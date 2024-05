Vlado Sola dimite como Seleccionador de Montenegro tras ser eliminados por Italia - Derosca

Tras la eliminación de Montenegro del Mundial 2025, en los partidos de clasificación, ahora están buscando un nuevo entrenador. El desastre del Play – Off contra Italia pasa factura. El conjunto italiano se clasificó para el Mundial por segunda vez en su historia después de estar presentes el año 1997 en Japón con dos importantes victorias sobre un buen equipo balcánico. La conclusión del fracaso y la decepción ha sido tomar una decisión inapelable de cesar al técnico Vlado Sola.

Vlado Sola ha manifestado que felicitaba a los jugadores y se hacía responsable en primera persona de todo. Asume que todo lo que estuvo mal es culpa suya. Dimitió inmediatamente, lamentaba haber decepcionado al mundo del balonmano en Montenegro. Tuvieron una buena etapa en la Eurocopa. Da las gracias a los jugadores por su cooperación, les desea a todos lo mejor y nunca dirá una sola mala palabra sobre nadie con quien trabajó en Montenegro. Si ocurre lo contrario, probablemente tengan una razón por la que lo harían.

El técnico croata también añadió que no quiere hablar de una manera en la que alguien hizo algo a propósito o no quiso. Fueron superados, no tenían la energía y la confianza que necesitaban. Italia simplemente les superó en ambos partidos, fueron mejores tanto en defensa como en ataque. No tuvimos respuesta, abrimos el partido débilmente, pero… no hablaría de los motivos, porque parecería que estoy poniendo excusas, y no quiero eso.

