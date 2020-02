Año nuevo, vida en forma. #RetoMagasand# - EAT & FIT

Año nuevo, vida nueva. Es lo que se suele decir, ¿verdad? Empieza una de las épocas donde más personas intentan mejorar sus procedimientos alimentarios, deportivos, cuidar más su salud… Esto es porque empieza un nuevo año y queremos estar mejor, sentirnos cómodos con nosotros mismos, y entonces nos proponemos comer mejor, hacer más deporte, etc..

Todo esto está fenomenal, pero establecer unos hábitos no es tarea fácil. No se trata de la fuerza de voluntad de cada uno, sino de cambiar el modo de hacer las cosas. Se trata de convertir nuestro propósito en una costumbre, algo que hagamos sin pensar y que nos haga estar incómodos si un día no podemos hacerlo, como nos pasa cuando no podemos ducharnos o lavarnos los dientes.

———Toda revolución empieza siempre en ti mismo primero———-

Sé que no será un camino fácil pero, ¿acaso hay algún camino fácil en esta vida para conseguir grandes cosas? Encontrarás múltiples obstáculos a superar y muchas barreras por romper para superar todos tus límites, pero por esa razón, ¡MAGASAND se convertirá en tu mejor aliado para ayudarte a conseguir todas tus metas! Es la segunda vez que MAGASAND lanza el #retomagasand y la aceptación fue increíble, el primero fue el año pasado de cara al verano, y lo que queremos transmitir es una alimentación equilibrada y saludable, fuera mitos y dieta milagro.

Cuenta con una carta llena de platos y recetas healthy y equilibradas, con packs de desayunos y comidas, con ensaladas, cremas, zumos y smoothies. Y la gran novedad, es que este mes de enero vuelvo a diseñar una dieta que mejor se ajuste a tus gustos y necesidades. Inicia tu revolución personal hacia una vida de salud y bienestar. ¿Empezamos?

La dieta consiste en realizar un día a base de zumos con ingredientes que tienen propiedades diuréticas y depurativas, acompañados de platos ligeros, y continuar con un menú healthy de tres días para empezar a cambiar tus hábitos.

DÍA 1 (un día de dieta detox)

DESAYUNO

Zumo DETOX: manzana, espinaca, kale, pepino, apio, jengibre y semillas de cáñamo.

MEDIA MAÑANA

Aloe Vera con zumo de limón.

COMIDA

1-ENSALADA AMIBOLA: Kale, proteína vegetal Heura, tomate pera, pepino, aguacate, aliño AOVE & vinagre de manzana y semillas de sésamo.

2-CURZUMO: cúrcuma, hinojo, piña, jengibre, manzana y lima.

MERIENDA

Té Kombucha.

CENA

Crepelette con espinacas, champiñones y pesto.

Menú healthy de 3 días para empezar a cambiar tus hábitos.

DÍA 1

DESAYUNO

1-Café solo o té verde

2-Bowl: yogur artesano + 3 cucharadas de avena + laminas de coco + frutos rojos + semillas de cáñamo + 1 cucharadita de lúcuma.

MEDIA MAÑANA

Zumo verde: Zumo de pepino, kiwi, manzana y maca.

COMIDA

ENSALADA AMIBOLA: Rúcula-escarola, falafel al horno, cebolla roja, pepino, tomate seco, zanahoria, aliño de yogur (yogur, ajo, hierbabuena y lima)

MERIENDA

Agua de coco.

CENA

Crepelette de pavo braseado, tomate fresco y kale.

DÍA 2

DESAYUNO

1-Café solo o con leche desnatada o té verde.

2-Pan alemán con aguacate, huevos camperos revueltos, tumaca y cúrcuma.

MEDIA MAÑANA

Zumo AMIBOLA: Fresa, papaya, pepino y jengibre.

COMIDA

Winter cabra: Espinacas, queso de cabra, calabaza asada, granada, remolacha crujiente, semillas tostadas, aliño de miso dulce.

MERIENDA

Yogur artesano con semillas de chía-lino-sésamo-cáñamo.

CENA

Rollitos de calabacín con salmón ahumado, aguacate, pepino, tomate y lima.

DÍA 3

DESAYUNO

1-Café solo o con leche desnatada o té verde.

2-Bowl de aguacate maduro: quínoa real, aguacate, tomate, huevo, aceite de coco y semillas de lino.

MEDIA MAÑANA

Fruta cortada + 1 cucharada de peanut butter.

COMIDA

ENSALADA AMIBOLA: arroz salvaje, mezclum, hinojo, tofu eco marinado, cherrys con aliño de AOVE y vinagre de manzana.

MERIENDA

Matcha

CENA

Crepelette de roast beef, rúcula y alcaparras.