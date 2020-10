"FIFA 21" y todas las novedades en videojuegos de esta semana - gameLover

El mejor simulador de fútbol llega con otros lanzamientos como el primer contenido descargable para «Doom: Eternal», «The ancient gods», la edición definitiva de «Age of empires III» y nuevas propuestas como «9 monkeys of Shaolin» o «Nickelodeon kart racers 2: Grand prix». También descubrimos la Nintendo Entertainment System de LEGO y «Olas», el segundo volumen del cómic de «Life is strange».

FIFA 21

El videojuego deportivo más esperado del año ya está a aquí: “FIFA 21” es la viva representación del mundo del fútbol en los videojuegos y este año sigue aportando nuevas fórmulas para seguir mejorando aún más.

Lleva a tu equipo favorito a la gloria desde el inicio de la temporada, porque este año el modo “Carrera” ofrece una profundidad adicional en los partidos, transferencias y entrenamientos, con más formas que nunca de controlar el crecimiento de tu equipo. Sus nuevas características son clave para tomar el control de la temporada, mientras que la inteligencia artificial mejorada de los contrincantes proporciona nuevos sistemas que incentivan la toma de decisiones al marcar, al luchar, al pasar y al realizar regates. También podrás crear tus equipos en la comunidad “FIFA Ultimate Team” y tu formación de ensueño con la experiencia más social hasta la fecha.

Como cada año, “FIFA 21” continúa ofreciendo una autenticidad incomparable con más de 17.000 jugadores y más de 700 equipos, junto con los más de 90 estadios y más de 30 ligas que permiten a los jugadores acceder de forma exclusiva a las competiciones más importantes del mundo. Y con “Volta football” podrás optar por llevar el fútbol a las calles con cinco nuevas ubicacione, Sydney, París, Dubai, São Paulo y Milán, con nuevos modos en los que puedes añadir grandes estrellas a tu equipo y en los que cuatro amigos podrán unirse a tu partida para vencer juntos en competiciones online de 5 contra 5.

Y recuerda, con tu versión de “FIFA 21” de la generación actual de consolas podrás jugar en la siguiente sin coste adicional.

Doom: Eternal / The ancient gods: Primera parte

Este 2020, a pesar de la situación actual, nos está dejando auténticas joyas en forma de videojuego… y “Doom: Eternal” es una de ellas. El que muchos consideran como el mejor shooter de la actual generación recibe su siguiente capítulo, “The ancient gods: Primera parte”.

Esta expansión para un solo jugador es el primera de los dos contenidos extra que llegan a “Doom: Eternal”, en la que te pondrás de nuevo en la piel del doom slayer para enfrentarte a una antigua maldad provocada por un desequilibrio en los cielos. Podrás destrozar y desgarrar en ubicaciones nunca vistas del universo “Doom” y enfrentarte a feroces nuevos demonios, además de descubrir más sobre la historia del “doom slayer”.

Este contenido llega de forma gratuita para los jugadores que ya poseen el pase del año 1 o la “deluxe edition” del juego, con los que también podrás acceder a la segunda parte de “The ancient gods” cuando se lance. Y no te preocupes si no dispones del juego original, porque también puedes comprar esta expansión por separado, ya que funciona como juego independiente, con acceso gratuito al “battle mode” incluído.

Además, recuerda que “Doom: Eternal” llegará también a PlayStation 5 y Xbox Series X|S y podrás descargártelo gratis si ya tienes el juego en tu consola actual.

Age of empires III: Definitive edition

Han pasado quince años desde el lanzamiento de “Age of empires III” y diez desde que a su equipo de desarrollo le rondara por la cabeza la idea de traer de vuelta una de las franquicias de estrategia en tiempo real más queridas en forma de edición definitiva. Y ahora es el turno de su tercera entrega, que ha escuchado a su fiel comunidad para traerlo de vuelta con la mejor experiencia de juego posible.

¿Que puedes esperar de esta “Definitive edition”? Pues apunta. porque incluye todas estas mejoras: Gráficos remasterizados en 4K Ultra HD, assets rediseñados en 3D, tres estilos de interfaz para adaptarla a tu estilo de juego, un multijugador con juego cruzado y un sonido y banda sonora remasterizados.

También incluye las expansiones de 2006 y 2007, dos nuevos modos de juego –»Batallas históricas» y los nuevos desafíos de “El arte de la guerra”– y dos nuevas civilizaciones exclusivas de esta edición, los incas y los suecos.

