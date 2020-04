Valorant: el shooter de Riot Games - gameLover Videojuegos

¡Saludos, gameLover! «Riot Games«, el estudio de videojuegos mundialmente conocido por crear «League of Legends«, el MOBA («Multiplayer Online Battle Arena») que más dinero ha generado y que ha sido una de las bases de las competiciones de videojuegos tal y como las conocemos hoy en día, lo ha vuelto a hacer: tienen entre manos un videojuego que, a pesar de no utilizar una idea cien por cien original, ha conseguido reinventarse y hacerse un hueco en los servicios de «streaming» con mucha rapidez. Se trata de «Valorant».

«Riot Games« lleva una buena racha a la hora de lanzar videojuegos nuevos. Después de unos cuantos años sacando todo el jugo posible a «League of Legends» que, por cierto, está inspirado en el popular mapa personalizado del Warcraft III, Defense of the Ancients: Allstars (de cuyo remake ya hablé en otro artículo), diseñado por Steve «Guinsoo» Feak, el cual a su vez está basado en el escenario de «StarCraft» «Aeon of Strife«, ha ido adentrándose poco a poco en el catálogo disponible, apostando por los grandes géneros con videojuegos pulidos y cuidados. Estos videojuegos son «Legends of Runeterra«, un juego de cartas basado en el universo de «League of Legends» que busca hacer la competencia directa a otros videojuegos como «Hearthstone«, de «Blizzard Entertainment» y «Teamfight Tactics», siendo este último un modo de juego dentro del propio «League of Legends«, del género conocido como «autochess», en el cual los jugadores disponen sus unidades en un tablero y enfrentan sus ejércitos hasta que solo uno queda en pie, proclamándose como vencedor de la partida. «Riot Games» tiene más títulos en camino, si queréis saber un poco más de ellos, en este tweet podéis ver un resumen de los objetivos del gran estudio de desarrollo.

Ahora sí, hablemos de «Valorant». Este juego toma como referencia un «shooter» muy conocido, el «Counter Strike», probablemente el que más dinero ha generado dentro de su género, ya sea por sus torneos internacionales o por el comercio de las «skins», o diferentes aspectos, de las armas del juego. Pero «Valorant» no se queda ahí, sino que decide llevar el concepto un paso más allá e introducir una mecánica que todos conocemos de juegos como «Overwatch»: el uso de habilidades por parte de personajes únicos. Esto no solo es un soplo de aire fresco a un género que de otra forma podía resultar un poco plano, basado únicamente en la habilidad pura a la hora de apuntar y moverse por el mapa, sino que proporciona a los equipos un amplio abanico de posibilidades a la hora de generar estrategias y afrontar problemas. «Valorant» da a elegir, de momento, entre 10 personajes, cada uno con sus habilidades y aspecto únicos, con lo que los equipos, de 5 personajes como máximo, pueden variar dependiendo del estilo de juego de sus integrantes o del mapa en el que se encuentran. Además de las habilidades, claro está, todos los jugadores tienen acceso al mismo catálogo de armas, siguiendo un modelo parecido al que ofrece «Counter Strike: Global Offensive».

«Valorant» está en beta cerrada ahora mismo, lo que significa que solo se puede acceder a él mediante una invitación. «Riot Games» ha hecho algo muy inteligente y también muy divertido a la hora de repartir estas invitaciones: se obtienen al ver retransmisiones de este juego en la plataforma «Twitch« que, para quien no la conozca, es la mayor plataforma de «streaming» de videojuegos del momento. Con esto, consiguen tanto generar más expectación como ayudar a los nuevos jugadores a aprender cómo funcionan las mecánicas observando a famosos «streamers» o jugadores profesionales dentro del título. Eso sí, el sorteo de invitaciones puede ser un poco frustrante, ya que es totalmente aleatorio entre todos los espectadores. Aunque la mayoría de los interesados acaben recibiendo el acceso a la beta cerrada antes o después, el resto tendrán que esperar a verano de este año para poder jugar al juego completo, que será totalmente gratuito, con opción a pagar por elementos estéticos. Pero pasemos a lo que más importa: el modo de juego competitivo.

¿Qué hace a «Valorant» un juego tan interesante dentro del mundo de los «e-sports»? Hay muchos factores que entran en juego, pero, el más importante de todos ellos es la comunicación entre los miembros del equipo. Esa sensación de compañerismo, la formación de estrategias y la capacidad de cada jugador de alcanzar la maestría con un personaje y utilizarlo a su máximo potencial, son lo que hacen que formar un equipo con el objetivo de escalar posiciones enfrentándose a los mejores te ponga los pelos de punta. Ya que el juego se encuentra aún en beta, el modo competitivo aún tardará un tiempo en llegar, aunque por ahora las partidas emiten esa sensación, consiguiendo que cada vez más gente se tome el juego como una competición.

¿Qué os parece la nueva apuesta de «Riot Games»? ¿Creéis que estará a la altura del resto de «shooters» de este tipo, o que caerá en el olvido? Personalmente, creo que «Valorant» ha llegado para quedarse y que, si ha conseguido tanto éxito en su fase de beta cerrada, es porque «Riot Games» ha conseguido algo único, pulido, cuidado y enfocado a un público muy específico, pero lo suficientemente accesible como para que cualquier persona pueda probarlo y enamorarse de un género que, quizás, antes se mostraba un poco amenazador a los nuevos jugadores.

