Mis primeros 15 días con "Ring fit adventure" - gameLover

Si por algo destaca Nintendo es en apostar en innovación a la hora de ofrecer nuevas y diferentes formas de jugar. Aquí llega su nuevo experimento, «Ring fit adventure», un juego de aventuras que introduce un aro físico que actúa como controlador y con el que podrás hacer ejercicio en casa. ¿Te acuedas de «Wii Fit»? Pues este es su digno sucesor, pero multiplicando su concepto y añadiendo diversión a las diferentes rutinas que te plantea. Descubre qué es, cómo se controla y todo lo que puedes llegar a conseguir con él.

Primero deja que te detalle cuál es el contenido que encontrarás en la caja cuando compres el juego. Básicamente nos encontraremos con tres componentes: El videojuego en formato físico, el Ring-Con, y la cinta que se coloca en el muslo izquierdo.

El Ring-Con es un aro fabricado con un plástico muy resistente que consta de dos agarraderas que se sitúan a ambos lados. El aro cuenta con una ranura que sirve para para conectar el Joy-Con derecho que, combinado con los sensores que forman parte del propio aro, servirán para medir la tensión y la extensión que ejerzamos sobre él. Sí, esas son básicamente sus dos funciones, apretarlo hacia el centro o estirarlo hacia afuera. Da igual cómo lo usemos, los giroscopios del Joy-Con de Nintendo Switch y la tecnología del aro servirán para que el juego sepa qué estamos haciendo con él en todo momento. He probado a hacer trampas y lo sabe.

Con él u con la ayuda del otro componente, la cinta para la pierna izquierda, podremos recrear en casa más de 40 rutinas deportivas que nos harán trabajar los diferentes grupos de músculos de nuestro cuerpo. La cinta es simplemente una cinta, no tiene más misterio, pero sirve para colocar el Joy-Con izquiero para que pueda identificar en todo momento el movimiento de nuestras piernas. Ejercicios tan simples como trotar, correr o levantar la rodilla se verán perfectamente identificados en el juego.

Como puedes comprobar, la actividad física es el eje de «Ring Fit Adventure», que nos ofrece diferentes modos para poder hacer ejercicio mientras jugamos. Y, créeme, vas a sudar de verdad.

El modo principal del juego

El «Modo aventura» será el que nos enseñe cómo funciona «Ring fit adventure» y donde encarnaremos a un héroe que debe ayudar a Ring (así es como se llama nuestro poderoso y parlanchín aro) para derrotar al malvado y vitaminado dragón Draco, que tiene en su posesión todos los poderes que ha perdido Ring y al que deberemos enfrentarnos una y otra vez mientras ejercitamos nuestros músculos y desarrollamos nuestro perfil. La historia es una simple excusa que se nos plantean para afrontar todo lo que este juego puede ofrecerte, desde pequeños y placenteros paseos mientras trotas por sus escenarios hasta las más que efectivas batallas, dignas de cualquier juego de rol que se precie. Es muy interesante, porque es un videojuego que encierra más de lo que pueda parecer a simple vista.

Nos moveremos a través de un mapa que está dividido en niveles, a los que podremos ir accediendo a medida que vayamos avanzando en nuestra aventura. Con nuestras piernas controlaremos la velocidad a la que se mueve el personaje (no la dirección, que es automática) y con los brazos podremos ir haciendo uso del Ring-con, con el que podremos explotar cajas, absorber objetos o luchar mediante variadas rutinas de ejercicios que nos servirán para enfrentarnos a los secuaces de Draco, unos monstruos que deberemos derrotar en apasionantes combates por turnos.

La combinación de diferentes movimientos al mismo tiempo conseguirá que vayamos ejercitando los diferentes músculos de nuestro cuerpo. En el juego contamos con cuatro tipos de ataque para las batallas: Brazos, piernas, abdomen y yoga, que se identifican por colores. Los enemigos también están dotados de colores, por lo que realizar un ataque que coincida con el color de tu enemigo conseguirás mayor efectividad a la hora de derrotarlo. Esto nos invitará a combinar diferentes tipos de ejercicios para poder liquidarlos.

Ahora llega lo interesante y es que a medida que vayamos ganando combates también sumaremos puntos de experiencia, que a su vez sirven para ir escalando de nivel, lo que nos dotará de mayor capacidad para hacer más daño a los enemigos, nos otorgará mejor defensa para protegernos de ellos y nos servirá para desbloquear nuevas habilidades, cada vez más poderosas (y más difíciles de ejecutar). Como has podido comprobar, es un engranaje perfecto que tiene todos los ingredientes para conseguir que seamos más exigentes día tras día.

Salva el mundo mientras te pones en forma

En cada fase de la aventura nos encontraremos con una tienda, donde comprar nuevas prendas de ropa (que te dotarán de mayor puntuación en los ataques y defensas) y donde también podrás comprar batidos (prefabricados o que podemos crear nosotros mismos con los ingredientes que vayamos recogiendo en cada nivel que superemos). En total existen un centenar de recetas con las que podrás potenciar tus ataque o recuperar los puntos que tus enemigos te vayan restando. Las anillas que recojas por el camino te servirán como moneda de cambio para poder realizar estas transacciones.

