El Forum Club Handball se pronuncia sobre reportaje TV de amaño partidos - Derosca

La cadena de televisión danesa TV publicó un documental sobre los amaños de partidos en balonmano el pasado 5 de Julio (su primera parte ) y el 12 de Julio de 2023 (la segunda parte). Ningún organismo deportivo puede aceptar el amaño de partidos, ya que daña la integridad y, por lo tanto, la base de cualquier deporte. Esto es válido para IHF, EHF, Federaciones Nacionales, Ligas, Clubes, árbitros y jugadores.

Tras la publicación de estos reportajes el Forum Club Handball (FCH) ha solicitado regularmente a sus clubes miembros que sigan las reglas de la Federación Europea Balonmano (EHF) y las Federaciones Nacionales, que prohíben las apuestas de jugadores y oficiales de equipo sobre el resultado de los partidos de balonmano.

Los intentos de arreglo de partidos se informarán a la EHF o de forma anónima en un enlace que se les ha trasladado a los clubes. El enlace a la plataforma de informes no está disponible a través del sitio web de la EHF, ya que esto podría permitir el seguimiento de las direcciones IP individuales y la identificación potencial de la persona.

La empresa Sportradar es una empresa que monitorea el mercado de apuestas en nombre de los distintos actores, es decir, Federaciones, Ligas y Empresas de Apuestas. En el año 2018, Sportradar elaboró un informe sobre actividades sospechosas de apuestas y arreglos de partidos en balonmano.

El propio informe dice que no contiene ninguna prueba de amaño de partidos en el balonmano europeo. De todos modos, contiene indicaciones sobre árbitros y arbitrajes sospechosos.

El informe fue discutido en varios niveles en la EHF y en el FCH y se acordó

presentar los materiales a las autoridades policiales austriacas profesionalizar el sistema de arbitraje de la EHF presentar los materiales al sistema legal interno de la EHF

En cuanto a punto 1 las autoridades austriacas proporcionaron los materiales a Europol para una mayor investigación. Con respecto al punto 2 la EHF y el FCH comenzaron a discutir cambios en el sistema de arbitraje. Uno de los resultados de esta discusión fue la decisión de que, a partir de la temporada 2019 – 20, el miembro del Comité de Competiciones de la EHF, el árbitro Dragan Nachevski, ya no era responsable de las nominaciones de los árbitros en las competiciones de la Champions League. Respecto al punto 3 los partidos fueron analizados por expertos de la EHF y del FCH sin encontrar indicios de amaño de partidos. Como no hubo pruebas, no se abrió ningún caso legal en la temporada 2018 – 19.

El Forum Club Handball (FCH) ha querido públicamente subrayar que todas las decisiones se tomaron de forma conjunta. Durante todo el período se produjo un intercambio permanente de información entre la EHF y la FCH. El núcleo del documental emitido en la televisión danesa fue una conversación en el pasado Enero 2020 entre el ex miembro de la Comisión de Competiciones de la EHF, el árbitro Dragan Nachevski, y un actor, que finge ser un hombre de negocios chino interesado en registrar un equipo chino de balonmano en la liga SEHA. La conversación fue grabada por TV2 con una cámara oculta. Durante la conversación, el actor – empresario intenta involucrar a Nachevski en el amaño de partidos. Los intentos son negados por Nachevski. Al mismo tiempo, Nachevski continúa hablando con el actor/empresario de manera amistosa. No informó a la Federación Europea de Balonmano sobre la conversación durante tres años.

La Federación Europea Balonmano (EHF) recibió una copia en video de la conversación de TV2 el pasado 23 de Mayo de 2023. El Comité Ejecutivo de EHF decidió liberar a Nachevski de sus funciones en una reunión extraordinaria con efecto inmediato solo dos días después, el 25 de Mayo. El Tribunal de Balonmano abrió un caso contra Nachevski. Por su parte el FCH ha acogido con satisfacción la decisión del Comité Ejecutivo de la EHF.

