El equipo del Zagreb suspende tras una pelea en el vestuario a dos jugadores - Derosca

Después del partido de Champions League entre el Zagreb y el Nantes se produjeron escenas desagradables en el vestuario del Zagreb. Varios jugadores croatas se enfrentaron en el propio vestuario y las consecuencias son enormes. En un comunicado emitido por rl Zagreb en las primeras horas del pasado Jueves 28 de Noviembre allí, el Campeón de Croacia anunció que los jugadores Milos Kos y Zvonimir Srna habían sido suspendidos.

Esto se decidió debido al altercado físico que provocó Kos tras el partido de contra el Nantes en el Arena Zagreb, según explicó el club en el comunicado. Sin embargo, el Zagreb sólo quiere dar más información cuando se haya aclarado el incidente. Una comisión disciplinaria está trabajando actualmente para aclarar el conflicto hasta que llegue a una conclusión, Kos y Srna seguirán suspendidos.

El diario croata 24sata, el medio impreso y de mayor circulación del país, proporcionó más detalles. La discusión parece haber sido provocada por las críticas de varios miembros del equipo sobre la actuación de Kos contra el Nantes, que se dice que fue una reacción hacia el portero Matej Mandic. Parece ser que Kos agredió a Mandic, quien sufre lesiones faciales (concretamente el pómulo) y estará de baja de entre 4 y 6 semanas. Luego intervinieron varios jugadores y Srna supuestamente atacó a Kos. Zagreb sufrió su primera derrota con Velimir Petkovic contra el Nantes después de tres victorias seguidas. Los croatas tuvieron problemas con su propia actuación ofensiva después del partido.

Después del partido, el entrenador Petkovic también criticó a Kos, que sólo había marcado un gol en siete intentos y dijo: Yo tengo un problema, él lo tiene, todos lo tenemos. Y qué tipo de problema tiene él, no lo sé, es algo profundo, no logré despertarlo y ese es mi punto negativo, logré hacerlo con todos los demás. Los jugadores me dijeron que él tiene su apoyo, pero que nos lo brinde a nosotros también”.

Petkovic esperaba que la situación mejorara al final de la primera parte y fuera el último en criticar, además añadió que lo más difícil es meterse en la cabeza del jugador. Por el momento, Kos ya no aparecerá en el equipo de ninguna manera.