Regresa a Hyrula, baila y canta con los lanzamientos en videojuegos de esta semana - gameLover

Esta semana recibimos grandes novedades como «Hyrule warriors: La era del cataclismo», «Just dance 2021», «Let’s sing 13», «Pacer» y «Trollhunters: Defenders of Arcadia», además de la versión mini del mítico ordenador VIC-20 y los lanzamientos literarios que acompañan a la última entrega de «Assassin’s creed».

Qué grata sorpresa nos llevamos el pasado mes de Septiembre cuando Nintendo anunció el inminente lanzamiento de «Hyrule warriors: La era del cataclismo», un título que ya está entre nosotros y en el que Link regresa al Hyrule del pasado para combatir junto a Zelda y muchos otros personajes de la franquicia en la batalla que tuvo lugar cien años antes de «The legend of Zelda: Breath of the wild».

Este es un excelenet aperitivo que se nos ofrece mientras esperamos a la secuela de la última aventura de la saga, que sigue en desarrollo y de la que aún no conocemos ningún detalle relevante. Con este juego, que es exclusivo de Nintendo Switch podrás conocer la historia del gran cataclismo, en la que Hyrule sucumbió a la oscuridad, devastado por las fuerzas del mal que transformaron el reino para siempre. Gracias a él te transportarás a la época anterior al gran cataclismo, metiéndote de lleno en épicas batallas con el memorable escenario del reino antes de desmoronarse, con personajes jugables como los cuatro elegidos o las descomunales bestias divinas con las que podremos decantar la batalla a nuestro favor gracias a sus decisivas intervenciones en determinados niveles y que están disponibles por primera vez en la saga «Hyrule warriors».

Su frenética jugabilidad se basa en la estrategia de sus combates, mediante la ejecución de combos y habilidades especiales, perfecta para todos los que buscan un intenso juego de acción enlazando con los acontecimientos que vimos en «Breath of the Wild» a través de una apasionante historia que plasma los eventos ocurridos durante el gran cataclismo, incluyendo las relaciones que se forjan entre los personajes y los momentos más dramáticos, con un detalle que los fans de la franquicia sabrán apreciar.

«Hyrule warriors: La era del cataclismo» / Nintendo

20 de Noviembre / Nintendo Switch

Se acercan las Navidades y, como ya es tradición, también recibimos una nueva entrega de la serie de videojuegos musicales número 1 de todos los tiempos: «Just dance 2021». Es momento de volver a dar un salto a la pista de baile con 40 grandes éxitos que incluye esta edición, además de las más de 600 canciones del servicio de suscripción «Just dance: Unlimited», que podrás probar gratuitamente durante el primer mes.

¿Qué novedades incluye este año? Llega un nuevo modo de juego llamado «Quickplay» y también una «World dance floor» con una experiencia mejorada y en la que podrás competir con bailarines de todo el mundo. También cuentas con otros modos de juego clásicos, creados para todo tipo de jugadores, como «Sweat» y «Co-op», con especial atención a los más peques de la casa en el modo «Kids» y una selección de canciones más adecuada para ellos.

Este es el listado completo de canciones de este año:

Lady Gaga y Ariana Grande: «Rain on me»

Harry Styles: «Adore you»

Blackpink y Selena Gomez: «Ice cream»

Doja cat: «Say so»

NCT 127: «Kick it»

Selena Gomez: «Rare»

SZA y Justin Timberlake: «The other side», de la película «Trolls 2: Gira mundial»

Lele Pons, Susan Dí az y Víctor Cárdenas: «Volar»

J Balvin y Bad bunny: «Yo le llego»

«You’ve got a friend in me», de la película «Toy story»

Shawn Mendes y Camila Cabello: «Señorita»

The weeknd: «Blinding lights»

Eminem: « Without me»

Without Tones and I: «Dance monkey»

Daddy Yankee: « Que tire pa lante»

Dua Lipa: «Don’t start now»

Sean Paul: «Temperature»

Twice: «Feel special»

Lizzo: «Juice»

Billie Eilish: «All the good girls go to hell»

DJ Absi: «Yameen Yasar»

Little big: «Uno»

