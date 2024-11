El actual entrenador del París Saint Germain (PSG), Raúl González, se hará cargo de la Selección de Serbia a partir del prçoximo 1 de Julio. Con ello se formaliza definitivamente su salida del PSG al final de la temporada tras pasar siete años en la capital francesa.

Los rumores que ya circulaban hacía algunos días, ahora se confirma han confirmado. Raúl González dejará el Paris Saint-Germain al final de la temporada para asumir un nuevo rol al frente de la selección masculina de Serbia. Los serbios están en una profunda crisis y recientemente perdieron 30 – 31 ante Italia en un partido de clasificación para la Eurocopa 2026. Además, en el campeonato nacional muchos clubes pierden.

El nuevo Secretario General de la Asociación Serbia (RSS), Ivan Milivojevic, ha manifestado que es hora de abordar finalmente las cosas que tenemos que abordar, es decir, llevar la selección nacional al nivel que debería estar, pero también mejorar en general el balonmano en Serbia. El contrato con Raúl González se firmó después del partido contra Italia, precisa el directivo. Entrará en vigor el 1 de Julio de 2025, es decir desde el momento en que Raúl González ya no tiene ningún derecho obligación contractual con el PSG, aclaró Milivojevic, y así se formaliza su compromiso.

Por lo tanto Raúl González tendrá que rescindir su contrato con el club Campeón de Francia, que no está abierto a una doble convocatoria ni siquiera desde hace unos meses. A los dirigentes de Serbia les hubiera gustado que el vallisoletano llegara antes a su banquillo pero el PSG se opuso. Por tanto, es el actual entrenador, Boris Rojevic, quien acompañará al equipo hasta la llegada de Raúl Gonzalez, en particular el próximo mes de Marzo para la continuación de las clasificaciones para la Eurocopa 2026. Como anécdota, Gonzalez se habría reunido con los jugadores de Serbia, que regresaban de la derrota en Italia, en el aeropuerto y habría comprendido rápidamente que Raúl Gonzalez no había venido a Belgrado por turismo. A pesar de los múltiples títulos nacionales conquistados en 7 temporadas con el París Saint Germain, Raúl González no ha logrado ganar la Champions League en Colonia durante la Final4.

Seguirnos en twitter: https://twitter.com/#!/deroscacope

Share and Enjoy !