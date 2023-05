La Selección de Francia ha inaugurado “El Salón de la Fama” - Derosca

La Selección de Francia hace unos días ha inaugurado su Salón de la Fama. Lo importante en la ciudad de Rouen no fue necesariamente el partido que disputó la selección gala ante Italia sino lo que sucedió después del encuentro. Bajo el impulso de Guillaume Gille, actual entrenador, la federación francesa tuvo la gran idea de homenajear a sus gloriosos ex campeones creando el Salón de la Fama de la selección francesa. Los criterios para participar son drásticos: 200 internacionalidades, acumular los tres grandes títulos o haber sido elegido mejor jugador del mundo.En opinión del propio Gille No es fácil entrar, pero había que detenerse en algunos criterios.

Son doce los seleccionados: Jackson Richardson, Stéphane Stoecklin, Daniel Costantini, Bertrand Gille, Olivier Girault, Joel Abati, Guillaume Gille, Didier Dinart, Jérôme Fernandez, Claude Onesta y Daniel Narcisse. Además la Federación de Francia de Balonmano (FFHB) aprovechó la oportunidad para incorporar a otras tres leyendas que recientemente se retiraron de la selección gala como Luc Abalo, Michael Guigou y Cédric Sorhaindo. El triplete recibió una ovación de pie por parte del público de Rouen al final del partido entre Francia e Italia, y nadie buscó ocultar su emoción. Según Luc Abalo ha sido uno de sus mayores orgullos y estar entre todos estos jugadores legendarios demuestra el lugar que ocupas en tu deporte. Por su parte Michaël Guigou. Comentó que hacer lo mismo que en la NBA es enorme y muestra nuestra pertenencia a una familia.

Los tres se instalaron en primer plano, en medio de un círculo de honor donde fueron entronizadas otras nueve leyendas del balonmano francés (estuvieron ausentes Dinart, Stoecklin y Costantini), tras ser recibidos por la selección francesa campeona olímpica en Tokio 2021. La ovación recibida por el público les recordó visiblemente que, aunque ya no llevaran la camiseta de la selección, que no estaban olvidados, como Thierry Omeyer, aclamado por el público de Rouen. Pero más que individuos, es sobre todo la familia del balonmano francés la que se ha propuesto y la que sabe encontrarse y compartir como apuntaba Claude Onesta. También Luc Abaló puntualizó que estos títulos, estas medallas, son hermosos porque ganamos con gente así.

Los números para algunos de los miembros son alucinantes. Michaël Guigou tiene 1.021 goles para más de 300 internacionalidades con la selección, Luc Abalo ha superado alegremente los 900 goles. Guigou explicó que cuando empiezas en la selección de Francia, todo eso es un poco inimaginable. Pero cuando vemos la cantidad de goles y selecciones, todavía nos decimos que es mucho. Tampoco Guigou ocultó su orgullo por entronizarse en el Salón de la Fama junto a su ídolo Jackson Richardson.

Por otro lado, el círculo de leyendas sin duda integrará a Nikola Karabatic, aunque todavía le quedan algunos partidos con Francia antes de retirarse. Hizo el viaje desde París para ver el homenaje que se rendía a sus gloriosos compañeros. Al ver su sonrisa, La ceremonia fue vista en directo por los 5000 espectadores del Kindarena.