The Just dance band: «Paca dance»

DJ Snake: «Magenta riddim»

Apashe: «Lacrimosa»

Toño Rosario: «Kulikitaka»

Black cats: «Joone Khodet»

Paul Johnson: «Get get down»

Tiggs Da Author: «Georgia»

GTA y Jenn Morel: «Buscando»

Jérôme Francis: «Alexandrie Alexandra»

The sunlight shakers: «In the navy»

Onuka: «Zenit»

Dreamers: «Heat seeker»

The girly team: «Till the world ends»

Michael Gray: «The weekend»

Ultraclub 90: «Samba de Janeiro»

Galantis; «Runaway (U & I)»

Paradisio y DJ Patrick Samoy: «Bailando»

DJ Fresh, Jay Fay y Ms Dynamite: «Dibde Dibde Sound»

Alex Newell: «Boy, you can keep it»

Dependiendo de en qué plataforma estés jugando podrás bailar de una forma u otra, pero todas tienen un nexo en común, la app para smartphones «Just dance controller», que hace que el juego sea más accesible para los usuarios de consolas de la generación actual gracias al sistema de puntuación con el teléfono y que permite que hasta seis jugadores bailen sin usar ningún accesorio adicional. Aún así, podrás seguir otros accesorios que ya tengas por casa, como los mandos de movimiento PlayStation Move o la PlayStation Camera.

Esta también es la primera ocasión en la que el juego llega a las consolas de nueva generación por lo que podrás jugar a «Just dance 2021» de PlayStation 4 en PlayStation 5 mediante la retrocompatibilidad y los usuarios de Xbox One podrán descargar la versión para Xbox Series X|S mediante una actualización sin ningún coste adicional. La novedad se la llevarán los jugadores de Stadia, con la nueva característica «Family sharing», que permite a la familia compartir su contenido digital igual que si fuera en formato físico, es decir, que cuando un miembro de la familia cierra una sesión, otro podrá iniciarla y usar su propia partida guardada para conseguir sus propios avances en su cuenta.

«Just dance 2021» / Ubisoft

24 de Noviembre / PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch y Stadia

Y de el juego de baile por excelencia, pasamos a cantar con «Let’s Sing 13» y su listado de canciones de éxitos actuales y clásicos de todos los tiempos, que te aseguran un buen rato de diversión con tus amigos o familia. Deja que la música tome el control y conviértete en la estrella de la fiesta o canta con el corazón en solitario gracias a su completo listado éxitos, entre los que se mezclan números 1 en español e internacionales con clásicos de todos los tiempos. Este es su listado completo de canciones:

Beret: «Si por mí fuera»

Karol G y Nicki Minaj: «Tusa»

Camilo y Pedro Capó: «Tutu»

David Bisbal y Juan Magán: «Bésame»

Natalia Lacunza y Guitarricadelafuente: «Nana triste»

Nil Moliner y Dani Fernández: «Soldadito de hierro»

Ana Guerra y Juan Magán: «Ni la hora»

Sinsinati: «Cuando é ramos dos»

Vanesa Martín: «Caída libre»

Don Patricio yt Cruz Cafuné: «Contando lunares»

Justin Bieber: «Yummy»

Tones and I: «Dance monkey»

Billie Eilish: «Bad guy»

Selena Gomez: «Lose you to love me»

Ariana Grande: «Thank U, next»

Dua Lipa: «Don‘t start now»

Jonas Brothers: «Sucker»

Maroon 5: «Memories»

Shawn Mendes: «If I can‘t have you»

Lewis Capaldi: «Before you go»

Ava Max: «So am I»

Nea: «Some say»

Marshmello y Bastille: «Happier»

Rita Ora y Liam Payne: «For you»

Panic! at the disco: «High hopes»

Katy Perry y Skip Marley: «Chained to the rhythm»

Sam Smith: «Too good at goodbyes»

Lizzo: «Good as hell»

Major Lazer, DJ Snake y. MØ: «Lean on»

Calvin Harris y. John Newman: «Blame»

James Bay: «Hold back the river»

Linkin Park: «Somewhere I belong»

Seal: «Kiss from a rose»

