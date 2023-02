Egipto y Roberto García Parrondo se separan tras cuatro años de éxitos - Derosca

La Federación Egipcia de Balonmano anunció hace unos días que no prorroga el contrato de su seleccionador masculino Roberto García Parrondo. Mientras Egipto ocupaba el séptimo lugar en el pasado Mundial de Polonia y Suecia, con una derrota ante Suecia en los Cuartos de Final (22-26), la federación egipcia anunció que no se prorrogaría el contrato del técnico Roberto García Parrondo. La Federación quiere entrenador a tiempo completo para supervisar el equipo. El contrato de García Parrondo ya se acabó tras el Mundial y no seguirá en su puesto.

El deseo de Roberto García Parrondo de continuar su trabajo como entrenador del conjunto germano del Melsungen, donde recientemente amplió su contrato hasta el año 2025 ha sido una de las causas de su no continuidad. El Secretario General de la federación egipcia, Amr Salah, comentó que el año pasado intentaron centrarse a tiempo completo en la selección pero el técnico insistió en entrenar a un club alemán al mismo tiempo. Desafortunadamente, extendió su contrato con ellos hasta el año 2025, solo tres semanas antes del campeonato mundial. Decidimos no extenderlo porque el objetivo era llegar al Top 4 en este Mundial. Tenemos objetivos para el futuro, pero solo los alcanzaremos si tenemos un entrenador a tiempo completo.

Recordemos que Roberto García Parrondo cogió las riendas de Egipto en 2019, tomando el relevo de David Davis. Bajo su estancia en el banquillo egipcio, la Selección de Egipto quedó en cuarto lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio, un Campeonato Africano de Naciones (2020), así como dos séptimos puestos en los Mundiales de 2021 y 2023.

