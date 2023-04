Cada Gol que marca Patrick Wiencek con THW Kiel va para la lucha contra el cáncer - Derosca

Patrick Wiencek lleva marcando goles con el THW Kiel desde el año 2012 y cada uno de sus goles aumentan una cantidad donada para un proyecto muy especial de ORLEN Alemania, del que Patrick Wiencek es padrino de «Bock auf Handball» que presenta el proyecto en su edición especial Bock auf THW Kiel.

Con sus goles marcados esta temporada en la liga más fuerte del mundo, Patrick ha logrado algo histórico. El capitán del THW Kiel ha conseguido romper, de momento, la increíble barrera de la donación de 100.000 euros. Porque en el patrocinio de un jugador por única vez, cada gol de la Bundesliga del exjugador nacional ha sido recompensado con una donación de 100 euros a la sala de cáncer infantil del Hospital Universitario de Schleswig-Holstein (UKSH) por parte del patrocinador principal y de camisetas de THW Kiel, ORLEN Alemania para más de diez años.



Patrick Wiencek ha comentado que esta cantidad es realmente increíble. Cuando comenzamos esta campaña en el año 2012, nunca hubiera pensado que traería tanto dinero de donación para los niños enfermos. Por supuesto, me enorgullece mucho no solo apoyar a THW Kiel, pero también me va bien con ORLEN. Espero poder ayudar con mis objetivos durante mucho tiempo para apoyar el trabajo de la sala de cáncer infantil «, dice Patrick, quien ahora es padre de dos niños. Lo que comenzó hace más de diez años se ha convertido en un verdadero asunto del corazón. La idea es y sigue siendo excelente, y el compromiso de ORLEN es impresionante.

Esta campaña no podría haber deseado un mejor embajador como Patrick Wiencek, quien una vez se cambió al THW Kiel como novato, ahora es el jugador con más años de antigüedad en el club y se ha convertido en una personalidad carismática del balonmano durante la última década, que siempre se ha mantenido firme y humilde a pesar de todo el éxito. También Patrick Wiencek dice que mirándose al fondo del alma desafortunadamente, también han tenido uno o dos casos en su propia familia en los que un ser querido murió de cáncer. Así que sabe muy bien por su propia experiencia lo terrible que puede ser esta enfermedad. Sobre todo en las malas etapas, piensa con bastante frecuencia que siempre hay personas que están peor, que no están sanas. Y eso también se lo deja claro a su hijos.

Para Patrick Wiencek, su compromiso es una cuestión de honor. Está feliz de haber estado bien con ORLEN Alemania durante diez años, y solo anotando tantos goles como sea posible. La UKSH está inmensamente feliz por su compromiso y las generosas donaciones para el centro de cáncer infantil, que ORLEN Alemania redondea benévolamente al final de la temporada.

El Prof. Dr. Gunnar Cario, Director Adjunto del Hospital Infantil I y Jefe del Departamento de Oncología Infantil del UKSH en Kiel comenta que es sobre todo esta asociación de larga tiempo la que les ha permitido establecer un amplio programa de deportes y ejercicios para los niños y adolescentes con cáncer, que ahora es una parte integral de el concepto terapéutico. En el pasado, por ejemplo, las donaciones se usaban para financiar el equipamiento para fitness y equipos de entrenamiento. Los niños y adolescentes, que a veces pasan varios meses en la sala de cáncer infantil de la UKSH, deberían poder tener un escape lúdico de la vida clínica cotidiana lleno de movilidad y actividad. El patrocinio de jugadores con Patrick Wiencek y ORLEN Alemania es único debido a la garantía de gol de Patrick durante años, combinado con el apoyo financiero de OLREN. Todavía hoy les permite planificar a largo plazo. Hizo posible el establecimiento del programa deportivo y de ejercicio hecho en primer lugar.

Pero a veces un tipo fuerte como él tiene lágrimas en los ojos. Las reuniones en la sala a veces pueden ser horribles cuando no es previsible si los niños sobrevivirán la próxima semana. Pero eso también es parte de la vida.Patrick Wiencek pasa regularmente por el hospital. Incluso con cosas pequeñas, a menudo puedes motivar increíblemente a las personas afectadas. Sabe que con su presencia junto a la cama de un niño puede hacer muy felices a algunas personas. Un sentimiento mutuo de felicidad que se irradia mucho más allá del balonmano.



Seguirnos en twitter: https://twitter.com/#!/deroscacope



Share and Enjoy !