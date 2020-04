Videojuegos y coronavirus: El show debe continuar - gameLover

Está claro, vivimos en una época extraña. Una época donde casi toda la humanidad (que se dice pronto) nos hemos recluido en nuestros hogares. Utilizado estas cuatro paredes que rodean nuestra vivienda como un fortín casi inexorable para que un agente infeccioso microscópico acelular no nos fastidie y colapse el sistema sanitario de nuestro país.

La humanidad está enfrentándose a una pandemia mundial de la cual sabemos, más o menos, cuando empezó pero no tenemos ni la más remota idea de en qué momento concreto todo va a volver a la normalidad.

Está claro que un mundo parado y confinado no solo repercute a favor de nuestra sanidad y nuestra salud sino también, desgraciadamente, trae consecuencias para todo tipo de industrias. Y la de nuestros queridos videojuegos no iba a ser una excepción.

Los estudios deben asumir, tarde o temprano, las consecuencias de una crisis nunca antes vista. Para los estudios grandes, conlleva asumir el teletrabajo como la única forma de continuar con proyectos ya empezados. Afrontar las pérdidas que nos acarrea el COVID 19 se ha convertido en algo obvio en la industria siendo la única preocupación la de “cuantos menos millones de dólares perdamos, mejor”. El simple retraso de juegos como The Last of Us Parte 2, o el lanzamiento de una nueva generación puede llevar tras de sí de mucho dinero en pérdidas.

Hablamos de estudios grandes porque, en mayor o menor medida, tienen los suficientes recursos como para, en cuanto termine el terremoto, no encontrarse con demasiadas cosas rotas y con posibilidades de ir reparándose los desperfectos ocasionados de una forma paulatina y constante. Pero ¿Qué pasa con los estudios pequeños?

Puede sonar demasiado crudo pero, el show debe continuar. Vivimos en una sociedad consumista, donde el modelo capitalista sostiene el modelo de negocio y la economía de la mayor parte del mundo. La industria del videojuego, a parte de ser parte fundamental del entretenimiento de millones de personas, es precisamente eso: una industria. Se tiene que seguir moviendo y se tiene que seguir nutriendo de grandes estudios, pero también de los pequeños que son, al fin y al cabo, los que más producen a lo largo de un año fiscal. No soy un experto en ventas ni tengo datos que puedan dar cifras oficiales pero estoy seguro que, la industria del videojuego no podría mantenerse con tan buena salud como la que tiene si no es gracias a los estudios pequeños e independientes y son, precisamente, estos pequeños estudios los que, ahora mismo, tienen que seguir adelante con el movimiento en la industria.

Hemos escuchado infinidad de veces la expresión: el pueblo salva al pueblo. Y en mayor o menor medida no está exenta de verdad sobretodo en el caso de la industria del videojuego. Estamos conociendo como grandes empresas multimillonarias del sector han puesto su granito de arena a la hora de ayudar a los que más necesitan de ayuda en estos momentos. Nintendo, por ejemplo, a finales de marzo donó más de 9.500 mascarillas faciales respiratorias a los servicios de emergencia en North Bend, Washington, Bungie tampoco se ha quedado atrás en solidaridad ya que, gracias a su videojuego Destiny, recaudó más de $350,000 durante las primeras 24 horas gracias a una recaudación de fondos que invitaba a los jugadores a donar $20 o más para recibir un emblema especial en el juego. CD Projekt, el estudio encargado de The Witcher y, en estos momentos desarrollando Cyberpunk 2077, ha realizado una donación de 4 millones de PLN ( Unos 950.000$) a la organización sin fines de lucro Fundacja Wielka Orkiestra áwi-tecznej Pomocy para luchar contra la propagación de COVID-19 en Polonia (País natal del estudio).

Estos son pequeños ejemplos de los tantos estudios dispuestos a ayudar que hay en el mundo de los videojuegos. Está claro que la industria está poniendo su granito de arena para ayudar a luchar contra el virus que está causando tantos estragos en la sociedad pero, como he dicho antes, la industria necesita ayudar a los estudios internos creando y haciendo que no pare la rueda de la creación en ningún momento, por eso quiero destacar una donación que ocurrió la semana pasada y que, en mi modesta opinión, creo que no se ha dado la importancia que merece.

Fue mediante un comunicado, el pasado 14 de abril cuando, en el blog oficial de Playstation, Jim Ryan, presidente y CEO de Sony Interactive Entertainment, nos sorprendió con el anuncio de dos grandes bombazos. El primero, con el fin de ayudar a todos los fans y usuarios de Playstation 4 a superar estos momentos aburridos encerrados en nuestros hogares nos ofrecieron, de forma gratuita, Uncharted: The Nathan Drake Collection y Journey por tiempo limitado, sin duda una gran noticia para ayudar a aguantar en nuestros “búnkeres anti-covid” de una forma más agradable y tranquila pero, con la noticia importante con la que me quedo yo, principalmente por lo que ello conlleva es con la segunda: Sony destina 10 millones de dólares en base de apoyo a sus desarrolladores independientes.

En palabras de Ryan “Los desarrolladores independientes son esenciales para el cuerpo y el alma de la comunidad de jugadores, y comprendemos las adversidades y las dificultades financieras que pueden estar afrontando muchos estudios de juegos pequeños.”.

Está claro que la financiación es el problema mayor con el que tienen que lidiar los estudios más pequeños y más vulnerables de la industria. No sabemos cuándo terminará todo pero lo que sí que está claro es que todas las industrias mundiales, sean del tipo que sea, tienen que mantenerse fuerte para que, cuando pase el temporal, puedan volver a la normalidad lo antes posible.

No entro a valorar si depender económicamente de un modelo de negocio en el que el buen funcionamiento de la industria garantice que el dinero, como moneda, no pierda valor y que deba estar en continuo movimiento, deba ser la manera de garantizar una economía fuerte cuando todo termine pero, lo que sí tengo claro, es que cada uno de nosotros, tenemos que tener claro cuál es nuestro papel en la época que nos ha tocado vivir. De momento, en casa podemos ser héroes, ayudando a los médicos y enfermeros y, lo que está claro es que, gracias a los videojuegos, la espera a que todo vuelva a la normalidad, será más amena. Mientras tanto hay que seguir adelante, fuertes y todos unidos porque, ahora más que nunca, el show debe continuar.

Share and Enjoy !