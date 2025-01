España - Portugal. Primera Final de los Hispanos. Sólo nos vale GANAR y GANAR - Derosca

Los Hispanos están dolidos tras la derrota ante Noruega y esta tarde saldrán ante Portugal, a las 15,30 horas, sabiendo lo que se juegan, que es la primera final que tienen ante sí y que sólo nos vale ganar para tener opciones de entrar en los Cuartos de Final del Mundial 2025. El equipo luso es el líder del grupo, está en un gran momento de forma y de juego. El partido será dirigido por los colegiados macedonios Nachevski y Nikolov.

Tenemos dos finales, una primera contra Portugal y no hay la segunda contra Brasil si la primera no se saca. Está claro que el partido ante Noruega era el único que es podía perder pero duele de la forma que se perdió dado que estaba controlado hasta los últimos diez minutos. Tal vez eso es lo que más tristeza le genera al equipo puesto que le hubiera dado un colchón para poder llegar con más tranquilidad a la parte final. Ahora ya se sabe que queda una final esta tarde ante Portugal y otra el Domingo frente a Brasil.

Portugal es un equipo que ha crecido mucho, como se puede ver en los conjunto lusos que disputan las competiciones europeas, ha ido adquiriendo experiencia como grupo joven y con proyección. Con unos laterales que son unos auténticos killers, de mucha facilidad de lanzamiento, variedad táctica que puede jugar en un siete contra seis y es un equipo que en estos momentos está donde está por méritos propios y porque ha ido construyendo un equipo desde hace unos años y ahora ya tienen una experiencia y rodaje que les hacen mucho más peligrosos.

Lo que más le preocupa al seleccionador nacional, Jordi Ribera, en estos momentos es especialmente la finalización. Los portugueses tienen mucha facilidad de lanzamiento, muy rápidos, mecanizados muchos movimientos que les permiten tener posibilidades de desequilibrio aunque la defensa esté acertada y tienen mucha facilidad de lanzamiento.

En defensa es un conjunto duro y los Hispanos lo que tienen es acertar, perder pocos balones importantes como ya nos ha pasado en otros encuentros, tenemos esas pequeñas lagunas en la parte ofensiva que no nos ayudan y en ataque hemos fallado y no es tan típico en España. Lo que se va a intentar es que no vuelvan a pasar cosas como en la parte final del partido en donde se hizo un juego más individualizado contra Noruega en lugar de un juego más colectivo para poder llegar a situaciones de finalización en donde el adversario está más desequilibrado y con menos posibilidades de apoyo es algo que a los Hispanos les perjudica dado que los jugadores españoles juegan colectivamente y buscan siempre ese forma mejor para buscar una finalización.

En Portugal habrá tener en cuenta a jugadores como los hermanos Costa que tienen un gran potencial, sin olvidarnos del lateral izquierdo con Salvador lo que hace que la primera línea portuguesa mantenga ese nivel de eficacia. También el pivote Luis Frade está en un buen momento, milita en el F.C.Barcelona, y llega fresco para poder competir. Desde luego Portugal, en estos momentos, no está donde está por casualidad sino porque realmente está en un nivel de forma muy bueno. A nosotros sólo nos vale ganar para seguir teniendo opciones de entrar en los Cuartos de Final.

