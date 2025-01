Los Hispanos no supieron administrar una ventaja de hasta 5 goles y le dieron vida a Noruega que nos ganó - Derosca

España ha desperdiciado ante Noruega una gran ocasión para sumar dos puntos y colocarse líder de su grupo perdiendo en la noche de ayer por 25 – 24 (13 – 10 al descanso). Los Hispanos llegaron a tener en el segundo tiempo una ventaja de hasta 5 goles que tiraron por la borda con precipitaciones, pérdidas de balones, lanzamiento fuera de portería y penaltis fallados. Les dimos vida a los noruegos, lo supieron aprovechar y se meten otra vez en la lucha por entrar en Cuartos de Final. Ahora los Hispanos siguen teniendo sus opciones intactas pero si quieren estar en esos Cuartos de Final del Mundial 2025 tendrán que derrotar a Portugal el Viernes a las 15,30 horas y a Brasil el Domingo a las 18,00 horas.

Los Hispanos han jugado ante Noruega una primara parte que han salido muy concentrados y tal vez les ha faltado un poco aprovechar más todos los errores que han tenido los nórdicos en ataque. España en defensa, tanto en el 5 – 1 como en el 6 – 0, y se tuvo la oportunidad de llegar al descanso con una diferencia más amplia de esos tres goles.

En el segundo tiempo, en ataque los Hispanos han estado muy atascados, cometiendo fallos tanto de precipitación como en los lanzamientos de penaltis. Los noruegos siempre han estado en el marcador y no nos hemos podido despegar definitivamente y han aprovechado su oportunidad en los últimos minutos en los que España ha encajado un parcial de 0 – 5. Cuando Noruega se ha temido en el partido a los hispanos les han entrado las prisas, hemos tenido dos balones para empatar y sacar un punto pero no hemos tenido la suerte que tuvimos ante Suecia.

Noruega ha estado muy bien en el planteamiento de siete contra seis pero el problema de España ha sido en ataque y no se ha sabido administrar la ventaja de cuatro o cinco goles que se llevaba. Las situaciones ofensivas nos ha costado mucho encontrar situaciones de gol, generar acciones de desequilibrio que nos podían haber mantenido esa diferencia en la parte final del partido. cuando Noruega se ha puesto por delante hemos perdido un poco el control de hacer las acciones muy rápidas por el escaso tiempo que quedaba y no hemos estado acertados. También hemos tenido el último balón para empatar pero esta vez la cosa no ha ido bien.

Ante Portugal y Brasil España tiene que mejorar sobretodo en la parte ofensiva, que ante Noruega no ha estado bien, y sobretodo no perder la concentración defensiva que es un poco lo que ha ido creciendo el equipo con diferentes sistemas defensivos y nos ha faltado un poco más de fluidez en la parte ofensiva que es lo que necesitamos conseguir.

Lo que sí esta caro es que a pesar de perder la opciones siguen intactas de meternos en los Cuartos de Final ganando tanto a Portugal el Viernes como a Brasil el Domingo y esperar resultados para saber si somos primeros o segundos de grupo. Al final del partido es loable que el seleccionador español, Jordi Ribera, reconociese que no es una persona de buscar escusas, que ante Noruega se han tenido posibilidades de ganar, no se ha estado bien como en otras ocasiones, especialmente en la parte ofensiva, nos está costando mucho resolver el ataque en momentos determinado. No ha sido un buen día y piensa que el próximo día lo tendrán que hacer mejor.

Seguirnos en twitter: https://twitter.com/#!/deroscacope