Genesis: «I can’t dance»

Kim Wilde: «You keep me hangin’ on»

«Let’s sing 13», además de contar con esta sólida lista de 35 éxitos españoles e internacionales -que vienen acompañados de sus videos musicales originales, viene acompañado de un sistema de ánálisis de canto que le otorga al jugador una sensación de recompensa de una manera significativa y personalizada. Puedes cantar en solitario o con hasta 4 jugadores y descubrir su nuevo modo «Leyenda» para un jugador, que te sumerge en la experiencia gracias a sus 16 retadores, cada uno con 3 desafíos básicos, que te proponen intensificar tu estilo de canto para prepararte de cara a la batalla final contra los antagonistas. ¡Todo un incentivo para el progreso y una nueva experiencia de juego para los jugadores!

También cuenta con sus ya conocidos 7 modos de juego: «Leyenda», «Clásico», «Mixtape 2.0», «Feat.», «Jukebox», «World contest» y «Let’s party», además de contar con un nuevo minijuego en este último modo llamado “Pop chicken”, que te ofrece una experiencia de juego única e impredecible luchando con otros jugadores mientras cantas y consigues unas misteriosas cajas que se pueden utilizar para conseguir ventaja sobre tu competencia.

Como ya hemos visto en «Just dance», «Let’s sing» también cuenta con su propia app, «Let’s sing microphone», para que puedas transformar tu smartphone en un micrófono sin necesidad de tener micros USB o inalámbricos. Así que, dependiendo de la plataforma en la que juegues, podrás combinar las distintas opciones de dispositivos de una forma u otra para poder cantar: Por ejemplo, en PlaStation 4 puedes elegir entre un máximo de 4 smartphones o la combinación de 2 micrófonos + 2 auriculares o 2 micrófonos + 2 micrófonos de «SingStar»; mientras que en Xbox One y Nintendo Switch podrás elige entre un máximo de 4 smartphones, 2 micrófonos por USB y 1 auricular.

Voxler / Ravenscourt y Koch Media

13 de Noviembre / PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch

Si eres de los que echa de menos videojuegos como «F-zero» o «Wipeout», estás de enhorabuena. porque los amantes de las carreras antigravitatorias tenemos una nueva propuesta: «Pacer». Este es un título ambientado en el año 2075 y que el campeonato mundial se ha convertido en la nueva cúspide del automovilismo de carreras antigravedad, ofreciendo carreras de alta velocidad

en peligrosos y desafiantes circuitos y donde corporaciones de todo el mundo compiten entre sí en una batalla de destreza técnica y de pilotaje con el objetivo de ganar el campeonato y lograr la victoria final.

«Pacer» es una verdadera prueba de la habilidad, reflejos y estrategia para el jugador, con cuatro clases de velocidad de entre de 400 hasta más de 1000 km/h, con una variedad de modos de juego y una campaña para un solo jugador que te permite desarrollarte partiendo de ser un piloto aprendiz hasta avanzar a través de 10 equipos únicos de todo el mundo, desbloqueando recompensas.

Es una gozada moverte en 4K en tu nave, que puedes personalizar completamente ajustando los parámetros de motor, frenado, manejo, antigravedad y defensa, con un sistema de conducción sofisticado y con un buen arsenal de armas para derrotar a tus enemigos, también en el modo multijugador de hasta 10 jugadores, con 7 modos de juego y VOIP, con un sistema de matchmaking que ofrece una tabla de clasificación global a través de servidores dedicados.

Entre las principales características de «Pacer» cuenta con 14 circuitos (con posibilidad de cambiar entre el ciclo día/noche y sus modos reverso y espejo), 10 equipos, 5 naves que cuentan con una amplia variedad de modificadores de rendimiento y cosméticos, 11 tipos de armas con sus respectivas modificaciones, 8 modos de juego («Carrera rápida», «Práctica», «Resistencia», «Destrucción», «Eliminatoria», «Vuelta más rápida», «Flowmentum» y «Tormetnta». además del modo para un solo jugador o su multi (con posibilidad de alojar hasta 10 jugadores por sala), más de 80 piezas musicales licenciadas, más de 70 patrocinadores y proveedores in-game.

