Niklas Landin abanderado Comité Olimpico Danés en Inaguración JJOO 2024 - Derosca

Leyenda del balonmano danés que también se retirará después de los Juegos Olímpicos, el portero del Aalborg tendrá el honor de ser el abanderado de su nación en el desfile inaugural.

Es el primer jugador de balonmano en la historia de su país al que se le confía tal honor y, sobre todo, no estará solo en el cumplimiento de esta tarea. En efecto, seguramente no será con otra jugadora de balonmano, sino en compañía de Anne-Marie Rindom , capitana y medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Un hermoso dúo de atletas que serán los encargados de representar a toda una nación el próximo 26 de Julio. En cuanto a Niklas Landin , se convierte en el 28º jugador de balonmano (hombre y mujer incluidos) en ser designado abanderado, al igual que Jackson Richardson (2004), Natalie Bernardo (2020) e Ivano Balic (2008).

Después de los Juegos Olímpicos de París, Niklas Landin se marchará de la selección danesa. Más de 15 años después de su debut con la camiseta de Dinamarca, el excepcional portero se despide de la selección nacional este verano.

En su último torneo con la selección danesa de balonmano, se honrarán una vez más los logros de Landin con Dinamarca. El deportista de 35 años portará la bandera danesa junto con la regatista Anne-Marie Rindom en la ceremonia de inauguración olímpica. Así lo anunció la Asociación Danesa de Balonmano.

Landin ha comentado que le conmovió mucho cuando le preguntaron si le gustaría ser abanderado en los Juegos Olímpicos. Esto es enorme para él y no puede imaginar un mayor honor o reconocimiento por lo que ha logrado como atleta. El hecho de que sea el primer jugador de balonmano en dirigir el equipo olímpico danés es algo muy especial y le hace sentir increíblemente orgulloso. No cree que se pueda comparar con ninguna otra experiencia en el mundo del deporte y no puede imaginar que pueda ser superada».

Recordemos que Landin debutó en Noviembre de 2008 contra Austria. Desde entonces ha participado en todos los torneos importantes. Actualmente suma 273 partidos internacionales con Dinamarca y lo ha ganado todo con su equipo: el dos veces jugador del mundo de balonmano se proclamó Campeón de Europa en 2012, Campeón del mundo tres veces seguidas (2019, 2021 y 2023) y Campeón Olímpico en 2016.