Así que ya lo sabes, comanda a las poderosas potencias europeas que buscan explorar las tierras del nuevo mundo o salta a Asia y determina el resultado de tus luchas de poder. Aún tienes mucho que hacer antes de que llegue “Age of empires IV”…

9 monkeys of Shaolin

Si estás buscando disfrutar de una nueva historia, aquí tienes la de “9 monkeys of Shaolin”, una emocionante experiencia que combina elementos místicos e históricos con un gran apartado visual que te recordará a las grandes películas de kung-fu de los años 70.

Juega en el papel de Wei Cheng, un humilde pescador chino que necesita vengar la muerte de sus familiares y amigos. Nuestro protagonista recorrerá más de 25 niveles diferentes que te llevarán por toda China y en los que hará uso de sus conocimientos de las antiguas artes marciales de los legendarios monjes Shaolín para enfrentarse sin piedad contra hordas de enemigos en combates llenos de acción gracias a sus controles intuitivos.

Dispones de tres estilos de lucha únicos que podrás combinar, luchando en tierra, en el aire o utilizando los misteriosos sellos mágicos, con los que ningún enemigo podrá resistirse. Alcanzarás la victoria gracias a las 10 tipos de armas de asta japonesas y chinas, mientras descubres objetos, ventajas y más estilos de lucha. Además, puedes invitar a un amigo para completar el juego juntos.

Nickelodeon kart racers 2: Grand prix

¿Te imaginas volver a competir con tus personajes favoritos de los dibus en las carreras más locas y trepidantes de tu consola? Pues ya está aquí “Nickelodeon kart racers 2: Grand prix”, una ampliación del juego original que añade más modos multijugador, gráficos mejorados y un mayor elenco de personajes.

Puedes escoger entre 30 jugables y 70 miembros de equipo para crear tu plantilla definitiva, con los personajes más famosos de las series de Nickelodeon, como “Bob Esponja”, “Las tortugas ninja”, “Los Rugrats» o “Avatar” y competir en sus 28 nuevas pistas, que han sido rediseñadas por completo.

Acelera a través de una gran variedad de carreras llenas de slime donde podrás competir para ganar sus codiciadas copas mientras llevas tu kart al límite, con más de 80 mejoras disponibles combinando piezas inspiradas en el universo Nickelodeon. Reta a tus amigos en el modo online de hasta ocho jugadores o compite en dos nuevas arenas de combate a pantalla dividida con hasta cuatro jugadores locales para comprobar quién es el mejor.

gameLover Xtra: LEGO: Nintendo Entertainment System

Si te consideras un gran constructor de LEGO, este kit te va a encantar. Y, ojo, porque esta vez, y aunque forma parte de la gama LEGO Super Mario, no está destinado a los más peques de la casa, sino a un público adulto.

Con este kit de 2.646 piezas podrás rememorar tus horas junto a la mítica consola Nintendo Entertainment System. Está repleto de detalles realistas, como una ranura que se abre para colocar el cartucho y un mando con cable de conexión, Además también podrás crear un televisor con estilo de los 80 en el que podrás interactuar con el primer videojuego de Super Mario: “Super Mario Bros.”.

Recrea tus experiencias más nostálgicas en un desafío de construcción que te llevará un buen número de horas y rememora tus tardes delante de la consola simulando tus primeras partidas. Además puedes utilizar la figura interactiva de LEGO Super Mario, que reacciona con los enemigos, obstáculos y potenciadores que aparecen en pantalla, igual que en el videojuego original.

Una vez lo hayas construido queda genial expuesto y ya lo puedes encontrar en la web de LEGO de forma exclusiva y en 2021 en el resto del mundo.

gameLover Xtra: Life is strange: Olas

Y seguimos descubriendo la historia alternativa que protagonizan Max y Chloe en el cómic oficial de “Life is strange”.

En esta segunda entrega, “Olas”, descubrimos qué sucede después de que Max se haya visto obligada a dejar a Chloe y a toda su línea temporal atrás para acabar aterrizando en una nueva realidad en la que no solo descubrirá a una versión alternativa de su gran amiga, sino también que Rachel aquí sigue viva y en la que conocerá a un chico misterioso con un peculiar talento…

Al igual que en su primer volumen, son 112 páginas a todo color y en formato tapa dura en el que descubrirás los giros inesperados que aún tiene que ofrecer una de las franquicias de videojuegos más galardonadas del último lustro con una interesante historia que tendrá continuidad en su tercer tomo.

