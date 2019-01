New Super Mario bros. U: Deluxe, para los que no lo disfrutamos en su día - gameLover

El clásico de 2012 de Wii U regresa a Nintendo Switch con más niveles y nuevos personajes.

¡Hola, gameLover! Hace poco más de un año disfrutamos del último plataformas original de Mario: Super Mario odyssey, una auténtica obra maestra a la que le dediqué cerca de 80 horas para sacarme el 100% y que no puedo dejar de recomendar como título imprescindible de Nintendo Switch.

Mario sigue siendo el rey de los plataformas y sigue demostrándolo con un viejo conocido de las 2D: New Super Mario bros. U: Deluxe, que añade la coletilla “deluxe” para diferenciarlo de la versión que llegó a la anterior generación de Nintendo, en 2012. Al igual que en otros títulos como Bayonetta y Bayonetta 2, Donkey Kong country: Tropical Freeze o Hyrule warriors: Definitive edition, entre otros, esta “nueva” aventura de Mario es prácticamente igual al anterior con pequeños añadidos para aquellos que no tuvimos la oportunidad de disfrutarlo en su momento.

Qué te voy a contar de Mario… Este es un plataformas clásico de desarrollo horizontal, con 164 niveles. Su aspecto es llamativo, muy visual, lleno de detalles y de colores vivos, y con 164 niveles inspirados en otro gran clásico: Super Mario world de Super Nintendo. Nos encontraremos aquí un montón de referencias a él pero -como es lógico- rediseñado para ofrecer nuevos retos.

Las transformaciones, los poderes e incluso algunas referencias visuales están presentes también aquí. La misma esencia pero con un aspecto actualizado y nuevas mecánicas, como la posibilidad de activar o desactivar plataformas al inclinar el mando, por ejemplo. Una de las cosas que más me ha gustado es ese ritmo que consigue alcanzar mediante las jugadas frenéticas, que invitan a realizar una serie de movimientos perfectos que te permitirán avanzar de una manera casi automática mientras vas recolectando monedas y barriendo a todos los enemigos que se te ponen por delante. Una gozada para el jugador, aunque también es todo un reto.

Nuevos niveles…

Esta versión mejorada de New Super Mario bros. U no llega sin más a Nintendo Switch, ya que incluye todos los niveles adicionales que se lanzaron como contenido descargable en aquel New Super Luigi U -que apareció el año posterior a su lanzamiento original para conmemorar el 30 aniversario del personaje-, además de un modo desafío en el que los jugadores tienen como objetivo una serie de retos con ciertas condiciones. La ventaja de recibir todo esto casi 6 años después es que no hay que esforzarse por desbloquear dicho contenido, ya que llega de serie, disponibles desde el menú principal.

Hablando de niveles… Si ya de por sí sus gráficos siguen pareciéndonos bonitos, te vas a encontrar con una serie de escenarios que destacan aún más por una estética bien cuidada y por una combinación de colores de lo más acertada, como por ejemplo los niveles acuáticos.

…y nuevos personajes

En esta versión de Nintendo Switch podremos manejar a Mario, Luigi y Toad (como en el juego original) e introduce dos personajes más: a Caco Gazapo, que disminuye a la categoría de “muy fácil” la dificultad del juego, ya que es prácticamente invencible e inmune a los enemigos -ideal para los más peques de la casa- y a Toadette, la única capaz de recoger coronas y con la habilidad de transformarse en Peachette, una suerte de versión de princesa Peach y con la capacidad de volar y planear.

En Nintendo Switch también vamos a tener la oportunidad de jugar con hasta un total de cuatro jugadores y con los Joy-con en posición horizontal en un modo multijugador local. Una opción bastante divertida en la que los piques están asegurados, incluso siendo un juego colaborativo.

Aunque no forme parte como personaje jugable en sí, también podremos controlar a Yoshi en su versión más infantil y en cualquiera de sus variantes de colores: verde, granate (con la capacidad de flotar como un globo), azules (puede escupir burbujas) o amarillo (para iluminar zonas oscuras). Sin duda, una forma más de diversión, a pesar de que en ocasiones facilite demasiado el juego.

Sí, pero para los nuevos jugadores

Bueno, ya lo has comprobado: New Super Mario bros U Deluxe es un plataformas perfecto, extenso y muy divertido, sobretodo si eres capaz de juntar a tres amigos más para que jueguen contigo. Muchas novedades respecto a la propuesta inicial no hay, como ya te comentaba al principio, pero no se nota el paso del tiempo por él, lo que lo convierte en una opción perfecta para hacerse con un juego entretenido para iniciar este 2019 y mientras esperamos a Yoshi’s crafted world, que llegará el 29 de marzo.

Ya solo me faltan un par de deseos por cumplir (en cuanto a Mario se refiere): unas buenas adaptaciones a Nintendo Switch de Super Mario maker y Super Mario 3D world, dos titulazos que pasaron desapercibidos por el escaso éxito comercial de la malograda Wii U. Pero… ¡tiempo al tiempo!

New Super Mario Bros U: Deluxe · Nintendo