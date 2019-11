¿Sabes elegir la malla perfecta para entrenar? - EAT & FIT

Siempre os hablo de alimentos, entrenamiento, tipos de dietas, suplementación, etc. Pero nunca os he hablado de la ropa de entrenamiento, para mí, y creo que para cualquier persona que practique deporte, fundamental. Creo que en mi armario, sin lugar a duda, predominan los modelitos de sport. Y es que, dependiendo del deporte que se practique, las características son muy diferentes, de ahí que tenga tanta variedad. No es lo mismo unas mallas para salir a correr que unas de entrenamiento.

Me voy a centrar hoy en las mallas para entrenar, ya sea una sesión de fuerza en el gimnasio, o una clase POWER en Boostconcept, mucho más explosiva.

Cuando elijo unas mallas de entrenamiento es importante que cumplan una serie de requisitos:

De cintura alta y con el mínimo de costuras .

y con el . Tejido flexible .

. Tejido que absorba el sudor .

. Y por supuesto que tengan un diseño bonito y favorecedor.

Llevo practicando deporte toda la vida, os podéis imaginar la cantidad de leggings que han pasado por mis manos, infinitos modelos y colores, marcas que me han gustado más o menos, y al final, después de probar miles, no todos reúnen los 4 puntos que considero necesarios para que formen parte de mi variado armario deportivo.

Hay dos marcas en especial que, no solo me encantan sus mallas, sino que tienen unos sujetadores deportivos a juego que me vuelven loca.

Tanto Oysho como la ropa de MyProtein reúne esas condiciones que os he marcado. Hay mil modelos y diseños, colores atrevidos y más sofisticados, eso ya según los gustos de cada uno, pero elijas el modelo que elijas, te van a sentar fenomenal.

¡Feliz día!

