha sabido crecer, transformarse y conservar una buena base de jugadores en tres generaciones distintas gracias a decenas de actualizaciones gratuitas que han ampliado la experiencia de «Gran theft auto: Online», que también se lanzará como título independiente. Este es um buen momento para repasar mediante este libro cada uno de los 7 juegos que conocemos de esta franquicia, además de los 2 de «Red dead redemption», para que puedas comprobar la excelenet evolución de la compañía y sus lanzamientos.

«Rockstar: La estrella de los videojuegos»

Sofía Francisco / Dolmen Editorial

19 de Noviembre / Tapa dura · 17×24 centímetros · 200 páginas



Share and Enjoy !