España dice adiós al Europeo con amargura y frustración en un torneo gafado - Derosca

Los Hispanos han quedado fuera de la Fase Principal del Europeo 2024 en Alemania tras empatado a 33 goles ante Austria. Un empate que le servía a los austriacos para clasificarse para la Fase Principal. Es la primera vez que nos sucede en un Europeo quedar fuera de la Fase Principal. Ahora a regresar a casa, reflexionar, sacar conclusiones de cara al futuro y sobretodo pensar en un Preolímpico que tenemos en prácticamente dos meses visto y que tenemos que hacerlo bien para estar en los Juegos Olímpicos de París 2024.

La despedida del Europeo de España supone una gran decepción y una sorpresa enorme con la trayectoria que llevaba el equipo en los últimos años. Ante Austria ha vuelto a ser de otro partido repleto de infortunios con demasiados elementos en contra. No podemos obviar que a lo largo del torneo hemos tenido muchas dudas en defensa, lo que no ha facilitado que los porteros parasen y parece ser que no se encontraron las soluciones adecuadas.

Bien es cierto que España ha firmado su peor Europeo de su historia pero no nos podemos olvidar que este equipo llevaba en competiciones oficiales disputando seis Semifinales consecutivas en los últimos años con un balance tremendo de medallas al cuello. España es la selección con más podios, en total 9, después de 15 Europeos que ha disputado con un balance de 2 Oros, 5 Platas y 2 Bronces y llevaba los últimos años una racha tremendamente brillante, con cuatro finales, cinco medallas y seis semifinales consecutivas.

Este Europeo para los Hispanos ha estado gafado desde el primer día de competición. El partido ante Croacia el primer día y en donde no salía nada. Nos meten 39 goles de 42 lanzamientos. La portería sólo para un tiro con un total de efectividad de un 4 por ciento. A eso le tenemos que sumar la mala suerte que hemos tenido a los largo de los tres partidos con balones a puerta vacía que han pegado en los postes, resbalarse en momentos claves, mala suerte en los rebotes, una tarjeta roja super rigurosa a Alex Dujshebaev al filo del descanso en el partido contra Austria y ya no hablemos de los lesionados. Hemos salido a lesionado por partido. Tres partidos, tres lesionados Miguel Sánchez Migallón, Kauldi Odriozola y Casado. Vanos, lo nunca visto.

En definitiva España ha quedado eliminada con este empate a 33 con Austria. Dice adiós al Europeo 2024. Es un día muy duro para los Hispanos en un Europeo gafado desde el inicio y los jugadores se tienen que ir con la cabeza muy alta dado que han luchado hasta el final. Por último darle las gracias a esta selección de Hispanos por todos los años que nos han hecho disfrutar del balonmano y logar todas las medallas que han conseguido. Toca pensar en lo más importante que es el Torneo Preolímpico para coger una plaza u estar en París 2024.

Seguirnos en twitter: https://twitter.com/#!/deroscacope

Share and Enjoy !