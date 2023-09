La policía austriaca investiga el presunto amaño de partidos - Derosca

A raíz del documental ofrecido hace unos meses por la televisión danesa TV 2 ‘Suspicious Game’, la policía austriaca ha decidido abrir una investigación sobre árbitros de balonmano anónimos. Sin embargo, la policía austriaca no especifica qué pareja de árbitros están siendo investigados.

Ya no es sólo el propio balonmano es el que investiga si varias parejas de árbitros y el árbitro principal responsable del balonmano internacional, el macedonio Dragan Nachevski, han estado involucrados en amaño de partidos. Ahora la policía de Austria también ha entrado en el caso. Todo esto ha sucedido como consecuencia del documental ofrecido en su momento por la televisión danesa TV 2 ‘Suspicious Game.

El responsable de prensa de la policía austriaca ha manifestado a medios de comunicación que puede confirmar que en Austria se está llevando a cabo una investigación pero no puede proporcionar más información en este momento, ya que podría poner en peligro la investigación,

Cuando la cadena de televisión TV 2 pudo revelar el pasado enero que un informe que la Federación Europea de Balonmano, la EHF, había mantenido en secreto durante cinco años, vinculaba a ocho parejas de árbitros con el amaño de partidos, la EHF subrayó que el informe había sido transmitido a la policía austriaca y que había investigado el caso sin encontrar nada sospechoso. Sin embargo, tanto la policía austriaca como Europol negaron en ‘Suspicious Game’ que se hubiera llevado a cabo investigación alguna. Según Europol, ninguna unidad de la policía nacional había investigado el caso pero tras las revelaciones de TV 2, la policía austriaca ha iniciado una investigación.

En el reportaje de “Suspicious Game”, se habla de varias parejas de árbitros internacionales que en los últimos años también han participado en partidos bajo fuertes sospechas de amaño de partidos. Por el bien de la investigación, la policía austriaca no especifica qué parejas de jueces están siendo investigadas en este momento. En el caso de que un par de árbitros estén bajo investigación por una federación nacional, una federación continental o la IHF por arreglo – manipulación de partidos, ya no serán nominados para ningún evento de la IHF hasta que se haya tomado una decisión clara, la Federación Internacional de Balonmano así lo manifestó a TV 2 Sport en un correo electrónico. No se sabe si la EHF tiene la misma actitud que la IHF hacia el nombramiento de árbitros. La EHF es responsable de los torneos europeos de clubes, incluida la Champions League y los Europeos mientras que la IHF organiza tanto el Mundial como el torneo Olímpico de balonmano.

Además de los árbitros, la sospecha de amaño de partidos también se dirige al árbitro jefe responsable de la Federación Europea de Balonmano desde hace mucho tiempo. Recordemos que ya el pasado Mayo, el macedonio Dragan Nachevski, fue suspendido por la EHF, después de que TV 2 enviara información a la asociación, que luego se publicó en el documental televisivo. También la Federación Internacional de Balonmano (IHF) confirmó que Dragan Nachevski también había sido suspendido por ella. El caso contra el director arbitral se está tramitando actualmente en el Tribunal de Balonmano de la EHF. Por lo tanto, según la EHF, ni la asociación ni el presidente Michael Wiederer pueden comentar la información contenida en el documental de TV 2.

Seguirnos en twitter: https://twitter.com/#!/deroscacope

Share and Enjoy !