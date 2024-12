Francia incluye a Dika Mem en lista de 18 jugadores preparación Mundial 2025 - Derosca

El entrenador de la selección francesa ha desvelado la lista de 18 jugadores convocados para comenzar la preparación del Mundial de 2025 del 21 al 24 de Diciembre. Entre los convocados se encuentra la gran sorpresa del lesionado Dika Mem mientras que Prandi no está incluido actualmente en dicha lista.

Los internacionales franceses tendrán un rápido entrenamiento antes de regresar a casa para recibir la Navidad. La preparación de la selección francesa masculina para el próximo Mundial comenzará el 21 de Diciembre en la casa de balonmano de Créteil, pero no para todos los jugadores. En cuanto a los jugadores que juegan en Francia en la Starligue, casi todos estarán allí desde el principio, la llegada de Benoit Kounkoud y Dylan Nahi sólo será posible a partir del 22 de Diciembre debido a un partido por el campeonato en Kielce. Lo mismo ocurre con el jugador del PAUC, Romain Lagarde , que no llegará hasta el 23 de Diciembre, el día después de su partido por el campeonato. Entre esta lista de 18 jugadores, destaca también la ausencia del portero del Stuttgart, Samir Bellahcene , entonces retenido en el campeonato de la Bundesliga y que debería unirse a los franceses en la segunda parte de la preparación.

La gran sorpresa de esta lista es la presencia del lateral derecho del Barcelona, ​​Dika Mem , lesionado en el hombro desde hace más de un mes y que estaría más tiempo alejado de las canchas. Evidentemente su estado de forma le permite considerar una posible selección para el Mundial, como ha confirmado Guillaume Gille que dice que la intención de trabajo es preparar el Mundial pero no habrá carga física. Será un tiempo dedicado al proyecto de Nuestro equipo, a diversas pruebas físicas y médicas antes de unos días de recuperación antes de afrontar la tercera competición internacional en un año . Varios jugadores se encuentran lesionados o en fase de rehabilitación, por lo que nuestro cuerpo médico estará en contacto permanente con ellos. personal para poder velar por el correcto desarrollo de la atención. De hecho, Hugo Descat, Yanis Lenne y Dika Mem estarán presentes pero obviamente seguirán un programa de atención individualizado.

En cuanto al caso de Elohim Prandi , también lesionado en el hombro desde el partido contra Suecia a principios de noviembre en Orleans, no está presente por el momento en esta primera lista. Estará a disposición de su club el PSG para realizar nuevos exámenes médicos que le permitan tomar una decisión sobre si asistirá o no al Mundial. Cabe señalar también en esta lista la ausencia final de Timothey N’Guessan , que había sido llamado a la lista de los 35 (a pesar de su retirada internacional) y que no estará presente en esta campaña internacional al igual que Kentin Mahé . En el resto de la lista, no hay sorpresas. Se confía en los habituales del equipo o en los que ya saben cómo funciona, piensan en particular en Mathieu Grébille del PSG o Julien Bos del Nantes.

La lista de 18 jugadores convocados por Francia es la siguiente:

Porteros : BOLZINGER (Montpellier HB) y Rémi DESBONNET (Montpellier)

Extremos Izquierdos: Hugo DESCAT (Veszprém), GREBILLE (Paris Saint Germain HB) y Dylan NAHI (Kielce)

Laterales izquierdos: BRIET (Nantes) y LAGARDE (PAUC)

Centrales: MINNE (Nantes) y REMILI (Veszprém)

Pivotes: Ludovic FABREGAS (Veszprém), Luka KARABATIC (Paris Saint Germain), KONAN (Montpellier) y TOURNAT (Nantes)

Laterales Derechos: BOS (Nantes), Dika MEM (FC Barcelona), Melvyn RICHARDSON (FC Barcelona)

Extremos Derechos: KOUNKOUD (Kielce) y Yanis LENNE (Montpellier)

La preparación de Francia está prevista de la siguiente manera: del 21 al 24 de Diciembre: curso en la Maison du handball. Del 1 al 7 de Enero: curso en la Maison du handball Del 8 al 10 de Enero: torneo francés en el Rhénus Sport de Estrasburgo Miércoles 8 de Enero a las 19,15 Francia – República Checa Jueves 9 de Enero a las 20,00 Portugal – República Checa y Viernes 10 de Enero a las 21,10 Francia – Portugal

Seguirnos en twitter: https://twitter.com/#!/deroscacope