Voxler / Ravenscourt y Koch Media

13 de Noviembre / PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch

Es probable que conozcas «Trollhunters», ya que se trata de una exitosa serie de la plataforma Netflix, que ha sido creada por Guillermo del Toro para Dreamworks Animation, y que ahora también llega en forma de videojuego: Es una aventura de acción y plataformas que llega con el apoyo del reparto de voces estelar de la versión original de la serie y en el que destacan los actores de la talla de Emile Hirsch, Charlie Saxton y David Bradley.

La trilogía «Cuentos de Arcadia» está compuesta por «Trollhunters», «Los 3 de abajo» y «Wizards», que se estrenó en Agosto. Su historia se centra en la ciudad de Arcadia Oaks, un lugar aparentemente normal que resulta ser el centro del cruce de unas líneas mágicas y místicas, por lo que la ciudad acaba convertida en el escenario donde se disputan intensos combates entre criaturas de otro mundo. El videojuego unifica la historia de esta trilogía a escala argumental e invita a los jugadores a sumergirse en una intrigante aventura que nos muestra los pilares básicos de la serie, que son la amistad, la lealtad y la fantasía, expandiendo su universo.

Como decíamos, «Trollhunters: Defenders of Arcadia» cuenta con un doblaje del lujo y plantea una historia original protagonizada por Jim Lake Jr., que tiene que adentrarse en el mundo de «Trollhunters» para detener el apocalipsis temporal. Contarás con caras ya conocidas mientras recorres unos mundos únicos en compañía de tus personajes favoritos y te convertirás en el héroe de Arcadia mientras subes de nivel tu armadura y habilidades de nivel para volverte más poderoso. También podrás contar con la ayuda de un amigo gracias a su modo modo cooperativo local, para superar los obstáculos por partida doble.

Wayforward y Outright Games / Universal Games and Digital Platforms y Bandai Namco Entertainment

25 de Septiembre / PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC

¿Te acuerdas del VIC-20? Si lo llevas en tu corazón es que llevas un buen puñado de años pendiente del mundo de los videojuegos. Este dispositivo se convirtió en el ordenador más vendido del mundo y ahora, en 2020, llega el momento de su renacimiento en forma de versión mini, que tanto se han puesto tan de moda en los últimos años. Su lanzamiento original se produjo hace 40 años y fue el primer ordenador en vender un millón de unidades y ahora llega acompañado de su joystick y 64 juegos clásicos.

Como cualquier otro dispositivo del estilo, se conecta directamente a la tele mediante conexión HDMI (con una resolución máxima de 720p) e incluye un joystick USB clásico con teclas de función incorporadas para determinados modos de juego, un cable de carga USB y el cable HDMI. También cuenta con la ya clásica función de guardado y continuar, selección de refresco de pantalla a 50 o 60Hz, así como opciones de filtro para los píxeles -del tipo píxel perfect, CRT y simulación líneas TV-. La unidad tiene 4 puertos USB y podrás actualizar su firmware mediante futuras actualizaciones a través de una pendrive.

Cuenta con tres modos conmutables, con la posibilidad de arrancar los programas originales VIC-20 BASIC y C64 BASIC o cambiar al carrusel de juegos preinstalados, aunque también puedes agregar tus propios juegos y programas, y conectar tus propios dispositivos vía USB, utilízándolo como un ordenador original VIC20 o C64. Ests son los 64 juegos que incluye:

VIC-20: «Abductor», «Andes attack», «Arcadia», «Bewitched», «Blitzkrieg», «Brainstorm», «Catcha snatcha», «Connect 4», «Encounter», «Frantic», «Frog chase», «Gridrunner», «Harvester», «Headbanger’s heaven», «Hell gate», «Laser zone», «Martians», «Matrix», «Mega vault», «Metagalactic», «Llamas: Battle at the edge of time», «Psychedelia», «Snake», «Starquest», «Subspace striker», «Tank battle», «Traxx», «Wacky waiters» y «Zor».

