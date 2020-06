Estos son los Games with Gold de julio - gameLover

Ya conocemos cuáles serán los juegos que llegarán, durante el mes de julio, a nuestras Xbox de forma gratuita si somos suscriptores de Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate.

Del 1 al 31 de julio, en Xbox One, tendremos disponible WRC 8 FIA World Rally Championship, el simulador oficial del WRC más importante, en lo que a contenido se refiere, hasta la fecha. Esta edición contiene un sistema meteorológico dinámico que alterna entre sol, lluvia o nieve. El juego cuenta con 50 equipos, 14 rallies y más de 100 etapas. Si sois fans de este género, no se me ocurre mejor excusa que pasar el verano junto a WRC 8.

Por otro lado, también para Xbox One, del 16 de julio al 15 de agosto, podremos disfrutar de Dunk Lords, un beat’em up de baloncesto dos contra dos en el cual podremos elegir 20 de los más carismáticos baloncestistas del mundo, cada uno con sus habilidades y ataques especiales. Dunk Lords cuenta con 15 canchas pudiendo participar en partidas de hasta 4 jugadores o a través de un completo modo historia en el que deberemos guiar al estrellato a Slice, una joven estrella que sueña con ser uno de los mejores jugadores de la historia.

Pero, sin duda, uno de los platos fuertes del mes, en lo que a Xbox 360 se refiere y gracias a la retrocompatibilidad podremos jugarlo también en One, es sin lugar a dudas Saints Row 2. El juego de DS Volition que nos pondrá a los mandos de 3rd Streets Saints, estará disponible del 1 al 15 de julio, y deberemos recuperar la ciudad mediante más 40 misiones principales que nos darán horas y horas de juego en este divertidísimo sandbox de mundo abierto.

Y, para acabar con el repaso de los Games with Gold de julio, como último juego de 360 tenemos Juju, un juego de acción y plataformas para toda la familia. Este título estará disponible del 16 al 31 de julio en Xbox One y Xbox 360.

