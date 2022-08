GOLTV NO dará partidos esta Temporada de la Liga ASOBAL 2022 - 23 - Derosca

El pasado Martes 9 de Agosto se celebró el sorteo de la Liga ASOBAL 2022 -23 en la sede del Consejo Superior de Deportes, en Madrid, con una noticia importante para los clubes y aficionados. Se vendió ante una treintena de personas presentes en la sala del CSD, a bombo y platillo, que se había realizado un acuerdo histórico entre ASOBAL y LaLigaSportsTv dado que se iban a retransmitir todos los partidos de cada jornada. En total 240 partidos a través de LaLigaSportsTv. !Fenomenal¡

Pero el auténtico bombazo, que nadie ha querido hacerlo público a fecha de hoy y presuntamente se está ocultando a los aficionados, es que después de cuatro años de emitir cada jornada un partido en la televisión de TDT en abierto GolTV deja de hacerlo. Es decir, GolTV no dará ya ningún partido en abierto de la Liga ASOBAL 2022 – 23 salvo cambio de ultimísima hora cosa que no creo. No existe ningún comunicado pero ya es vox populi dentro de ASOBAL.

Por lo tanto todos los aficionados al balonmano que quieran ver partidos de la Liga ASOBAL tendrán que suscribirse al canal de streaming de LaLigaSportsTv con un precio de abono por la temporada, parece ser, de 69,99 euros.

Ahora bien, ojo que este hecho puede conllevar un incumplimiento del Convenio vigente entre la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM ) y ASOBAL puesto que en dicho Convenio, que está firmado, se dice que la ASOBAL está obligada a dar un partido de Liga en abierto cada jornada y además uno en cada pista de cada equipo de la Liga ASOBAL. Me consta que en estos momentos existe bastante preocupación en la cúpula directiva de ASOBAL por la reacción que pueda tener la RFEBM con este tema y las consecuencias que puede tener.

A todo esto tenemos a la ASOBAL que está ultimando sus estatutos para ser Liga Profesional en un futuro tras el espaldarazo del Consejo Superior de Deportes hace unas semanas, apadrinado y apoyado sin fisuras por Albert Soler (Director General Deportes del CSD) tal y como ha reconocido públicamente ASOBAL.

Una ASOBAL sin Patrocinador Principal de la Liga (a fecha de hoy y supongo que papá CSD les echará una mano para no quedar en ridículo tras la marcha de SACYR), ahora también sin televisión en abierto entre otras cosas de los líos que parece que tienen y con Servando Revuelta hijo (Presidente) y Fernando Corral (Secretario General) que están realizando una mala gestión por no calificarla de nefasta. Por cierto, me cuentan que ya en el mundo del balonmano les llaman a esta pareja los Hermanos Calatrava. Para los más jóvenes, los Hermanos Calatrava son unos humoristas.

