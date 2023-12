ASOBAL convoca Asamblea General Extraordinaria el 12 de Diciembre en Madrid - Derosca

Me cuentan “Mis Pajaritos” que como últimamente desde el programa y el Blog Derosca les hemos contado cosas importantes que desconocían los Clubes de ASOBAL y que desde su propia organización no les cuentan, pues han tenido que convocar para el próximo Martes 12 de Diciembre, en un hotel de Madrid, una Asamblea General Extraordinaria. Están convocados todos los clubes de ASOBAL a las 10,30 de la mañana en convocatorio única con un Orden del Día en el que se abordan los siguientes puntos:

Informe del Presidente. Modificación del presupuesto de la temporada 23/24. Manual de Partidos. Versión 23.24. Reglamentos y normativa complementaria de la Liga Profesional. Copa ASOBAL. Convenio de Coordinación con la RFEBM. Convenio Colectivo. Ratificación de acuerdos de la Comisión Delegada. Asuntos Varios. Ruegos y preguntas.

En dicha Asamblea les van a hablar entre otros puntos importantes, de los diez que tienen previstos en ese Orden del Día, de la Modificación del Presupuesto de la Temporada 23 – 24 y Seguimiento Presupuestario (Punto 2). Evidentemente tienen un agujero gordo con el tema de perder la Copa ASOBAL. La no organización de la Copa ASOBAL le va a suponer a las arcas de ASOBAL el NO ingresar unos 40.00 o 50.000 euros. Una cantidad que la tenían presupuestada para esta temporada.

Igualmente de la Copa ASOBAL (Punto 5). Me imagino que les explicarán a los clubes el por qué la han perdido, su cerrazón de seguir adelante en su organización cuando el propio Secretario de Estado para el Deporte, Víctor Francos, le dijo en varias ocasiones al Presidente de ASOBAL (Servando Revuelta hijo) que no la podían organizar dado que la Copa ASOBAL era una competición NO PROFESIONAL y le correspondía a la RFEBM, De las consecuencias que tiene todo ello para la imagen de ASOBAL y las cesiones que les va a hacer generosamente la RFEBM en la Copa de España a nivel publicitario, leeds, compartir la señal de los partidos por televisión, etc.

También les hablarán del Convenio de Coordinación con la RFEBM (Punto 6), cuestión que es primordial para seguir avanzando en la Profesionalización de la Liga ASOBAL y que a fecha de hoy no han querido cerrar ningún acuerdo con la RFEBM a pesar de la mediación del Consejo Superior de Deportes para que llegarán a un lógico acuerdo. En ASOBAL siguen pensando que no tienen que pagar nada de nada y que son independientes para hacer lo que quieran y se equivocan mucho. Espero que a ningún iluminado, que alguno tenemos dentro de ASOBAL, se le ocurra plantear la posibilidad de que los clubes se pongan como protesta en huelga, su no participación, como ya amenazaron hace un par de años con la Copa del Rey. Eso sí luego todos tuvieron que claudicar y muchos llamando bajo cuerda a Francisco Blázquez (Pte RFEBM) para decirle que ellos si jugaban la Copa del Rey y que no estaban de acuerdo con la medida tomada en ASOBAL. Al final bajaron las orejas y jugaron. !Estaremos atentos a la Asamblea y os contaremos¡