C64: «Alleykat», «Bear bovver», «Boulder dash», «California games», «Chips challenge», «Cyberdyne warrior», «Cybernoid II», «Destroyer», «Firelord», «Galencia mini», «Gribbly’s day out», «Heartland», «Impossible mission», «IO», «Iridis alpha», «Jumpman», «Mega apocalypse», «Nebulus», «Netherworld», «Paradroid», «Pitstop II», «Planet of death», «Robin of the wood», «Speedball 2», «Spindizzy», «Street sports: Baseball», «Street sports: Basketball, «Summer games II», «Super cycle», «Sword of Fargoal», «Temple of Apshai trilogy»,» The arc of Yesod», «Uridium», «Winter games», «World games» y «Zynaps».

¿Quién se va a negar a viajar al pasado de esta manera?

Retro Games / Koch Media

23 de Octubre / PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch

Si estás disfrutando a los mandos de Eivor en «Assassin’s creed: Valhalla», te encantarán las propuestas que te traemos esta semana en nuestro gameLover Xtra. Y es que la nueva entrega de la franquicia de Ubisoft está funcionando mejor que nunca, en un debut que ha conseguido vender más unidades en su primera semana de lanzamiento que cualquier otro título de la saga. Junto a él llegan otros productos para apotar su lanzamiento que queremos presentarte:

Y es que el sello Minotauro Games del Grupo Planeta ha apostado, un año más, por traer las adaptaciones de sus libros oficiales. El primero de ellos es su libro de arte , «El arte de Assassin’s creed: Valhalla», que contiene 190 páginas que te transportan a la era de los vikingos en un viaje épico.

Este libro contiene cientos de imágenes de los estudios de arte de Ubisoft nunca antes vistas, incluyendo bocetos, arte conceptual, preciosas ilustraciones completamente renderizadas, además de comentarios de los artistas, para que te hagas a la idea del proceso de construcción del mundo nórdico que se presenta para la ocasión.

Los paisajes de los países nórdicos y de las rutas que llevaron a cabo los vikingos cobran vida en este libro con un realismo impactante, que recrea la guerra, por tierra y por mar, donde el detallismo en la simbología de la cultura vikinga (embarcaciones, figuras de culto, sociedad y asentamientos) e inglesa (exhuberantes campos y castillos) hacen de esta obra un libro perfecto para jugadores y artistas.

El arte de Assassin’s creed: Valhalla / Minotauro Games

24 de Noviembre

La segunda propuesta litearia que acompaña al lanzamiento de «Assassin’s creed: Valhalla» es su novela oficial, «La saga de Geirmund», a través de la cual también podrás vivir tu propia leyenda vikinga acompañando al legendario guerrero Eivor, el líder de su clan en los gélidos páramos nórdicos, en una épica aventura hasta un nuevo hogar, en la Inglaterra del siglo IX. Eivor tratará de conquistar, al igual que en el videojuego y a través de sus 320 páginas, una Inglaterra fracturada y dominada por reinos en guerra y señores feudales.

Assassin’s creed: Valhalla: La saga de Geirmund / Minotauro Games

24 de Noviembre / Matthew J. Kirby

Por último te proponemos «Assassin’s creed: Revelations», que aunque no tiene relación con la última entrega de la saga, sí que tiene que ver con los inicios de la franquicia. Este fue el videojuego que recibimos en 2011 y junto a él llegó también llegó su novela oficial, que ahora rescata Minotauro Games en una nueva edición para recordarnos cómo transcurrió el final de uno de los assassins más carismáticos de nuestra serie favorita, Ezio Auditore de Florencia, que se embarca en un viaje para encontrar la biblioteca perdida de Altaïr, el assassin que conocimos, que tal vez tenga la clave para acabar con los templarios.

Son 400 páginas de aventura descubre que la biblioteca también contiene un secreto que pueda ayudar a los templarios a hacerse con el control del destino de la humanidad. Para acceder a la biblioteca se precisan cinco llaves que Ezio deberá encontrar en Constantinopla, donde los templarios suponen una gran amenaza para el imperio otomano. Ezio deberá seguir los pasos de su predecesor, Altaïr, y derrotar por fin a los templarios.

Assassin’s creed: Revelations / Minotauro Games

17 de Septiembre / Oliver Bowden

