PlayStation 5: Qué sabemos hasta ahora - gameLover

¡Saludos, gameLover! ¿Tienes ganas de que lleguen de nuevo las navidades para poder hacerte con tu Play Station 5? ¡Yo también! Así que voy a contarte todo lo que se sabe hasta ahora de la próxima y prometedora consola de Sony.

Teniendo ya la fecha programada, Sony ha lanzado la página oficial de Play Station 5, en la que aún no se especifican demasiados detalles, pero nos permite suscribirnos a una «newsletter» y nos prometen que hay más detalles en camino.

Recientemente anunciaron el logo oficial de la nueva consola en el «Consumer Electronics Show», siguiendo el esquema convencional de PlayStation, además de hacer públicas algunas de sus especificaciones técnicas, como la inclusión de un disco duro sólido de 100 GB, que agilizará el funcionamiento de la consola y disminuirá los tiempos de carga de forma notable. Además, su hardware tendrá compatibilidad con el catálogo de PlayStation 4, soportará una resolución de hasta 8K y «ray-tracing«, la nueva tecnología gráfica que ya ha demostrado de lo que es capaz, aderezándolo con un mando rompedor, con conexión USB-C, que cambia la clásica vibración de los «DualShock» por una respuesta háptica que cambiará según el entorno en el que nos encontremos, y unos gatillos cuya resistencia variará incluso a lo largo del mismo juego, a gusto de los desarrolladores.

Sony’s official video comparing performance of PS4 Pro vs next-gen PlayStation pic.twitter.com/2eUROxKFLq — Takashi Mochizuki (@6d6f636869) May 21, 2019

No hay indicios de que vayan a darnos más información dentro de poco, pero teniendo en cuenta la manera en la que Sony presentó a su predecesora, la gran empresa japonesa debería organizar un evento especialmente dedicado a PlayStation próximamente. Ya sabemos que van a volver a saltarse el E3 («Electronic Entertainment Expo«), por lo que habrá que esperar un poco más. Tampoco han especificado un precio final de la consola, ya que están vigilando los movimientos de la competencia, al igual que tampoco han ofrecido una lista de los títulos disponibles en el lanzamiento de la PlayStation 5. Recientemente han anunciado un juego llamado «Godfall«, con fecha de salida programada para finales de 2020, un RPG de acción cuerpo a cuerpo basado en recompensas o «loot«, que probablemente sea el gran título de lanzamiento, aunque el estudio «Bluepoint Games«, responsables de juegos como «Shadow of the Colossus» y «Uncharted: The Nathan Drake Collection«, ha confirmado que está trabajando en un juego para PlayStation 5 que, según ellos, va a ser muy grande.

Sony también ha anunciado que la nueva consola soportará el sistema PSVR, pudiendo conectar el visor de realidad virtual existente a la PlayStation 5, al igual que los mandos PlayStation Move, pero no han especificado cuándo sacarán una nueva versión de este sistema.

A pesar de la poca información disponible sobre la PlayStation 5, han especificado que la nueva consola será mucho más eficiente energéticamente hablando, consumiendo mucha menos electricidad en el modo reposo. La alianza «Playing for the Planet» se toma este tema muy en serio, y han asegurado que si un millón de usuarios de PlayStation 5 activaran la funcionalidad de ahorro de energía, se ahorraría suficiente electricidad para abastecer a mil hogares estadounidenses.

Por último, la nueva interfaz de usuario te permitirá ver más detalles de tus amigos sin necesidad de abrir las aplicaciones en cuestión, teniendo así un enfoque mucho más social que la interfaz de la PlayStation 4. Según dijo Mark Cerny: «No queremos que el jugador tenga que arrancar el juego, ver qué pasa, arrancar el juego, ver qué pasa. Los servidores de juegos multijugador proporcionarán a la consola el conjunto de actividades combinables en tiempo real. Los juegos para un solo jugador proporcionarán información como qué misiones podrías hacer y qué recompensas podrías recibir por completarlas, y todas esas opciones serán visibles en la interfaz de usuario. Como jugador, saltas directamente a lo que quieras«.

¿Qué te parece la PlayStation 5? ¿Crees que será capaz de sustituir a la PlayStation 4 como esta hizo con la PlayStation 3? Yo creo que va a ser una transición lenta, pero segura, que permitirá tanto a los fanáticos de Sony como a los nuevos jugadores a dar el salto a la nueva generación, gracias a su retrocompatibilidad, tecnología y factor social. ¡No puedo esperar a tenerla en mis manos!