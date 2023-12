Las ciudades anfitrionas de Dinamarca han ofrecido regalos caseros a las jugadoras - Derosca

El Mundial Femenino IHF ha comenzado ya hace unos días pero en Dinamarca la fiebre del balonmano se nota desde hace ya bastante tiempo, ya que los preparativos para el Campeonato del Mundo ya llevan varios meses. Ambas ciudades anfitrionas en Dinamarca han hecho todo lo posible para hacer regalos caseros para las muchas jugadoras que están compitiendo en el Mundial Femenino.

El municipio de Frederikshavn albergó el café de tejido más grande del mundo, donde 365 participantes se reunieron para crear gorros caseros para el Mundial para todas las jugadoras de balonmano que compiten en la ciudad. En el proyecto también participaron niños de las escuelas locales. Ayudaron a hacer muchos de los coloridos pompones que adornan los hermosos gorros. Además de los gorros caseros, las jugadoras que compiten en Frederikshavn también han recibido un mensaje de bienvenida de la alcaldesa del municipio de Frederikshavn, Birgit S. Hansen.

Las jugadoras de la selección danesa de balonmano, que juegan todos sus partidos en el Jyske Bank Boxen de Herning, también han sido recibidas con gorros del Campeonato del Mundo hechos en casa y saludos. Lo mismo ocurre con la selección de Groenlandia, que jugará todos sus partidos preliminares en Noruega.

Los viejos carteles adquieren un nuevo propósito. En el municipio de Herning también quieren hacer un regalo a todas los jugadoras del Campeonato Mundial que ha llegado a la ciudad a competir. Para el municipio es importante que el regalo tenga una historia detrás. Por eso, se les ocurrió la idea de transformar viejos carteles de eventos anteriores en bolsos de mano. De esta manera, los viejos eventos vuelven a vivir en un nuevo evento, dice Elo Christensen, Director de Deportes y eventos del municipio de Herning. Se han creado alrededor de 600 bolsos de mano.

Las viejas pancartas estuvieron colgadas tanto en el Europeo de Balonmano como en el Mundial de Equitación en Jyske Bank Boxen, y ahora cumplirán un nuevo propósito del que se beneficiarán todas las jugadoras del Mundial.

Sin embargo, las jugadoras no recibirán una bolsa vacía. Dentro de la bolsa habrá un paño de cocina tejido con el motivo del Mundial. Los paños de cocina se tejieron según un antiguo estándar en una máquina de tejer del Museo Textil de Herning. Los numerosos bolsos de mano no se habrían hecho realidad sin todos los voluntarios que los han estado cortando y cosiendo. El municipio de Herning recibió ayuda de estudiantes y de una comunidad de costureros. Lo mismo ocurre con los paños de cocina. No habrían sido posibles sin los voluntarios del Museo Textil de Herning, que tejieron un paño de cocina bonito y muy útil.

