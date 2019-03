Un cubo de experiencias Loewe - El mirador de Pi

Soy de esas personas inquietas, que no inquietantes, a las que les gusta conocer y aprender de todo. Por eso, por fin, me decido a abrir este blog en el que os hablaré de todas aquellas cosas que cada día llaman mi atención y me sorprenden, porque aunque parezca mentira, en esta vida todavía tenemos la suerte de sorprendernos.

Me gusta observar, contemplar, mirar… soy de las pocas personas que mientras pasea, viaja o simplemente disfruta de un rato libre se olvida del móvil para estar atenta a lo que hay a mi alrededor. De ahí el título: ‘El mirador de Pi’. Lo de Pi, ya os lo contaré más adelante

De vez en cuando me gusta perderme para encontrarme