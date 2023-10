Kielce informa sobre las lesiones de Wolff, Alex Dujshebaev, Kaddah y su evolución - Derosca

El equipo polaco del Kielce ha tenido tuvo que lidiar con algunas lesiones a principios de la presente temporada. El portero alemán Andreas Wolff con una hernia discal, Alex Dujshebaev con una lesión en el biceps y Hassan Kaddah con otra lesión en el pie. Piezas y pilares importantes en el equipo de Talant Dujshebaev. El conjunto polaco ha informado sobre el estado de los jugadores y el estado actual de la recuperación de todos ellos.

Andreas Wolff sufre una hernia de disco desde finales del pasado mes de agosto y se ha perdido el inicio de la temporada. Tal como están las cosas, es dudoso que el portero pueda volver a ofrecer sus mejores actuaciones a tiempo para el Campeonato de Europa de balonmano en su propio país. Ha comenzado con el entrenamiento ligero, lo que significa que durante los ejercicios empieza a utilizar todas las partes del cuerpo, ha explicado Tomasz Glosiek en la página web del club sobre las medidas de rehabilitación del portero Wolff.

Glosiek añadió y continuó diciendo que ahora están esperando una resonancia magnética de seguimiento. Andreas ya no siente dolor, está bien, pero estar en la portería y practicar deportes competitivos es completamente diferente. Tienen que esperar a que llegue el momento. Las pruebas están programadas para dentro de dos semanas y luego sabrán más y tomarán una decisión.

Por su parte Alex Dujshebaev también tendrá que estar de baja unas semanas más. El capitán sufrió una lesión en la primera parte del partido de la Liga de Campeones contra el Paris Saint-Germain y no pudo regresar al partido. Alex sufrió daños en el músculo del bíceps según ha comentado el médico Glosinek. Afortunadamente, la lesión no es tan grave como sospechaban en un principio, lo que significa que su tiempo de recuperación será más corto. Glosinek ha añadido que todavía se está hablando de un descanso de cuatro a seis semanas. Esa es su aparición en la Super Globe que es cuestionable. Sin embargo, tienen la confianza y harán todo lo posible para garantizar que la ausencia de Alex se acerque a las cuatro semanas, aunque no pueden estar seguros de ello».

El tercer jugador lesionado es Hassan Kaddah que todavía tendrá que esperar para debutar con la camiseta del Kielce. El egipcio se mudó a Polonia el pasado verano y aún no ha jugado ni un solo partido con el Kielce debido a una lesión en el pie.

Hassan Kaddah tuvo otra operación en el pie y el motivo fue la pseudoartrosis después de la última operación. Glosinek explica en la nota que ahora el hueso se une de otra manera y están esperando los efectos de estas medidas. Tampoco quiso dar una fecha exacta para el regreso de Kaddah, que había salido bien de la operación. No pueden decir mucho en este momento. Hasan tendrá una cita de seguimiento donde verán cómo queda el pie operado después de la operación.

