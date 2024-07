El portero Ristovski nuevo Ministro de Deportes de Macedonia - Derosca

El legendario portero macedonio Borko Ristovski se ha convertido en el primer Ministro de Deportes de la historia del país. El nuevo ministerio estará dirigido por el ex portero de Vardar, Metalurg, Rhein Neckar Lowen, Barcelona, ​​​​Gummersbach, quien anteriormente ocupó el cargo de Director Ejecutivo de RK Vardar Skopje. Se despidió del público de Vardar con un mensaje que decía lo siguiente:

“Desde que acepté trabajar en ello y fui propuesto para el futuro Ministro de Deportes en el Gobierno de la República de Macedonia, creo que mi puesto futuro y el actual no coinciden. El RK Vardar permanecerá en mi corazón como un club que me ha dado mucho. Sigo siendo un fan de mi Vardar, pero he decidido dedicarme al bien de todo el deporte, de cada club, de cada deportista. Por eso dejo el cargo de Director Ejecutivo de RK Vardar, en el que trabajé con amor, deseo y dedicación. Estoy convencido de que mucha gente de calidad continuará lo que empezamos y seguiremos aún más fuertes. Y seguiré estando del lado de los deportes, de todos los clubes, de todos los atletas y lucharé para que obtengan las mejores condiciones laborales y sean orgullosos representantes de su Macedonia. Permanezco abierto a cualquier diálogo, a cualquier conversación, a todo lo interesante del deporte macedonio, enfatizó Ristovski.