Que sus dulces y coloridos gráficos no te engañen. Vas a sudar a base de bien, sobre todo si eres exigente contigo mismo. Podrás ajustar tu nivel de resistencia a medida que vayan pasando los días y adquieras cada vez más confianza durante el juego. Yo, que partía de cero, he ido aumentando el nivel de dureza en un punto cada vez que iniciaba una sesión de ejercicio. De esta manera he conseguido que cada nueva jornada se plantee como un reto y no me estanque siempre en el mismo nivel. Vamos, que hay que ponerse las cosas un poco difíciles para que no te resulte un camino de rosas, sino este juego no tiene sentido.

El entrenador personal se llama Tipp. Es quien te asiste y te asesora en cada ejercicio y no se le da nada mal. Si sigues sus instrucciones sabrás cómo hay que ejecutar cada ejercicio, dónde deberías notar la presión y la tensión de los músculos, te asesora y te ayuda a corregir las malas posturas y te anima en las series que se te puedan hacer un poco largas. La verdas es que el concepto de Tipp está muy bien conseguido y me parece imprescindible en un juego como este. ¡Es nuestro maestro jedi del deporte!

¿Y cómo conseguir que el juego no te parezca más de lo mismo cada día? Bueno, eso está muy bien pensado e implementado. Va a conseguir que te muevas mucho combinando diferentes tipos de ejercicio desde el principio e introduciendo nuevas formas de usar el Ring-con para que no se te haga repetitivo. La detección del movimiento del dispositivo es prácticamente perfecta y notará cuando estés haciendo mal un ejercicio (o intentando hacer trampa), invitándote a corregirlo para poder acabar ejecutándolo correctamente.

Combinarás todo tipo de acciones físicas hasta conseguir derrotar al malvado Draco y, una vez termines el juego, podrás volver a rejugarlo, porque se presta a ello. Pero tranquilo completarlo al 100% te llevará mucho, pero que mucho tiempo. De todas formas, el juego es prácticamente infinito, ya que a parte del «Modo aventura», existen dos modos de juego más: «A tu aire», que te permite crear tablas de ejercicios de hasta 10 rutinas distintas para entrenar grupos de músculos específicos y «Partida rápida», que a te permite ejecutar series (con tablas de ejercicios predeterminadas) básicos (que se basa en repeticiones durante un minuto para ejercitar una parte muscular concreta) y los minijuegos, que te proporcionan diez divertidas y exigentes pruebas para ponerte a prueba.

Te aseguro que vas a pasártelo bien, pero también vas a sufrir. Podrás hacerlo solo (que es donde te lo vas a tomar más en serio) o en grupo, con amigos o familiares (donde pasarás un rato divertido pero tal vez menos exigente con la finalidad del juego). Yo, desde luego me quedo con la primera opción, que para jugar en grupo ya uso «Super Mario party».

Y no podía faltar la vertiente social, porque todos los datos que acumules durante tus sesiones de ejercicio se irán acumulando y podrán utilizarse para que puedas comparar tus avances con los de tus amigos, consiguiendo ese factor «pique» que tal vez te ayude a ir un paso más allá.

Parecía que no… pero sí

Deja que sea sincero contigo: La primera vez que vi «Ring fit adventure» me pareció el típico juguete que Nintendo se saca de la manga para cubrir ese tipo de juegos en los que la compañía nipona se siente cómoda. Un chisme que pretende sorprender, que utilizas un par de veces para hacer la gracia con los amigos y que se queda en el fondo del armario por siempre jamás. Bueno… pues deja que te diga una cosa: ¡Soprende! Y para bien. Mi opinión, ahora que llevo dos semanas utilizándolo de forma intensiva, es bien distinta a mi primera impresión.

Eso sí, hay que tener claro qué es y cuál es su funcionalidad. Una vez vez superada esa barrera puedo afirmar que no solamente es entretenido durante un rato, es útil y efectivo si sabes cómo utilizarlo y te lo tomas en serio. En mí caso lo he tenido claro: Yo soy una de esas personas que no practica deporte nunca, odio los gimnasios y llevaba una vida sedentaria. Hasta ahora. Ha llegado un punto en el que mi estado físico me ha obligado a tomármelo en serio, a comer mejor introduciendo un cambio radical en mis hábitos alimentarios y, por supuesto, he tenido que comenzar a practicar algo de deporte en mis rutinas diarias para hacer efectivos mis objetivos.

¿Es fácil? Por supuesto que no. ¿Sigo odiando los gimnasios? Pues claro que sí. Lo que yo he visto aquí es una oportunidad de introducir algo de ejercicio en mi vida y me ha sorprendido muchísimo más de lo que podía imaginar. Ahora me levanto una hora antes, enciendo mi Nintendo Switch y le dedico un buen rato a «Ring fit adventure». Por lo menos hasta que estoy chorreando a sudor. ¿Y sabes qué? Lo consigo. En estos primeros 15 días he visto como mi torpe resistencia ha ido en aumento, mis ganas por hacer deporte siguen creciendo, noto como mis pequeños progresos del día a día van acumulando experiencia, me pico y me divierto a partes iguales y consigo seguir animándome a mí mismo, porque este juego consigue que hacer ejercicio sea divertido.

Me siento bien y no puedo dejar de recomendarte esta experiencia. Eso sí, como te decía, ten claro qué es y para qué sirve. A partir de ahí puedes sacarle todo el partido que quieras, porque no has visto nada igual en un videojuego.