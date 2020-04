"Gears Tactics": ¿Merece la pena? - gameLover

Lo reconozco. Soy de esas personas que llevan pagando religiosamente a Microsoft desde hace más de un año y medio por el Game Pass. Es lo de siempre, he caído en las garras de la avaricia barata. La promesa de más de cien juegos por diez euros al mes (sin olvidarnos de las suculentas ofertas que nos encontramos casi todos los días por un euro) es el caramelito que desde Microsoft nos ponen delante para que, si no tenemos qué jugar, sea solo porque no queremos y no porque no podamos. Seamos sinceros, no solo por los cien juegos somos fieles y devotos del servicio de suscripción de Xbox, si no también por la promesa de, desde el día uno de lanzamiento, poder jugar a todos los títulos que desde Xbox Game Studios lancen al mercado.

Nunca en mi vida he sido usuario de ninguna Xbox, no porque sea un hater ni nada por estilo, al contrario, me considero una persona alejada de esa ridícula guerra de consolas. Siempre me he guiado más por sensaciones que por marcas o colores . Como cuando un inversor observa cierto valor en alza de una empresa o simplemente un pequeño detalle que lo hace confiar y apostar todo su dinero a un caballo, en principio, ganador. Con esto de las videoconsolas me pasa un poco igual. No deja de ser una inversión para mi. Son cacharros muy caros y los videojuegos, por norma general, son productos de lujo y su precio así lo indica. Es cuestión de prioridades, en mi caso, no sé si con sentido o no pero, lo importante siempre son los juegos. ¿Qué consola me puede ofrecer juegos que se adapten a mis gustos? Evidentemente si fuera rico y me pudiera permitir las dos o tres consolas que manejan el mercado no me lo pensaría y me iría de cabeza a por las tres pero, desgraciadamente, mi vida no funciona así y siempre hay que escoger.

Es por esa razón por la cual la idea de ecosistema que plantea Microsoft, la idea de unir y no de separar usuarios de videoconsolas con usuarios de PC me encanta y volvemos al principio. Ofrecer un catálogo de más de cien juegos por una cantidad ridícula (si lo comparamos con el precio real de los videojuegos) me parece la mejor manera de poder plantearme, de cara a la siguiente generación, hacerme con las dos principales consolas: PlayStation 5 y Xbox Series X.

Y mi camino a familiarizarme con el entorno Microsoft comenzó a finales de 2019 cuando me compré mi primera Xbox One. La versión sin lector para dedicarla exclusivamente al Game pass. Poder probar juegos que nunca he probado. Jugar al «Halo», a los «Forza» o probar los «Gears of war» por primera vez en mi vida. Se me abría un universo de posibilidades gracias a los exclusivos de Xbox y ¿Sabéis qué? Nada de eso ocurrió. Siempre juego a los mismos juegos y pospongo los juegos de Xbox. Ya digo, soy de esas personas que se enredan durante horas a «Lonely Mountains: Downhill» o «Minit» y se olvidan de la vida. Y nos plantamos a finales de abril de 2020 y llega a mis manos «Gears Tactics» y nunca jamas había tocado ni un «Gears» ni un juego de estrategia en tiempo real. Pues empezamos bien…

Un spin-off con una historia canónica

Me alegra saber que el juego tiene varios modos de dificultad. Evidentemente y debido a mi desconocimiento en este género he jugado en el nivel principiante. Y es que creo que ese es el gran secreto de «Gears Tactics»: Este juego no está concebido de forma aleatoria. Me explico, ya que una vez jugadas unas cuantas horas al titulo (que dura mas de 30 horas) he llegado a la conclusión de que este juego es el híbrido perfecto, es la puerta de entrada lógica para que los fans de la estrategia mas clásica como puede ser, por ejemplo, «XCOM» coqueteen con un genero que, de primeras, está bastante alejado de la estrategia. Pero, a su vez, haber escogido «Gears of war» como puerta de entrada a este genero de la gente que viene de los shooters también es una buena elección.

Si algo define la saga «Gears» es su sistema de combate de shooter con coberturas y es precisamente eso lo que más potencia «Tactics» a la hora de trasladar a un tablero lo que ya conocemos del juego original. Lo que, en un principio, puede parecer algo tan lejano como combate por turnos, rápidamente cualquier tipo de argumento que trate de echar por tierra las intenciones de The Coalition por alejarse tanto del shooter se caen por su propio peso. Creo sinceramente que si nos preguntáramos a quién va dirigido este juego, si a los fans de «Gears» o a los de «XCOM», la respuesta se resuelve desde el minuto uno que pasamos jugando al videojuego: A ambos públicos. Ya digo, nunca he jugado ni a «Gears» ni a un «XCOM», pero creo que, por lo poco que sé de ambas sagas, este juego puede perfectamente sostenerse por si mismo sin necesidad de beber de esas sagas ya consagradas. Aunque mantenga el nombre de «Gears», si este juego se hubiera llamado de otra forma creo que hubiera sido igualmente bueno.

