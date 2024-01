En ASOBAL al que tiene opinión propia le abren expediente sancionador a lo norcoreano - Derosca

Me cuentan que Asobal poco menos que se está convirtiendo en una dictadura norcoreana para los clubes con un presunto Kim Jong Un como Secretario General, el tal Fernando Corral. Resulta que ASOBAL ha decidido abrir un doble expediente sancionador al BM.Logroño. Uno a su Presidente D.Angel Rituerto por las declaraciones que realizó en su día con la celebración de la Copa ASOBAL (Copa España) en donde manifestaba su opinión, desde la libertad de expresión que todavía existe en este país, y en donde decía que ellos si iban a jugar la Copa España y que la RFEBM tenía la razón en todo lo que estaba pasando sobre la Copa España. Pues bien, según ASOBAL esas declaraciones pueden ser ofensivas para ASOBAL. !Tócate las narices¡

Por otro lado, le abre otro expediente sancionador a Jaime González, Gerente del BM.Logroño, por decirle al Secretario General de ASOBAL, Fernando Corral, que no hizo su trabajo en su momento durante la celebración de la Asamblea General Extraordinaria. Una Asamblea celebrada el pasado 12 de Diciembre de 2023, en donde Corral no verificó si el representante de BM.Logroño que acudió a la cita era el Presidente o alguien de la Junta Directiva como es preceptivo. El BM.Logroño envió a una señora con un certificado del club en representación de la entidad que la acreditaba. Presuntamente Corral no comprobó in situ nada como era su obligación y cuatro días después le envió a Logroño una comunicación en la que le vino a decir que era mejor una rectificación a tiempo que hacer una falsificación de documento privado. El Gerente de Logroño le respondió y le puso en su sitio. Pues bien, a Jaime González le cae otro expediente sancionador. Curiosamente estos dos expedientes serán resueltos por un Juez Único que ha sido designado por el propio Fernando Corral. Eso sí, el BM.Logroño en estos dos temas va a ir hasta el final. !ATENTOS¡

