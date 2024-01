Los Hispanos comienzan Europeo 2024 ante Croacia con demasiado en juego - Derosca

Los Hispanos comienzan su andadura hoy Viernes en el Europeo 2042 de Alemania con la vitola de Subcampeones de Europa. Un torneo que tiene mucho atractivo dado que está en juego una plaza directa para los Juegos Olímpicos de Paris amén de lo complicado que son siempre los Europeos. Para empezar, esta noche a partir de las 20,30 horas en el SAP Arena de Mannheim un España – Croacia. El partido será dirigido por los colegiados checos Vaclav Horacek y Jiri Novotny.

Ante sí los Hispanos van a tener una Croacia como siempre muy peleona y con su juego balcánico. Es un partido que para los dos equipos llega muy temprano en el campeonato, complejo pero el equipo español ha estado preparándose bien, con las dos fases de entrenamiento muy satisfactorias y el Torneo Internacional de España. Enfrente los Hispanos van a tener un rival duro, un equipo que se adapta muy fácilmente a todas las cosas que se le van proponiendo en el juego, tiene jugadores de mucha calidad táctica, que pueden jugar en cualquier posición de primera línea y juegan muy bien con el pivote. Es equipo que con la defensa 6 -0 que l llevan haciendo estos últimos meses ha conseguido hacerla muy consistente y con extremos que salen muy bien al contraataque. Es un equipo muy completo que está en alza. Sin olvidarnos de dos jugadores como Cindric y Duvnjak.

La gran incógnita, que rápidamente se va a observar, es ver como es el equipo de España que va a saltar a la pista, ver si la preparación ha sido adecuada para llegar a un buen nivel al Europeo. Recordemos que España es un equipo que todavía está en construcción, que va dando pasos adelante si perder su espíritu ni su nivel competitivo.

Pase lo que pase esta noche ante Croacia no nos tenemos que obsesionar. la competición es muy larga y ganar no significa el estar ya en Semifinales, que es uno de los objetivos, y perder no quiere decir que está todo perdido. No cabe duda que Croacia es uno de los equipos que junto a España es favorito para pasar a la Fase Principal evidentemente es un partido que hay mucho en juego.

La clave para ganar esta noche a Croacia va a estar como siempre en defender muy bien, intentar salir y hacer goles al contraataque, lo que va a aportar hacer goles fáciles y tener paciencia en ataque e intentar acertar con cada una de sus tácticas nosotros buscar soluciones.

En el día de ayer se jugaron los siguientes partidos del Europeo. Grupo D: Eslovenia 32 – Islas Feroes 29 y Noruega 32 – Polonia 21. Grupo E: Países Bajos 34 – Georgia 29 y Suecia 29 – Bosnia Herzegovina 20. Grupo F: Portugal 31 – Grecia 24 y Dinamarca 23 – Rep. Checa 14.

Para hoy Viernes están previstos los siguientes encuentros. Grupo B: Austria – Rumania a las 18,00 horas y España – Croacia a las 20,30 horas. Grupo C: Islandia – Serbia a las 18,00 horas y Hungría – Montenegro a las 20,30 horas.