Pero claro, es absurdo no reconocer que «Tactics» es un spin-off de una de las sagas mas importantes que tiene Microsoft en su catalogo y que algún fan puede entrar por ahí, sobretodo cuando el juego cuenta con un argumento canónico en la saga. Ciertamente no creo que sea necesario profundizar demasiado en la historia de Gears Tactics mas que pequeñas pinceladas para poner un poco en contexto a la gente. Se trata de una precuela a todo lo acontecido en las 5 entregas anteriores de Gears. Tanto es así que uno de los protagonistas de este titulo es Gabe Diaz, padre de Kait Diaz que ya conocimos en Gears 5. El lore de la saga se amplia y se nutre considerablemente en Tactics lo que lo hace un juego indispensable si quereis sumergiros mas si cabe en todo el universo que la saga tiene. Pero claro aquí la jugabilidad cambia. Aquí tendremos te tener muy claro los movimientos y cada personaje tiene su propia profundidad.

El combate, estratégico y divertido

Cada personaje que dispondremos para crear nuestro pelotón posee su propio árbol de habilidades con distintas ramas para elegir. Estas habilidades se dividen en cuatro subcategorias que dependerán de cada personaje. Por ejemplo, Gabe dispone de dos opciones de curacón y dos opciones mas orientadas al combate. A su vez, estas dos opciones se dividen en acciones activas y pasivas. Cada personaje o héroe tiene sus características y habilidades especiales así como cada tropa su función especifica dentro del «tablero» de combate.

Y entrecomillo «tablero» porque, al contrario de lo que se acostumbra a ver en este tipo de juegos, aquí no hay ningún cuadro que delimite los movimientos de cada personaje, hay cierta libertad que el juego nos ofrece camuflada, eso sí, en unos sistemas de turnos muy bien llevados basados en cierto número de movimientos que el juego nos deja efectuar por cada turno. Esos movimientos no solo delimitan la posición del mapa para llegar a la cobertura deseada sino que también tenemos movimientos para efectuar las distintas acciones que queramos realizar durante el combate. Disponemos de tres movimientos, por norma general, al principio del juego que se reparten en si queremos directamente disparar, vigilar un flanco, lanzar granadas o curar a un miembro de nuestro barracón.

No solo tendremos que estar pendientes de las propias habilidades que posee nuestro pelotón si no que deberemos tener muy en cuenta las virtudes y los defectos de los enemigos con los que nos toparemos en todas las misiones con las que cuenta el juego, haciendo principal hincapié en que conozcamos y estudiemos perfectamente los combates sobre todo a la hora de enfrentarnos contra los jefes finales que son verdaderamente el reto real que nos pondrá el juego ya que son enemigos gigantescos, con bastante vitalidad y que, en algunas ocasiones nos lo pueden poner bastante complicado.

Un juego a la altura de la saga

Gráficamente el juego me ha sorprendido gratamente. A pesar de la simpleza que puede transmitir en un principio el hecho de estar ante un spin-off de una saga, tenemos un apartado técnico y gráfico digno de un triple A. Entiendo que todo el diseño, motor gráfico y mapeado en el que se desenvuelve el juego ya venía prefabricado de antes gracias a «Gears 5» pero creo que el esfuerzo que se han tomado en dotar al título de cinemáticas gráficamente dignas de la saga principal es de agradecer. Lo digo, y lo quiero dejar claro, que cuando algo está bien hasta el punto de sentirlo es porque realmente los desarrolladores tenían la intención de cuidarlo y mimarlo.

Está demostrado que «Gears Tactics» es algo más que un spin off de una de las sagas más importantes que posee Xbox en su catálogo. Es la puerta de entrada a que la gente que no conoce el género de estrategia en tiempo real le pierda el miedo al movimiento milimetrico y a disparar solo cuando haya fichas disponibles y viceversa, la gente que viene de la estrategia se pase al shooter, todo sea por intentar saber cómo, a partir de estos acontecimientos, continúa una historia que, no siendo la octava maravilla del mundo, engancha, que no es poco.

