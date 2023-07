Ser Liga Profesional no será la panacea que se creen los clubes de ASOBAL - Derosca

La semana pasada, concretamente el Miércoles 28 de Junio, el Consejo Superior de Deportes (CSD) ratificaba los estatutos de la Liga ASOBAL autorizando su inscripción como Liga Profesional en la Sección I del Registro Estatal de Entidades Deportivas del CSD. Una decisión de la Comisión Directiva del CSD rápida, en breve tiempo no esperada, y que ha tenido su trastienda, presuntamente, por un compromiso personal de un ministro bailón. Nadie entiende que al Fútbol Sala no le den esa categoría y ahora deprisa y corriendo se lo aprueben a ASOBAL. Esta evidente que es “The last dance” del alguno.

Esta claro que el CSD ha tomado una decisión salomónica. La Federación Española de Balonmano (RFEBM) realizó unas alegaciones que se tenían que haber trasladado a ASOBAL para que esta contestará y eso no se ha producido. El CSD ha aceptado las modificaciones que se han hecho por parte de la RFEBM y a ASOBAL que quería aprobados sus estatutos cuanto antes se lo ha dado. Es decir, le han dado a la RFEBM lo que pedía y a la ASOBAL también. Por lo tanto el proceso ha sido aceptar las alegaciones, un Régimen Transitorio, se mantiene la próxima temporada el Convenio vigente entre RFEBM y ASOBAL y tienen que negociar uno nuevo. Durante la Temporada 2023 – 24 habrá que negociar un nuevo Convenio de Coordinación entre ambas entidades. Mientras en este Marco Transitorio sigue vigente el actual Convenio firmado entre RFEBM y ASOBAL y tiene que estar resuelto antes del 1 de Junio 2024. Tienen un año de plazo para firmarlo.

Pero el trasfondo de todo esto es el tema del problema que había con el contrato de los Derechos Audiovisuales con la LigaSportTV. Había que firmar el contrato cuanto antes y esa era la prisa que tenía ASOBAL. Un contrato que parece ser va a tener una rebaja del 30% respecto al actual entre la LigaSportTV y ASOBAL. Hagan cuentas. Si no firmaban el contrato con la TV posiblemente ASOBAL no podría repartir los beneficios a los clubes esta temporada. Me cuentan que ya les han pedido la factura de beneficios a cada club para que se lo paguen.

En ASOBAL están todos muy contentos aunque incluso algunos clubes no ven nada claro lo de ser Liga Profesional. También dicen que ahora ya no le van a pagar nada a la RFEBM. !Se equivocan¡ Los problemas de verdad empiezan ahora entre la RFEBM y ASOBAL. No se van a quitar a la RFEBM de en medio como desean y tendrán que negociar un Convenio de Coordinación. Tendrán que negociar muchas cosas como los árbitros, el Comité de Competición y todo eso conlleva tener que pagar un canon por los servicios que se presta. Y yo me pregunto: ¿el ser Liga Profesional conlleva que los árbitros también sean profesionales o es que los van a dejar discriminados?

Al ser Liga Profesional me imagino que todos esos numerosos equipos de la Liga ASOBAL que a los jugadores tendrán que hacerlo desde ese momento de otra forma si tiene más ingresos y a fecha de hoy eso es imposible. El gran problema de ASOBAL es que no genera más ingresos. Según ellos les van a llover los patrocinadores pero al final los clubes van a tener los mismos ingresos y tal vez los mismos presupuestos. Tampoco nos olvidemos que para todo el show que quieren montar habrá que invertir en iluminación (la mayoría de los pabellones no son propiedad de los clubes), leds, promoción y todo el amplio abanico que en su día mandaron a los clubes que quieren hacer. Todo eso cuesta dinero. Sin olvidarnos que los clubes tendrán que crear una estructura administrativa en condiciones con libros de cuentas, personal, etc…… y pasar auditorias de cuentas cada cierto tiempo. A eso le tenemos que sumar que, desgraciadamente, la Liga ASOBAL tendría que generar más interés en la sociedad, trascendencia pública y eso hoy en día no lo tiene.

Sin olvidarnos que hace un par de días se ha conocido que los clubes recién ascendidos esta temporada a la ASOBAL, BM.Puerto Sagunto y BM.Nava, se han encontrado con la sorpresa que tienen que pagar algo más de 90.000 euros como cuota de afiliación a la ASOBAL. Además de este pago por pertenecer a una Liga Profesional, sólo lo tienen que abonar los clubes ascendidos, también tendrán que abonar una cuota de participación de 12.000 euros y unos avales de 56.000 euros. Se han vuelto locos con lo de la Liga Profesional y veremos como acaba todo esto. Un amigo muy importante dentro del mundo del balonmano ya me ha dicho que veremos, en un par de años, algún club en ley concursal.

Vamos, que ahora que ASOBAL va a ser Liga Profesional les van a llover los patrocinadores, se van a independizar totalmente de la RFEBM, van a pagar a todos los jugadores de otra forma y se les resuelven todos los problemas que tienen. Señores, ser Liga Profesional no garantiza tener más ingresos. Todo dependerá si son buenos gestores o no, cosa que desde hace mucho tiempo ASOBAL carece de ellos. !MUCHA SUERTE¡

