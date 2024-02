¿Qué pasa con las Auditorias de los Clubes ASOBAL. Se harán o no se harán? - Derosca

Tal y como ya os comenté la semana pasada estamos a mediados de Febrero y todavía no han sido capaces lo dirigentes de ASOBAL de presentar una Auditoria de las Cuentas que habitualmente todos los años se entregaban en el mes de Diciembre antes de la Copa ASOBAL.

Pero es que me cuentan por otro lado que bastantes clubes empiezan a estar preocupados con el tema de las Auditorías que tienen que hacer y presentar de cara al final de la presente temporada. Parece ser que un grupo de unos seis clubes más o menos, presuntamente, están presionando al Presidente de ASOBAL, Servando Revuelta Hijo, para que no se hagan dichas auditorias en los equipos. Creo que son muy conscientes que más de uno no la pasaría.

Eso sí, tomen buena nota por si no lo saben que no nos olvidemos que existe un artículo en la Ley del Deporte que dice que si la Liga Profesional no puede cumplir con las obligaciones que tienen impuestas como tal Liga Profesional automáticamente la Federación Española recuperaría las competencias.

Es más me consta que a algún club de los que no quiere hacer la auditoria no le importaría para nada depender otra vez de la Real Federación Española de Balonmano.

Lo cierto es que los clubes de ASOBAL ya tenían que haber hecho la temporada pasada las auditorias y esta temporada las tienen que hacer. Por contra otros equipos, unos tres o cuatro, ya han encargado sus correspondientes auditorias dado que como manifiestan no tienen nada que esconder.

