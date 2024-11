Talant Dujshebaev y Sabaté suspendidos con 6 partidos tras incidentes del Plock - Kielce - Derosca

Tras los incidentes del encuentro entre el Wisla Plock y el Kielce hace dos semanas, salpicado de numerosos altercados, la Liga polaca ha impuesto numerosas sanciones, incluidas seis fechas de suspensión definitivas para los dos entrenadores (Talant Dujshebaev y Xavi Sabaté)

El choque de la Superliga polaca entre Plock y Kielce dejará huellas imborrables en la historia del campeonato polaco. Todos recuerdan los acalorados altercados al final del partido entre los dos entrenadores, Talant Dusjebaev y Xavi Sabaté, los mordiscos durante el partido de Jorge Maqueda (ya sancionado por 6 partidos), así como los comentarios racistas dirigidos a Dylan Nahi y su entrenador. Los dirigentes polacos ordenaron numerosas sanciones contra los dos clubes, empezando por una sanción económica de 30.000 zlotys cada uno (unos 7.000 euros). Pero la sanción más grave y significativa es la impuesta a los dos entrenadores, que serán suspendidos por seis partidos del campeonato.

Tras Jorge Maqueda y su entrenador, el club de Kielce no se queda fuera ya que el extremo derecho, Arkadiusz Moryto, también fue sancionado con cuatro partidos de suspensión. Por parte de Plock, Leon Susnja fue sancionado con dos partidos de suspensión. En cuanto a los comentarios racistas escuchados al final del partido, en particular contra el equipo de Kielce, aún no se ha impuesto ninguna sanción, pero los dirigentes de la Superliga se reservan el derecho de imponer sanciones hasta que concluya la investigación de las autoridades. El partido dio mucho de qué hablar en Polonia y en el mundo del balonmano, especialmente en términos de imagen y representatividad teniendo en cuenta lo que representan los dos clubes en el mundo del deporte en Polonia.

Seguirnos en twitter: https://twitter.com/#!/deroscacope

Share and Enjoy !