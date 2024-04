Con resultado anormal antidopaje Portner suspendido en la Bundesliga - Derosca

El portero del conjunto alemán del Magdeburgo Nikola Portner está siendo sometido a un procedimiento por parte de la liga alemana de balonmano (HBL) tras un control antidopaje positivo, o más bien un resultado del análisis que se aparta de la norma, como explicó el propio portero suizo en un comunicado en su cuenta de Instagram. El jugador es un hombre muy importante en el vigente campeón de Europa Magdeburgo, no comunicó más detalles, ni tampoco la HBL. El comunicado de prensa del Magdeburgo destaca, por su parte, que dispone de pocos detalles sobre este asunto.

A la espera de más información, Nikola Portner ha sido suspendido de su club, no participó en el último entrenamiento y no estará en Colonia este próximo fin de semana para la Final Four de la Copa de Alemania. La prolongación de su ausencia podría tener graves consecuencias para su club, especialmente en la Liga de Campeones, a sólo dos semanas del partido de ida de cuartos de final contra el Kielce.

En cualquier caso, el portero proclama su inocencia en su cuenta de Instagram: en la publicación ilustrada con una foto suya cuando era niño, afirma haber quedado profundamente consternado por la información del control anormal y anuncia que quiere hacer todo lo posible para demostrar que no violó ninguna norma antidopaje. Su club, por su parte, hace hincapié en apoyar a su portero sin dejar de estar atento a las informaciones que se esperan de la HBL.

También dice el club que hasta ahora conoce muy pocos detalles sobre la acusación y el estado del proceso. Nikola Portner no participa por el momento en los entrenamientos ni en las competiciones de nuestro club. Apoyan a Nikola Portner para aclarar el asunto y están en contacto con el HBL, dice ese comunicado del club, que además no debe temer una deducción de puntos. El portero de la selección suiza todavía tiene contrato hasta 2027 con el equipo dele Magdeburgo, entrenado por Bennet Wiegert, que este fin de semana jugará en Colonia por la Copa.

