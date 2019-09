¿Qué alimentos habría que evitar en nuestra cesta de la compra si queremos cuidarnos? - EAT & FIT

Es importante tener una estructura de compra con tres objetivos básicos; fomentar el ahorro comprando solo productos necesarios, incluir productos para llevar una alimentación sana, equilibrada y variada, no realizar la compra con hambre y así evitar productos que en realidad no necesitamos. No es lo mismo hacer una compra semanal que una mensual, por esta razón, los productos deben seleccionarse antes, dependiendo de si es un producto envasado no perecedero, o un alimento fresco que se estropea antes. Planificar los menús nos ayudará también a optimizar nuestra compra. Tener un menú planificado hace que tengas en mente comidas sanas y equilibradas, y compremos los alimentos necesarios para desarrollar el mismo.

Por eso, es importante fijarnos bien en las etiquetas de los alimentos, ya que muchas veces puede llevarnos a error al pensar que son productos bajos en calorías, libres de grasas o azúcares, sin colesterol… productos que en realidad, se esconden bajo otros nombres.

1- Que en el etiquetado ponga 0% materia grasa, no quiere decir que no contenga azúcares, que aportan calorías, y la mayor parte de ellos, de índice glucémico alto por lo que no nos ayudarán a controlar el peso.

2- Lo mismo pasa con los productos 0% azúcares añadidos, ¿realmente no contienen nada de azúcar?

Maltodextrina y harina de arroz, ambos son carbohidratos y te aportan las mismas calorías que el azúcar. Ojo con estas palabras entre los ingredientes: glucosa, fructosa, sacarosa, jarabe de maíz, azúcar invertido… ¡¡También son carbohidratos!!

3-Cuando vamos al supermercado, podemos encontrar productos que incluyen en su envase palabras que nos llevan a confusión, con nombres como “orgánico, diet, rico en vitaminas y antioxidantes, rico en fibra, digestive, bio…”; pensando que son alimentos saludables y aptos cuando estamos siguiendo una dieta de control de peso o simplemente cuidándonos, y lo único que hacen es “disfrazar” alimentos no tan buenos.

4-Otros productos que se puede incluir en la lista de, “alimentos sin azúcares añadidos” son los que entre sus ingredientes está presente el almidón, carbohidrato de absorción rápida y que nos aporta las mismas calorías que el azúcar. Las patatas y el arroz, contienen almidón, por ejemplo.

5-También podemos encontrar productos que en el envase pone sin colesterol, pues bien, que os quede claro que el colesterol solo está presente en alimentos de origen animal. Un producto de origen vegetal, nunca va a tener colesterol.

6-Ojo con los alimentos procesados y ultra procesados ricos en grasas y azúcares y que aumentan el riesgo de enfermedad cardiovascular, diabetes tipo 2… por la presencia de grasas industriales.

Lo ideal es consumir productos lo más frescos y naturales posibles, cuanta menos intervención industrial tengan, más saludables y mayor contenido en vitaminas y minerales nos aportarán.

